طريقة طبيعية للتخلص من الشامة

الشامة أو الخال من علامات الجمال عند المرأة وتشتهر بها الكثير من النجمات كعارضة الأزياء سندي كرافورد وهيفاء وهبي ونوال الزغبي، لكن بعض النساء ينزعجن من وجودها على الوجه ويرونها نقطة تشوه جمالهن.

ويعتبر اللجوء للجراحة التجميلية الطريقة الأسرع والأكثر فعالية لإزالة الشامة نهائياً من البشرة، لكن البعض يخاف من هذه الخطوة ويفضل إزالتها بطريقة طبيعية حتى لو كلفه الأمر الإنتظار والصبر والمداومة على الماسكات.

إن إزالة الشامات بطريقة محترفة يعد مكلفاً جدًا وقد يترك الندب أحيانًا على جلدك، إذا لم تظهر الشامات أي تحول إلى مشكلة خطيرة مثل السرطان، يمكنك أن تحاولي أحد العلاجات الطبيعية العديدة لإزالتها، إليك بعض العلاجات المنزلية التي قد تساعد على إزالة الشامة بطريقة طبيعية:

المقادير:

- خلّ شراب التفاح

- الثوم

- قطع من القطن

- جذوع تينة

- زيت الخروع

- قرنبيط

- ضمادات

- أناناس

- عسل

الطريقة:

1. لاحظ حجم ولون الشامة، قم بزيارة أخصائي الجلد أو جرّاح للاستفسار حول حاجة الشامة للمعالجة الجراحية، إذا كانت الإجابة نعم، قومي بإزالتها بطريقة محترفة.

2. حضري قائمة من المواد المفيدة لإزالة الشامات بشكل طبيعي، القرنبيط، والثوم، والأناناس، وزيت الخروع، والعسل، وجذوع التينة والماء الحار بالخلّ التي تعتبر فعّالة في إزالة الشامة، اختاري فقط مادة واحدة من المواد المذكورة.

3. حضري عصير القرنبيط في الخلاط، افركي العصير على الشامة بشكل يومي حتى يتقشّر الجلد طبيعيًا.

4. قومي بطحن بعض قطع الثوم لتحصلي على معجون، ضعي المعجون على الشامة وغطّيه بضمادة. قومي بهذا في الليل ثم ازيلي الضماد في الصباح التالي.

5. قومي بصنع عصير أناناس يومياً، ضعي العصير إلى الشامة حتى تضعف وتختفي.

6. قومي بتدليك زيت خروع على الشامة بلطف لبضعة أيام حتى تضعف بشكل تدريجي.

7. ضعي عسل على الشامة بشكل يومي.

8. اغسلي الشامة بماء حار من خمسة إلى ستّ مرات كل يوم، دع جلدك يجف، ثمّ ضعي خلّ شراب التفاح على الشامة بقطعة قطن، دعيه لمدة10 دقائق، ثمّ اشطفيه بالماء البارد.

9. اصنعي عصير من جذوع التينة (إذا استطعت إيجاد أيّ في منطقتك) ضعيه بشكل يومي على الشامة حتى تختفي.

النصائح والتحذيرات:

• استعملي علاجاً معتدلا للشامات الموجودة على الوجه مثل العسل.

• لا تستعملي العلاج المنزلي القاسي على الأطفال.

• إنّ عملية إزالة الشامة بطيئة ونسبة النجاح يمكن أن تتفاوت من شخص إلى شخص.

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