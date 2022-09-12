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وصفة "سكونز" الكعك الإنجليزي

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 12 أيلول / سبتمبر 2022 - 02:00
وصفة "سكونز" الكعك الإنجليزي
وصفة "سكونز" الكعك الإنجليزي

وصفة "سكونز" الكعك الإنجليزي وصفة الكعكات الإنجليزية السهلة - مثالية للترفيه عن الضيوف وسريعة وسهلة التحضير! يمكنك صنع الكعكات مقدمًا وتجميدها.

وصفة "سكونز" الكعك الإنجليزي

المكونات:

وصفة "سكونز" الكعك الإنجليزي

نصف كوب دقيق لجميع الأغراض (320 جرام)

ربع ملعقة صغيرة ملح

3 ½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر

¾  أعواد زبدة باردة (85 جم)

3 ملاعق كبيرة سكر

ربع كوب حليب (175 مل)

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

1 بيضة مخفوقة

وصفة "سكونز" الكعك الإنجليزي

الطريقة:

  • سخني الفرن مسبقًا إلى 400 درجة فهرنهايت (200 درجة مئوية).
  • في وعاء كبير نخلط الدقيق مع الملح والبيكنج باودر والسكر. أضيفي الزبدة، ثم افركيها بأصابعك حتى يبدو المزيج مثل فتات صغيرة.
  • سخني الحليب على الموقد حتى يسخن ، لكن ليس ساخنًا. نضيف الفانيليا وعصير الليمون ، ثم نتركها جانباً للحظة. ضعي بساط سيليكون في صينية وضعيها في الفرن.
  • أضيفي خليط الحليب إلى الخليط الجاف واخلطيهم بسرعة باستخدام شوكة.
  • ينثر بعض الدقيق على سطح العمل ونقلب العجينة. اغمري العجين ويديك بالقليل من الطحين ، ثم اطوي العجين مرتين أو ثلاث مرات حتى يصبح أكثر نعومة. لا تفرطي في العجين. ربّت على شكل دائري يبلغ ارتفاعه حوالي 1.5 بوصة (4 سم).
  • استخدمي قطاعة بسكويت دائرية مقاس 2 1/2 بوصة واغمسي في العجينة ، كرري حتى يتم استخدام كل العجينة. يجب أن تحصلي على 8 كعكات.
  • ادهني الأسطح بغسول البيض ، ثم ضعيها بحذر على صينية الخبز الساخنة.
  • اخبزيها لمدة 10-15 دقيقة حتى ترتفع وتصبح ذهبية اللون من الأعلى. تناوليها دافئة أو باردة مع المربى والقشدة المتخثرة.

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