5 وجبات مفضلة لدى الملكة إليزابيث الثانية كشف الشيف السابق للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، دارين ماكجرادي ، مؤخرًا عن أبرز وجباتها المفضلة، نقدم لكم 5 وجبات كانت الملكة إليزابيث تفضلها، ومن المتوقع أن تقدم بعض من هذه الوجبات في عشاء الوداع الأخير اليوم بعد مراسم الدفن للملوك و رؤساء الدول الذين حضروا للمشاركة في جنازتها.

5 وجبات مفضلة لدى الملكة إليزابيث الثانية

شاي ما بعد الظهيرة وهو الوجبة المفضلة للملكة

وفقاً للشيف ماكجرادي فأن وجبتها المفضلة ليست وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء ، ولكنها وجبة بين الوجبة. "كانت الملكة تتناول شاي العصر كل يوم، أينما كانت في العالم. الملكة تحب شاي فترة ما بعد الظهيرة ، أود أن أقول أنه ربما يكون أحد وجباتها المفضلة. بالتأكيد ، عندما كنت هناك ، كانت تجلس بهدوء وتركيز لتناول الشاي". استمر في القراءة لترى ماذا تأكل طوال اليوم.

يقال أيضًا أنها كانت تحب رقائق الإفطار

في حال كنت مهتمًا بالوجبات الأخرى التي تتمتع بها الملكة ، فقد كشف طهاة سابقون عن الكثير من التفاصيل على مر السنين. ذكرت صحيفة التلغراف أن جلالة الملكة تستمتع برقائق الفطور والفاكهة على الإفطار.

يقال إنها كانت تأكل غداء بسيط

في وجبة الغداء، تجمع الملكة عمومًا بين البروتين والكربوهيدرات. فهي كانت تطلب سمك دوفر المشوي أو سمك السلمون الاسكتلندي مع السبانخ والكوسا لوجبة الغداء. وقد تأكل أيضًا سلطة مع الدجاج المشوي. واضاف ماكجرادي ، "عندما كانت تتناول الطعام بمفردها ، تكون منضبطة للغاية، القاعدة هي لا يوجد نشويات."

يقال إن الشوكولاتة هي نقطة ضعفها

كانت تحب الشوكولاتة، وبشكل خاص كيكة البسكويت الإنجليزي بالشوكولاتة وموس الشوكولاتة والكعكة الإسفنجية بالشوكولاتة. وكانت تفضل الشوكولاتة الداكنة حقًا. وأضاف: "إنها ليست من أشد المعجبين بالحليب أو الشوكولاتة البيضاء".

يقال إنها تأكل عشاء غني بالبروتين

لوجبة العشاء ، كانت الملكة تتغذى عادةً على لحم البقر أو لحم الغزال أو الدراج أو السلمون ، وكلها من مصادر محلية من مزرعتها في ساندرينجهام وبالمورال.

5 وجبات مفضلة لدى الملكة إليزابيث الثانية

بالإضافة إلى الأطعمة التي كانت تحبها كان هناك قائمة ممنوعات، حظرتها الملكة إليزابيث على أفراد العائلة المالكة، تعالوا نتعرف على أبرزها:

طُلب من العائلة المالكة الابتعاد عن الثوم والبصل لا يأكل أفراد العائلة المالكة المحار عند تناول الطعام بالخارج أو بالخارج اللحوم النادرة هي أمر محظور على أفراد العائلة المالكة يمنع تقديم صلصة الطماطم لأنها شديدة الفوضى بالنسبة للملكة كبد البط ممنوع من القوائم الملكية بسبب المعاملة القاسية للبط لا يتم تقديم الأطعمة الحارة أو الغريبة لأفراد العائلة المالكة لا يستطيع أفراد العائلة المالكة شرب ماء الصنبور العائلة المالكة لا تهدر الطعام بل يتم إعادة تدوير البقايا يتم استبعاد الفاكهة خارج الموسم من قائمة الطعام خصوصا اذا لم تكن عضوية تقديم السندويشات للملكة بدون الحواف القاسية

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