المعسل من أهمّ مكوّنات الأرجيلة أو الشيشة وهو المادة التي توضع فوق الفنجان الفخاري، ومن ثمّ توضع طبقة القصدير أو ورق الألمنيوم المخرمة، وثم الفحمة الحارّة، ليستمتع المؤرجل بنكهة المعسل.

ومن الجدير بالذكر أنّ هناك العديد من النكهات التي تضاف إلى المعسل، وأشهرها التفاح، والعنب بالإضافة إلى الفخفخينا وغيرها، وفي هذا المقال سوف نعرفكم على طريقة تحضير معسل التفاحتين في البيت:

مقادير معسل التفاحتين:

- عشرة كيلوغرامات من مادة التبغ الخام، المفروم وبقياس يصل إلى 2×2 سنتيمتر.

- عشرون كيلوغراماً من قطر الحلويات الثقيل، والذي يصنع من خلال مزج كمية من السكر الأبيض الخشن، مع نصف الكمية من الماء، وغليها على النار حتى يذوب السكر بشكل تام في الماء، مع الحرص على إضافة بضع قطرات من عصير الليمون.

- عشرون كيلوغراماً من مادة الجليسيرين المستخدمة للأغراض الطبيّة، والتي من الممكن الحصول عليها محلات العطارة، أو من المحلات الخاصة بالأدوات الطبيّة أو الخاصّة بالمختبرات.

- خلاصة التفاح، أو نكهة التفاح، ومن الممكن اختيار نكهات أخرى لتطييب المعسل بما يتناسب مع الذوق والرغبة.

- وعاء كبير، ويفضّل أن يكون من الزجاج، وذلك حتى لا يكون له أيّ روائح عالقة، وذلك لأنّ التبغ يعتبر من المواد الحساسة للروائح، والتي تتشرب الروائح بشكل سريع.

- من الجدير بالذكر أنّ هناك بعض الشركات المصنّعة للمعسل تضيف كميات قليلة جداً من المواد المضادّة للأكسدة، ولكن في المعسل المنزلي ليس من الضروري استخدام هذا المكوّن.

طريقة تحضير معسل التفاحتين:

- أولاً يجب توزيع كامل كمية التبغ في أرضية الوعاء، مع الحرص على أن يكون التوزيع بشكل متساوٍ. تنكيه التبغ بالنكهة المستخدمة، ويكون ذلك من خلال رشّه على التبغ الموزع في الوعاء.

- ثم تحريك التبغ جيداً باستخدام اليدين من خلال استخدام أسلوب الدعك والعجن، وذلك للحرص على أن تكون جميع كمية التبغ قد تشرّبت رائحة المنكه.

- ضرورة أن تكون الأيدي المستخدمة في عملية التقليب نظيفة، وخالية من وجود أي رائحة أو معطّر عليها.

- ثم إعادة ترتيب التبغ في قاع الوعاء المستخدم بالتساوي، وذلك استعداداً لوضع المقادير الأخرى.

- إضافة كمية القطر على التبغ، وتحريك المزيج جيداً حتى تمتزج المقادير مع بعضها البعض بشكل كامل.

- ثم يجب إعادة تسوية طبقة التبغ في الوعاء، وذلك حتى تصبح جميع الأوراق على نفس المستوى.

- إغلاق الوعاء الذي يحتوي على التبغ المنكهة بشكل محكم، وتركه لمدّة أربع وعشرين ساعة. فتح الوعاء، وإعادة دعك وتقليب المعسل ذهاباً وإياباً إلى أطراف الوعاء، ويكون ذلك من خلال تجميع كامل كمية المعسل في أحد أطراف الوعاء، ومن ثم دعكها بالطرف الآخر، وهكذا.

- إعادة تسوية سطح التبغ.

- إضافة كمية الجليسيرين الطبي، وتقليبه جيداً مع التبغ المنكه.

- حفظ التبغ في الوعاء محكم الإغلاق لمدّة أسبوع كامل، مع الحرص على تقليب المزيج بشكل يومي خلال هذه الفترة.

- هكذا يصبح المعسل قد أصبح جاهزاً للاستخدام.

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