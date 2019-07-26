طريقة تحضير قالب الحلوى بالعسل الشهي

المقادير

- نصف كوب من السكر

- بيضة واحدة

- كوب واحد من عصير البرتقال الطازج

- ربع كوب من الزيت النباتي

- نصف ملعقة صغيرة من بودرة الزنجبيل

- ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب

- رشة كبش من القرنفل

- ربع ملعقة صغيرة من الملح

- ملعقة صغيرة ونصف من البايكينغ باودر

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا

- كوبان من الطحين متعدد الاستعمالات

- ربع كوب من العسل

طريقة التحضير

أولاً- تمزج المكونات السائلة مع بعضها ثم تضاف إليها المكونات الجافة ويخلط المزيج للحصول على خليط متجانس.

ثانياً- يسكب الخليط في قالب مستطيل ويخبز مدّة 35 الى 40 دقيقة أو حتى النضوج.

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