المقلوبة الفلسطينية هي أكلة يحبها الجميع ومنتشرة في بلاد الشام وتركيا، وتتكون بشكلٍ رئيسي من الأرز مع الخضار المقلية، وقد تكون باذنجان أو زهرة أو بطاطا أو الفول الأخضر، ويمكن عمل مزيج من الخضراوات في الطبخة نفسها، كما يوضع معها لحم الضأن أو الدجاج، ولكن يكثر طهيها مع الدجاج، وعادة ما تقدم مع اللبن أو السلطة العربية المكونة من البندورة والخيار والبقدونس والخس وعصير الليمون الحامض.

طريقة تحضير المقلوبة الفلسطينية

مقادير المقلوبة الفلسطينية:

عود قرفة.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة واحدة صغيرة من القرفة الناعمة.

ملعقة صغيرة واحدة من الهال المطحون.

ملعقة واحدة صغيرة من الكاري.

ملعقة كبيرة واخدة من الزيت النباتي.

ماء لسلق الدجاج.

دجاجة واحدة حجمها متوسط ومقطعة إلى أربع قطع.

ثلاثة أكواب من الأرز.

ثلاث حبات من بطاطا.

حبتان من الباذنجان.

حبة واحدة من الزهرة.

بصلة واحدة مقطعة إلى مربعات.

ورقة واحدة من ورق الغار.

ملعقتان كبيرتان من الملح.

طريقة تحضير المقلوبة الفلسطينية:

أولاً قومي بفرم البصل جيداً وضعيه في قدر على الناء.

ثم قومي بوضعه فوقه ملعقة من الزيت النباتي.

ثم قومي بتقليبه جيداً وأضيفي الدجاج ثم قلّيه جيداً.

ثم أضيفي عود القرفة، وورقة الغار، وملعقة القرفة

ثم ضعي الماء حتى يغمر الدجاج واتركيها على النار حتى تنضج.

بعد نقع الأرز لمدة نصف ساعة، صفيه جيداً من الماء.

ثم ضعي عليه البهارات الباقية وملعقتين من الملح.

ثم اقطعي البطاطا دوائر ثم اقليها، وذلك أيضاً بالنسبة للباذنجان والزهرة، بحيث نقطعها ونقليها.

ثم أخرجي الدجاج من المرق بعد نضجه وصفيها من البهارات ثم اقليها.

أحضري قدر واسع، ثم ضعي القليل من الأرز المبهر في القاع

ثم ضعي قطع الدجاج المقلية.

ثم ضعي البطاطا ثم الزهرة وضعي ما تبقى من الأرز فوق المقادير.

ثم اسكبي كمية من مرق الدجاج بعد تصفيته من البهارات حتى تغمري الأرز كله.

ثم ضعي القدر على النار، وعندما تغلي ويبدأ الأرز بامتصاص المرقة.

ثم قومي بتخفيف النار إلى أقل درجة، واتركيها حتى تنضج.

ثم اقلبي القدر في صينية كبيرة

أخيراً اتركيها لمدة عشر دقائق وهي مقلوبة ثم قومي برفع القدر وقدميها ساخنة، مع السلطة أو اللبن أو خيار باللبن وصحتين وعافية.

تاريخ المقلوبة

أكلة المقلوبة تعرف في الأردن وفلسطين ولبنان منذ القدم، وكانت تسمى في القدم الباذنجانية، بسبب استخدام الباذنجان فيها كمكون أساسي، وحين جاء فتح مدينة القدس على يد الفاتح المسلم صلاح الدين الأيوبي، بحيث دخل هو وجنوده المدينة المقدسة، فاحتفل الناس بهذا النصر العظيم وقدموا الطعام لصلاح الدين وجنوده، فقدموا له الباذنجانية، وأعجبته كثيراً فعندما سأل عن اسمها وصفها بالطبخة المقلوبة، بحيث أن الطبخة تقلب في أطباق التقديم، ومن هنا جاءت تسميتها بالمقلوبة.

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