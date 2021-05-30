طبيب البوابة: الفطريات السوداء والبيضاء والصفراء: حقائق وأكاذيب

بعد كوفيد-19 ، ظهر ارتفاع عدد الإصابات الفطرية بين المرضى المتعافين كمصدر قلق طبي جديد...

طبيب البوابة: بعد البيضاء والسوداء ظهور الفطريات الصفراء القاتلة

تم الإبلاغ عن أكثر من 12000 حالة إصابة بالفطريات من أجزاء مختلفة من البلاد مما خلق شعوراً بالذعر بين الناس. وقد أدى ذلك أيضًا إلى الكثير من المفاهيم الخاطئة حول العدوى ، مما زاد الأمر سوءًا. لقد حاولنا هنا القضاء على بعض الخرافات الشائعة المتعلقة بجميع أنواع الالتهابات الفطرية.

ما هي العدوى الفطرية؟

أسود أو أبيض أو أصفر، جميع أنواع العدوى الفطرية ناتجة عن العفن أو الفطريات الموجودة بالفعل في البيئة. لا تسبب هذه الفطريات أي نوع من العدوى في الشخص السليم. ومع ذلك ، عندما يتنفس شخص يعاني من ضعف المناعة أو يعاني من أي حالة صحية كامنة الجراثيم ، فإنه يصاب بعدوى. تشمل أعراض العدوى الفطرية الحمى وآفة الجلد وضيق التنفس والصداع والتعب. يمكن علاج الحالة بالأدوية إذا تم اكتشافها مبكرًا ، وإلا يتعين على المرء الخضوع لعملية جراحية لإزالة الجزء المصاب.

هل العدوى الفطرية معدية؟

العدوى الفطرية ليست معدية مما يعني أنه لا يمكن نقلها إلى شخص سليم بعد الاتصال الوثيق بشخص مصاب. عادة ما تكون الفطريات موجودة في البيئة ونتنفسها جميعًا. يسبب العدوى فقط للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة بسبب الاستخدام المفرط للستيرويدات ومرض السكري غير المنضبط. يرتبط تناول الزنك ومزيج من المضادات الحيوية المستخدمة لعلاج فيروس كورونا أيضًا بتفشي الحالات الفطرية.

فقط الأشخاص الذين يعانون من مرض كوفيد -19 يصابون بهذه العدوى؟

من الصعب تجنب العفن الذي يسبب هذه الالتهابات الفطرية لأنه موجود في كل مكان حولنا، خاصة في التربة وفي المواد العضوية المتحللة، مثل الأوراق أو أكوام السماد أو الخشب الفاسد. يمكن أن يسبب العدوى لأي شخص لديه جهاز مناعة ضعيف. أولئك الذين يعانون من مرض السكري، وفيروس نقص المناعة البشرية معرضون أيضًا للخطر.

عدوى فطرية بيضاء أخطر من العدوى الفطرية السوداء؟

تشير العديد من التقارير إلى أن العدوى الفطرية البيضاء أكثر خطورة من العدوى السوداء. ومع ذلك، هذا ليس صحيحا. الفطريات البيضاء خطيرة مثل الفطر الأسود. وفقًا لبعض الخبراء، فإن العدوى الفطرية البيضاء التي يتم الإبلاغ عنها ليست سوى داء المبيضات. وقد شدد البعض في الواقع على أن التهاب الغشاء المخاطي أو العدوى الفطرية السوداء أكثر تغلغلًا وقد تسبب الكثير من الضرر للجيوب الأنفية والعينين والدماغ وتتطلب جراحة مكثفة.