اعراض انقطاع الدورة الشهرية المبكر كثيرة ومنها، دورات الحيض الشهرية غير المنتظمة، الهبّات الساخنة ومشكلات في النوم، تغيّرات الحالة المزاجية، مشاكل في المهبل والمثانة، انخفاض الخصوبة، تغييرات في الوظيفة الجنسية، فقدان العظام، تغير مستويات الكوليسترول.

وانقطاع الدورة الشهرية يحدث نتيجة توقف المبايض عن إنتاج الهرمونات الأنثوية مثل الإستروجين وعندما تنقطع الدورة الشهرية فإنه يعنى أن المرأة ليس بإمكانها الحمل مرة أخرى.

انقطاع الطمث يعني غياب الحيض، وغالبًا ما يتم تعريفه على أنه غياب لدورة حيض واحدة أو أكثر، ويشير انقطاع الطمث الأولي إلى غياب الحيض لدى الفتيات اللاتي لم يبدأن الحيض بحلول سن 15 عامًا.

وترتبط الأسباب الأكثر شيوعًا لانقطاع الطمث الأولي بمستويات الهرمونات، لكن المشكلات التشريحية يمكن أن تسبب أيضًا انقطاع الحيض.

يحدد انقطاع الدورة الشهرية المبكر انتهاء دورات الحيض، ويتم التشخيص بذلك بعد مرور 12 شهرًا من دون دورة شهرية، ويمكن حدوث انقطاع الطمث في عمر 40 أو 50 عامًا، إلا أن متوسط العمر هو 51 عامًا في الولايات المتحدة.

تعد انقطاع الدورة الشهرية المبكر عملية حيوية طبيعية ولكن يمكن للأعراض البدنية، مثل الهبّات الساخنة والأعراض النفسية لانقطاع الطمث إعاقة النوم أو خفض الطاقة أو التأثير في الصحة النفسية، ويوجد العديد من العلاجات المتاحة بدءًا من تغييرات نمط الحياة إلى العلاج الهرموني.

اعراض انقطاع الدورة الشهرية المبكر

من اعراض انقطاع الدورة الشهرية المبكر عدم انتظام الدورة الشهرية قبل سنوات من عمر انقطاع الطمث.

من اعراض انقطاع الدورة الشهرية المبكر أيضاً تعرق جسم المرأة ليلًا واحمرار وجهها وشعورها بالإجهاد.

نفور المرأة من العلاقة الجنسية وممارستها تعتبر من من اعراض انقطاع الدورة الشهرية المبكر.

ميل المرأة للعصبية والاكتئاب والحالة النفسية السيئة من علامات انقطاع الدورة الشهرية المبكر.

صداع شديد هي من من اعراض انقطاع الدورة الشهرية المبكر.

وجود جفاف في منطقة المهبل من اعراض انقطاع الدورة الشهرية المبكر

من من اعراض انقطاع الدورة الشهرية المبكر القلق وعدم انتظام النوم والشعور بالأرق ليلًا.

أسباب انقطاع الطمث المبكر

أسباب انقطاع الطمث المبكر العلاج الكيميائي أو الإشعاعي، وخاصةً تلك العلاجات المرتبطة بأمراض السرطان، فتؤدي إلى انقطاع الطمث المبكر.

أسباب انقطاع الطمث المبكر خلل في وظائف الغدة الدرقية حيث يمكن أن يؤدي القصور في الغدة الدرقية إلى انقطاع الدورة الشهرية وهو من أبرز الأسباب التي ينتج عنها انقطاع الطمث المبكر.

أسباب انقطاع الطمث المبكر الإصابة ببعض أمراض المناعة الذاتية وهي الأمراض التي تحدث نتيجة وجود خلل في الجهاز المناعي، فلا يستطيع التمييز بين الفيروسات الخارجية التي تصيبه، ووظائف الأعضاء الداخلية والطبيعية في الجسم.

أسباب انقطاع الطمث المبكر إجراء عملية استئصال الرحم، ويتم فيها استئصال الرحم جزئيًا أو كليًا، وهذا يؤدي لانقطاع الطمث المبكر، وكذلك عدم القدرة على الحمل والإنجاب.

أسباب انقطاع الطمث المبكر ضعف الغدد الصماء، حيث أن عند هبوط في عمل الجهاز الصماوي يؤدي إلى انقطاع الدورة الشهرية، والذي يمكن أن يحدث بسبب فقدان الشهية أو الشره المرضي.

أسباب انقطاع الطمث المبكر وجود أورام في الغدة النخامية سواء كان الورم النخامي أو الورم البرولاكتيني فتؤدي إلى قصور في عملها بصورة طبيعية وبالتالي في إفرازات الهرمونات الجنسية التي تؤدي إلى نزول الدورة الشهرية.

أسباب انقطاع الطمث المبكر القلق والتوتر، لأنه يؤثر سلبًا على نشاط الغدة النخامية ويجعلها لا تقوم بوظائفها بصورة طبيعية، حيث أنها الغدة المسؤولة عن تحفيز الإباضة ونزول الدورة الشهرية.

أسباب انقطاع الطمث المبكر العوامل الوراثية، حيث إذا كانت الأم قد عانت من انقطاع الطمث المبكر، فيمكن أن يحدث لابنتها نفس العارض.

أسباب انقطاع الطمث المبكر فشل الإباضة الأولى أو ما يسمى بسن اليأس المبكر حيث تنفذ البويضات لدى المرأة في سن مبكر وعندما ينقطع الطمث.

علاج انقطاع الطمث المبكر

لعلاج انقطاع الطمث المبكر يفضل تناول غذاء صحي وممارسة الرياضة فهذه الأمور تحسن من أداء ووظائف أعضاء الجسم المختلفة وتساهم في تقوية جهاز المناعة وعمله بشكل صحيح.

يفضل استخدام العلاج بالهرمونات البديلة أو ما يعرف بالعلاجات التعويضية بالهرمونات والتي تتمثل في هرمون الأستروجين والبروجستين الذي يحافظ على الأداء الطبيعي للدورة الشهرية.

يفضل تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكوليسترول والحفاظ على مستوى ضغط الدم حتى لا تزيد فرص إصابتها بأمراض القلب.

عزيزتي المرأة متى يجب أن تزوري الطبيب؟

بعض النساء تسعى للحصول على الرعاية الطبية لعلاج أعراض فترة سن اليأس ولكن بعض النساء الأخريات إما يتحملن التغيرات وإما لا يعانين ببساطة من الأعراض الحادة بالقدر الكافي الذي يتطلب الرعاية الطبية.

ولأن أعراض انقطاع الطمث المبكر قد تكون خفية وتحدث تدريجيًا فقد لا تلاحظ المرأة في أول الأمر أنها ترتبط كلها بالشيء نفسه، وهو ارتفاع وانخفاض مستويات الإستروجين والبروجيسترون والذي يُعد هرمونًا رئيسيًا آخر لدى النساء.

وفي حالة الإصابة بالأعراض التي تعوق الحياة أو الصحة العامة الجيدة، مثل الهبات الساخنة أو التقلبات المزاجية أو التغيرات في الوظيفة الجنسية التي تثير القلق.

عوامل خطر انقطاع الدورة الشهرية المبكر

من عوامل خطر انقطاع الدورة الشهرية المبكر التدخين

التاريخ العائلي، بعض النساء لديها تاريخ عائلي مع انقطاع الطمث المبكر إلى انقطاع الطمث لديهن مبكرًا.

من عوامل خطر انقطاع الدورة الشهرية المبكر علاج السرطان خلص يرتبط علاج الكيميائي أو بالإشعاع الحوضي للسرطان بالانقطاع المبكر للطمث.

من من عوامل خطر انقطاع الدورة الشهرية المبكر استئصال الرحم، حيث يزيل استئصال الرحم لديكِ، وليس المبايض، ولا يسبب عادةً انقطاع الطمث.

مضاعفات انقطاع الدورة الشهرية المبكر

إذا كان النزيف شديدًا للغاية أي كنتِ تغيرين السدادات القطنية أو الفوط الصحية كل ساعة أو ساعتين لمدة ساعتين أو أكثر

من مضاعفات انقطاع الدورة الشهرية المبكر إذا استمر النزيف أكثر من سبعة أيام

من مضاعفات انقطاع الدورة الشهرية المبكر إذا كان يحدث نزيف بين الدورات الشهرية

من مضاعفات انقطاع الدورة الشهرية المبكر إذا كان الفصل بين الدورات الشهرية عادةً أقل من 21 يومًا.

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