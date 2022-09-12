وصفة "سكونز" الكعك الإنجليزي وصفة الكعكات الإنجليزية السهلة - مثالية للترفيه عن الضيوف وسريعة وسهلة التحضير! يمكنك صنع الكعكات مقدمًا وتجميدها.

المكونات:

نصف كوب دقيق لجميع الأغراض (320 جرام)

ربع ملعقة صغيرة ملح

3 ½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر

¾ أعواد زبدة باردة (85 جم)

3 ملاعق كبيرة سكر

ربع كوب حليب (175 مل)

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

1 بيضة مخفوقة

الطريقة:

سخني الفرن مسبقًا إلى 400 درجة فهرنهايت (200 درجة مئوية) .

في وعاء كبير نخلط الدقيق مع الملح والبيكنج باودر والسكر. أضيفي الزبدة، ثم افركيها بأصابعك حتى يبدو المزيج مثل فتات صغيرة .

سخني الحليب على الموقد حتى يسخن ، لكن ليس ساخنًا. نضيف الفانيليا وعصير الليمون ، ثم نتركها جانباً للحظة. ضعي بساط سيليكون في صينية وضعيها في الفرن .

أضيفي خليط الحليب إلى الخليط الجاف واخلطيهم بسرعة باستخدام شوكة .

ينثر بعض الدقيق على سطح العمل ونقلب العجينة. اغمري العجين ويديك بالقليل من الطحين ، ثم اطوي العجين مرتين أو ثلاث مرات حتى يصبح أكثر نعومة. لا تفرطي في العجين. ربّت على شكل دائري يبلغ ارتفاعه حوالي 1.5 بوصة (4 سم) .

استخدمي قطاعة بسكويت دائرية مقاس 2 1/2 بوصة واغمسي في العجينة ، كرري حتى يتم استخدام كل العجينة. يجب أن تحصلي على 8 كعكات .

ادهني الأسطح بغسول البيض ، ثم ضعيها بحذر على صينية الخبز الساخنة .