الفول الأخضر: منافع مذهلة لا تجهلوها!

الفول الأخضر يعتبر من أفضل العلاجات المستخدمة لمرض السكري

تحتوي كل مئة غرام من الفول الأخضر على ما يقارب 341 سعراً حرارياً، كما أنه غني بالكاربوهيدرات، والألياف، والبروتينات، مما يجعل منه وجبة كاملة على الموائد العربية، وخاصة لوجبة الإفطار صباحاً.

ويجهل العديد من الأشخاص الفوائد الكبيرة التي يعود بها الفول الأخضر على صحتهم، ذلك النبات الحولي الذي يعد عنصراً غذائياً ساحراً يحمل العديد من المنافع المذهلة ومنها:

- يعتبر من أكثر المصادر الغنية بالبروتينات، والفيتامينات، والأملاح المعدنية، مثل: الحديد والفسفور، مما يقي الجسم من العديد من الأمراض الخطيرة.

- يمد الجسم بالطاقة اللازمة له، مما يقلل من الشعور بالتّوتر والتعب والإجهاد الذي يصيب الجسم جراء القيام بالشاطات الحياتية اليومية.

- يحتوي على مركبات كيميائية معقدة وقوية تحارب الخلايا السرطانية بأنواعها المختلفة، وخاصة الخلايا التي تنشط وتتسبب فيما يسمى بسرطان الفم، كما يقوي الجهاز المناعي في الجسم.

- يزيد من معدلات الكولسترول الجيد في الدم ويخفض الكولسترول الضار، وكذلك يخفض من معدل ضغط الدم وخاصة لدى النساء في فترة سن اليأس، والتي يرافقها تغيّرات عدّة في معدل هرمون الإستروجين والتي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، كما يحافظ على مستوى متوازن من معدل السكر في الدم.

- يحسن من عمل الجهاز الهضمي، ويكافح مشاكل عسر الهضم، والغازات والانتفاخات، وكذلك الإمساك، ويساعد على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم، كما يعتبر من أفضل العناصر المدرة للبول، ويحسن من صحة الكليتين ويخلصها من الترسبات والرمال، كما يساعد في وقف القيء الناتج عن الأمراض المختلفة.

- يعتبر من أفضل العلاجات المستخدمة لمرض السكري، كونه يحتوي على كمية كبيرة من الألياف التي تساعد على امتصاص وهضم السكر، كما يساعد على تنظيم معدل السكر في الدم.

- يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية والضرورية لبناء الجسم، كما يمد الجسم بنصف الكمية اللازمة له من الحديد يومياً.

قد يعجبك أيضاً:

فوائد أكل التمر على الريق

الجرجير الحل الأنسب لعلاج اضطرابات الغدة الدرقية

فوائد صحيّة لقشر الليمون.. تعرفي عليها

القرفة "أعجوبة طبيعية" تحمى من السرطان وتقاوم الشيخوخة