الديك الرومي من أنواع الطيور وموطنها الأصلي هو أمريكا، ويتم تحضيرها عادةً في عيد الشكر، لكن بعض النساء تجهل الطريقة الصحيحة لتحضير الديك الرومي بالفرن لعشاء ليلة عيد الشكر.

موقع البوابة يقدم لكم طبق الديك الرومي بالفرن بطريقة بسيطة وخطوات واضحة من أجل عشاء ليلة عيد الشكر، ويمكن أن يضاف إليه العديد من الأطباق الجانية المميزة وله العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان.

طريقة تحضير الديك الرومي بالفرن لعشاء ليلة عيد الشكر

مقادير الديك الرومي بالفرن

ملعقة حجم كبير هيل ناعم.

ملعقة حجم صغير من جوزة الطيب المطحونة ناعم.

ديك رومي.

2 حبة من اللومي.

نصف كوب من زيت الزيتون.

3 ملاعق حجم كبير من الكراوية الناعمة.

3 ملاعق حجم كبير من الكمون.

3 ملاعق حجم كبير من القرفة.

3 ملاعق حجم كبير من البهار الحلو الناعم.

3 ملاعق حجم كبير من البابريكا.

ملح "حسب الرغبة"

فلفل أسود "حسب الرغبة"

2 ملعقة حجم كبير من اللومي الناعم.

مقادير الحشو

نصف كوب من زيت الذرة.

5 حبات من البصل بحجم كبير.

3 أكواب من الحمص

طريقة تحضير الديك الرومي بالفرن

أولاً قومي بتحضير صينية تكفي لحجم الديك الرومي المراد شويه.

ثم قومي بوضع الكمون، والكراوية، القرفة، والبهار، الفلفل، اللومي، جوزة الطيب، الهيل، البابريكا، الملح ووضعهم في قدر مع مزج المقادير بشكل جيد متجانس.

ثم قومي بتوزيع بعض من البهارات الممزوجة داخل الديك الرومي بالفرن.

ثم قومي بوضع البصل المقطع في مقلاة وقومي بتسخينه مع التقليب المستمر إلى أن يصبح لونه ذهبي.

ثم قومي بإضافة الزيت وقلّبيه مع البصل إلى أن يذبل، ثمّ قومي بإضافة البهارات والحمص.

ثم قومي بإضافة اللومي الصحيح وقلبيه إلى يتشوح البصل ويأخذ نكهة البهارات.

ثم قومي بملىء تجويف الديك الرومي بالحشو الذي تمّ تحضيره.

قومي بدهن الديك الرومي من الخارج مع بقية زيت الزيتون والبهارات.

ثم قومي بوضع الديك الرومي على الصينية.

ثم ضعي فوقه قطعة من ورق الألومنيوم بشكل خفيف جداً،مع مراعاة عدم تغليف الديك بورق الألومنيوم بشكل كامل لكي يكتسب نكهة الشواء.

ثم قومي بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 250 مع وضع الديك فيه مدّة ساعة كاملة تقريباً.

ثم قومي بتخفيف درجة حرارة إلى الفرن 180 وقومي بتركه مدّة ساعتين إلى أن ينضج بشكل كامل.

قومي بدهن الديك الرومي من الخارج بالسوائل التي تخرج منه من حين لآخر أثناء شوائه وذلك لإكسابه مذاقاً شهياً.

ثم قومي بإخراج طبق الديك الرومي من الفرن واتركه لمدّة 14 دقيقة تقريباً قبل تقطيعه للمحافظة على تماسك النكهة فيه، وبقائه رطباً من الداخل، ويمكن تقديم اللبن أو السلطة بجانبه، وصحتين وعافية، كل عام وأنتم بألف خير.

فوائد الديك الرومي

زيادة القدرة الجنسيّة

رفع طاقة ونشاط الجسم وحيويته

من فوائد الديك الرومي أنه يعالج الاكتئاب.

يساعد في تخفيض نسبة الكولسترول في الدم

الوقاية من الأعصاب

تحسين صحّة الجهاز العصبي

أكواب القرع والتفاح بالتوابل الدافئة

رول الديك الرومي المحشي بالثوم والبقدونس