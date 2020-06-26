مقادير لفائف الباذنجان باللحم

- الباذنجان : 1 حبة (مقطع شرائح رفيعة ومقلي ومصفى)

- لحم مفروم : 500 غراماً

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- طماطم : 2 حبة (مقشرة ومفرومة ناعم)

- أوريغانو : ربع ملعقة صغيرة

- صلصة الاسباجيتي الجاهزة : 2 كوب

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

طريقة تحضير لفائف الباذنجان باللحم

سخني مقلاة على نار متوسطة وأضيفي اللحم المفروم وقلبي حتى تصبح بنية اللون.

أضيفي البصل والملح وقلبي لمدة 5 دقائق حتى تطرى البصلة وقلبي.

أضيفي الطماطم المفرومة والفلفل الأسود والأرويغانو وخففي النار واتركي المزيج على النار لمدة 15 دقيقة حتى تتسبك الطماطم.

وزعي الحشوة على شرائح الباذنجان المقلي ثم لفيها على شكل رول وثبتيها بعود أسنان.

وزعي الزيت في طبق الفرن وضعي لفائف الباذنجان المحشوة.

وزعي صلصة الاسباجيتي فوقها وأدخلي الطبق للفرن على حرارة 180 لمدة 20 دقيقة حتى تتسبك الصلصة.

قدميها ساخنة إلى جانب الأرز أو السلطة حسب الرغبة.

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