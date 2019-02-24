10 فوائد لتناول التفاح على الريق

من فوائد أكل التفاح على الريق يضفي على البشرة حيويّة ونضارة

يمكن تناول التفّاح كما هو، ويمكن أن يصنع منه العصير والمربّى والفطائر المتنوّعة، وللتفّاح فوائد لا تعدّ ولا تحصى؛ فقد قيل عنه لما له من فائدة: (أكل تفّاحةٍ يومياً تمنع الطبيب من زيارتك)، وللحصول على الفائدة بأكملها يجب تناول التفّاحة مع قشرتها، ولا ننسى أنّ للبذور فوائد أيضاً، وفي هذا المقال نقدم لكم فوائد أكل التفاح على الريق:

1- من فوائد أكل التفاح على الريق أنه يمدّ الجسم بالفيتامينات والمعادن الضروريّة والسكر.

2- من فوائد أكل التفاح على الريق يضفي على البشرة حيويّةً ونضارة، ويكسب الخدود اللون الوردي.

3- يرطّب الجسم، ويزيل الحرارة والجفاف، وذلك لغناه بالماء؛ حيث تصل نسبة الماء في كلّ غرام من التفّاح إلى 115 مل.

4- يحمي من مرض الشيخوخة المبكّرة (الزهايمر)؛ فهو يقوّي الذاكرة، وخاصّةً شرب العصير يومياً وعلى الريق؛ حيث بيّنت الدراسات أنّ مادة الكيرسيتين تحمي خلايا المخ من التلف. يجدّد الخلايا.

5- يمنع من أكسدة الدهون في الجسم.

6- يخفّض من الكولسترول في الدم.

7- ينظّم كميّات السكر الموجودة في الدم.

8- من فوائد أكل التفاح على الريق أنه يقوي العظام ويزيد من كثافتها وصلابتها، ويحميها من الترقّق وخاصّةً عند الأطفال.

9- يشفي من مرض الربو عند الأطفال، وكذلك هو مفيد للأم الحامل؛ فقد أجريت دراسات بيّنت أنّ المولود يكون أقل عرضة للإصابة بمرض الربو إذا كانت تتناول المرأة الحامل التفّاح بانتظام. يحمي من الإصابة بمرض السرطان.

10- يقوّي المعدة وينظّفها؛ لاحتوائه على الفسفور.

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