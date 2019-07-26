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طريقة تحضير قالب الحلوى بالعسل الشهي

منشور 26 تمّوز / يوليو 2019 - 05:30
كيكة العسل
كيكة العسل
يحتوي العسل على أنواع من السكر أهمّها الغلوكوز (glucose) والفروكتوز (fructose)، كما يتضمن على العديد من المعادن كالكالسيوم والفسفور. ونظراً لفوائده المتنوعة، قدّمت اختصاصية التغذية والشيف مايا نحول طريقة تحضير "كيك العسل" بخطوات بسيطة.

المقادير

- نصف كوب من السكر

- بيضة واحدة

- كوب واحد من عصير البرتقال الطازج

- ربع كوب من الزيت النباتي

- نصف ملعقة صغيرة من بودرة الزنجبيل

- ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب

- رشة كبش من القرنفل

- ربع ملعقة صغيرة من الملح

- ملعقة صغيرة ونصف من البايكينغ باودر

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا

- كوبان من الطحين متعدد الاستعمالات

- ربع كوب من العسل

طريقة التحضير

أولاً- تمزج المكونات السائلة مع بعضها ثم تضاف إليها المكونات الجافة ويخلط المزيج للحصول على خليط متجانس.

ثانياً- يسكب الخليط في قالب مستطيل ويخبز مدّة 35 الى 40 دقيقة أو حتى النضوج.

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