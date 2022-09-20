طريقة صنع الشاي الإنجليزي على الأصول هل جربت الشاي الإنجليزي؟ حسناً، لا تقل نعم إذا كنت تقصد عبوات الشاي الإنجليزي الجاهزة. تعالوا نتعلم كيفية صنع الشاي بالحليب باستخدام كيس شاي أو أوراق الشاي الفضفاضة ، بالإضافة إلى كيفية صنع الشاي على الموقد أو باستخدام الغلاية.

طريقة صنع الشاي الإنجليزي على الأصول

نسبة الشاي إلى الماء

استخدم كيس شاي واحدًا أو ½ ملعقة كبيرة من الشاي الورقي لكل كوب ماء (حوالي 2 جم شاي سائب لكل 8 أونصات / 225 مل من الماء).

إذا كنت تصنع إبريق شاي، فعادة ما يضيف معظم البريطانيين كيس شاي إضافي / ملعقة أيضًا.

إذا كنت تستخدم أوراق الشاي، فستحتاج إلى مصفاة خارجية أو موزع داخلي. بدلاً من ذلك ، يمكنك شراء أكياس شاي فارغة أو حتى قطع بعض القماش الموسلين.

طريقة صنع الشاي الإنجليزي على الأصول

الخطوة 1: سخن الماء

على عكس ما يعتقده الكثيرون ، ليس من الأفضل غلي الماء عند صنع الشاي. في الواقع ، تأتي معظم أنواع الشاي بدرجة حرارة مثالية على عبواتها بناءً على نوع الشاي الموجود بالداخل. الشاي الأسود هو أحد الأنواع الوحيدة التي يمكنها التعامل مع أعلى درجات حرارة حوالي 203 درجة فهرنهايت / 95 درجة مئوية ، حتى نقطة الغليان 212 درجة فهرنهايت / 100 درجة مئوية.

قم بتسخين الماء إما في غلاية أو على الموقد حتى أقل من نقطة الغليان. استخدمي مقياس حرارة إذا كان لديك واحد.

طريقة صنع الشاي الإنجليزي على الأصول

الخطوة الثانية: تناول الشاي

يمكنك تحضير الشاي الإنجليزي المناسب إما باستخدام كيس شاي أو أوراق سائبة في مصفاة / مصفاة. ضعها في كوبك / الأكواب قبل إضافة الماء.

يصب الماء الساخن فوق الشاي (لا تملأه في الأعلى وستحتاج إلى مساحة للحليب) ثم اتركه منقوعًا لمدة تتراوح بين 3-5 دقائق بناءً على مدى قوة الشاي الذي تريده.

يُنصح بعدم خلطه كثيرًا أو عصر / ضغط كيس الشاي ، لأن هذا يمكن أن يجعل الشاي أكثر مرارة لأنه يطلق المزيد من العفص المر. بدلا من ذلك ، اتركيه لمدة النقع.

طريقة صنع الشاي الإنجليزي على الأصول

الخطوة 3: اللمسات الأخيرة

بعد ذلك ، أضف السكر / المُحلي (اختياري) إلى الكوب / الأكواب وحركه جيدًا حتى يذوب.

أخيرًا ، أضف الحليب ، بدءًا من القليل من الحليب ثم قم بزيادة المذاق.

تعود كمية الحليب المراد إضافتها مرة أخرى حسب الذوق الشخصي. ابدأ بحوالي 1 ملعقة صغيرة وزدها حسب الرغبة. سرعان ما ستعرف من خلال اللون عندما تصل إلى "النكهة الحلوة" للشاي الإنجليزي.

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