طريقة إعداد الفطور الإنجليزي الشهير لكي تنجح هذه الوصفة ، يجب تقديم كل مكون من مكونات الطبق ساخنة. عند طهيها ، احفظي النقانق والفطر واللحم المقدد والطماطم في الفرن الدافئ، ثم رتبها على طبق ساخن عندما تصبح جاهزة للتقديم.
طريقة إعداد الفطور الإنجليزي الشهير
المكونات:
2 نقانق
1 طماطم
2 ملعقة كبيرة زبدة
2 لحم مقدد
110 جم فطر
1 (220 جم) فاصوليا مطبوخة
1 بيضة كبيرة
شريحتان خبز أبيض أو بني
ملح وفلفل حسب الذوق
1 غصن بقدونس
مطبخ البوابة: وجبة الإفطار الانجليزية
الطريقة:
- اضبط الفرن على التسخين المسبق على 220 درجة مئوية / 430 درجة فهرنهايت.
- ضعي مقلاة على نار متوسطة وبمجرد أن تصبح دافئة ، حمري النقانق على كل جانب ، ثم اطهيها لمدة خمس دقائق. بعد ذلك ، ضعيها في طبق خبز واخبزيها لمدة 10 دقائق في الفرن.
- باستخدام سكين ، اصنعي x على قاع الطماطم ، ثم ضعيها في صينية الخبز مع النقانق. نخبز الطماطم والنقانق لمدة 10 دقائق ، ثم نطفئ النار ونتركها داخل الفرن حتى تبقى دافئة.
- في نفس المقلاة التي تقلي فيها النقانق ، تذوب أولاً ملعقة كبيرة من الزبدة ، ثم تقلى الفطر واللحم المقدد على نار عالية لمدة سبع دقائق. بمجرد أن ينضج الفطر ، ويصبح اللحم المقدد مقرمشًا ، انقله إلى الفرن ، حتى يظل دافئًا.
- نضيف الفاصوليا إلى قدر صغير ونطهو على نار متوسطة مع التحريك باستمرار.
- أخيرًا ، اقلي البيضة ، مع الحرص على عدم كسر الصفار وتحميص الخبز ، ثم وزعي باقي الزبدة على الخبز المحمص.
- رتبي المكونات - النقانق ، واللحم المقدد ، والفاصوليا ، والطماطم ، والفطر ، والبيض المقلي ، والخبز المحمص - على طبق دافئ ، ثم تبليها بالملح والفلفل وقدميها.
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