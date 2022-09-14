  1. الرئيسية
  2. صحتكِ وجمالكِ
  3. طريقة إعداد الفطور الإنجليزي الشهير

طريقة إعداد الفطور الإنجليزي الشهير

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 14 أيلول / سبتمبر 2022 - 02:00
طريقة إعداد الفطور الإنجليزي الشهير
طريقة إعداد الفطور الإنجليزي الشهير

طريقة إعداد الفطور الإنجليزي الشهير لكي تنجح هذه الوصفة ، يجب تقديم كل مكون من مكونات الطبق ساخنة. عند طهيها ، احفظي النقانق والفطر واللحم المقدد والطماطم في الفرن الدافئ، ثم رتبها على طبق ساخن عندما تصبح جاهزة للتقديم.

طريقة إعداد الفطور الإنجليزي الشهير

المكونات:

طريقة إعداد الفطور الإنجليزي الشهير

2 نقانق

1 طماطم

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 لحم مقدد

110 جم فطر

1 (220 جم) فاصوليا مطبوخة

1 بيضة كبيرة

شريحتان خبز أبيض أو بني

ملح وفلفل حسب الذوق

1 غصن بقدونس

مطبخ البوابة: وجبة الإفطار الانجليزية

الطريقة:

  • اضبط الفرن على التسخين المسبق على 220 درجة مئوية / 430 درجة فهرنهايت.
  • ضعي مقلاة على نار متوسطة وبمجرد أن تصبح دافئة ، حمري النقانق على كل جانب ، ثم اطهيها لمدة خمس دقائق. بعد ذلك ، ضعيها في طبق خبز واخبزيها لمدة 10 دقائق في الفرن.
  • باستخدام سكين ، اصنعي x على قاع الطماطم ، ثم ضعيها في صينية الخبز مع النقانق. نخبز الطماطم والنقانق لمدة 10 دقائق ، ثم نطفئ النار ونتركها داخل الفرن حتى تبقى دافئة.
  • في نفس المقلاة التي تقلي فيها النقانق ، تذوب أولاً ملعقة كبيرة من الزبدة ، ثم تقلى الفطر واللحم المقدد على نار عالية لمدة سبع دقائق. بمجرد أن ينضج الفطر ، ويصبح اللحم المقدد مقرمشًا ، انقله إلى الفرن ، حتى يظل دافئًا.
  • نضيف الفاصوليا إلى قدر صغير ونطهو على نار متوسطة مع التحريك باستمرار.
  • أخيرًا ، اقلي البيضة ، مع الحرص على عدم كسر الصفار وتحميص الخبز ، ثم وزعي باقي الزبدة على الخبز المحمص.
  • رتبي المكونات - النقانق ، واللحم المقدد ، والفاصوليا ، والطماطم ، والفطر ، والبيض المقلي ، والخبز المحمص - على طبق دافئ ، ثم تبليها بالملح والفلفل وقدميها.

وصفة "سكونز" الكعك الإنجليزي

كلمات دالة:فطور انجليزيوصفات سريعةوجبات فطوروجبات انجليزيةوصفات انجليزيةمطبخ البوابةطريقة إعداد الفطور الإنجليزي الشهير

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...