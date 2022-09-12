وصفة "سكونز" الكعك الإنجليزي وصفة الكعكات الإنجليزية السهلة - مثالية للترفيه عن الضيوف وسريعة وسهلة التحضير! يمكنك صنع الكعكات مقدمًا وتجميدها.
وصفة "سكونز" الكعك الإنجليزي
المكونات:
نصف كوب دقيق لجميع الأغراض (320 جرام)
ربع ملعقة صغيرة ملح
3 ½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر
¾ أعواد زبدة باردة (85 جم)
3 ملاعق كبيرة سكر
ربع كوب حليب (175 مل)
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون
1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا
1 بيضة مخفوقة
وصفة "سكونز" الكعك الإنجليزي
الطريقة:
- سخني الفرن مسبقًا إلى 400 درجة فهرنهايت (200 درجة مئوية).
- في وعاء كبير نخلط الدقيق مع الملح والبيكنج باودر والسكر. أضيفي الزبدة، ثم افركيها بأصابعك حتى يبدو المزيج مثل فتات صغيرة.
- سخني الحليب على الموقد حتى يسخن ، لكن ليس ساخنًا. نضيف الفانيليا وعصير الليمون ، ثم نتركها جانباً للحظة. ضعي بساط سيليكون في صينية وضعيها في الفرن.
- أضيفي خليط الحليب إلى الخليط الجاف واخلطيهم بسرعة باستخدام شوكة.
- ينثر بعض الدقيق على سطح العمل ونقلب العجينة. اغمري العجين ويديك بالقليل من الطحين ، ثم اطوي العجين مرتين أو ثلاث مرات حتى يصبح أكثر نعومة. لا تفرطي في العجين. ربّت على شكل دائري يبلغ ارتفاعه حوالي 1.5 بوصة (4 سم).
- استخدمي قطاعة بسكويت دائرية مقاس 2 1/2 بوصة واغمسي في العجينة ، كرري حتى يتم استخدام كل العجينة. يجب أن تحصلي على 8 كعكات.
- ادهني الأسطح بغسول البيض ، ثم ضعيها بحذر على صينية الخبز الساخنة.
- اخبزيها لمدة 10-15 دقيقة حتى ترتفع وتصبح ذهبية اللون من الأعلى. تناوليها دافئة أو باردة مع المربى والقشدة المتخثرة.
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