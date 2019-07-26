طريقة تحضير قالب الحلوى بالعسل الشهي

المقادير
- نصف كوب من السكر
- بيضة واحدة
- كوب واحد من عصير البرتقال الطازج
- ربع كوب من الزيت النباتي
- نصف ملعقة صغيرة من بودرة الزنجبيل
- ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب
- رشة كبش من القرنفل
- ربع ملعقة صغيرة من الملح
- ملعقة صغيرة ونصف من البايكينغ باودر
نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا
- كوبان من الطحين متعدد الاستعمالات
- ربع كوب من العسل
طريقة التحضير
أولاً- تمزج المكونات السائلة مع بعضها ثم تضاف إليها المكونات الجافة ويخلط المزيج للحصول على خليط متجانس.
ثانياً- يسكب الخليط في قالب مستطيل ويخبز مدّة 35 الى 40 دقيقة أو حتى النضوج.
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