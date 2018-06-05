تميز البسلة بمنح الطاقة للجسم؛ لما لها من سكر وألياف وبروتينات

البازلاء أو بسلة مزروعة هي نوع من النباتات نبات الحولية تتبع جنس البازلاء من الفصيلة البقولية، تتميز البسلة بمنح الطاقة للجسم؛ لما لها من سكر وألياف وبروتينات، لذلك تكفي كمية لا تتجاوز 150 جراماً من البازلاء لإشباع الشخص، وهناك غيرها من الفوائد، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة تنشيف البازلاء:

- أولاً قبل البدء بتنشيف البازلاء تُفرز حبوب البازلاء الجيدة عن الحبوب التالفة والمصفرة، ويتمّ اختيار الحبوب الناضجة والخضراء للتنشيف، أما الباقي فلا تصلُح لذلك.

- ثم تغسل حبوب البازلاء جيداً حتى يتمّ التخلص من التراب والحصى والغبار والمبيدات الحشرية والجراثيم الملتصقة بها.

- تُسلق حبوب البازلاء في ماء يغلي على درجات حرارة عالية لمدذة عشر دقائق على الأقل، والهدف الرئيسي من السلق تقليل الوقت اللازم لتنشيف حبوب البازلاء تحت أشعة الشمس، كما يُساعد السلق على إخراج الهواء من الفتحات الموجودة داخل حبوب البازلاء، والمحافظة على شكل الحبوب عند استعمالها بعد تنشيفها، كما يُحافظ السلق على القيمة الغذائية للبازلاء ويمنع فقدانها للفيتامينات والكوراتين عند حفظها لفترةٍ طويلة.

- بعد الانتهاء من السلق، توضع حبوب البازلاء في وعاءٍ شبكيّ عميق حتّى تُصفّى من المياه، وتترك كذلك حتى تأخذ درجة حرارة الغرفة.

- توزّع حبوب البازلاء على قطعة قماش كبيرة؛ بحيث لا تكون متلاصقةً مع بعضها البعض للتسريع من تنشيفها، وتترك تحت أشعة الشمس الحارّة في المكان الذي تمّ تحديده من قبل لمدة ثلاثة أيّام على الأقل.

- بعد انقضاء اليوم الثالث تُنقل حبوب البازلاء إلى الظل، حتى لا تخسر لونها الأخضر، وتترك هناك حتى تنشف تماماً.

- بعد الانتهاء من تنشيفها، توضع حبوب البازلاء في علبةٍ مُحكمة الإغلاق، وتُحفظ في مكانٍ جاف لحين الاستعمال.

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