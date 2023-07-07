طريقة عمل البان كيك بدون حليب بطرق ومكونات مختلفة

يطلق على البان كيك مجموعة من المسميات المختلفة البَنكَيْكَة أو كعكة المقلاة، وهي عادة وجبة يتم تناولها على الإفطار، أو كوجبة خفيفة بين الوجبات الأساسية، ويرجع ذلك إلى كونها سهلة التحضير، متوفرة المكونات ولا تحتاج إلى وقت طويل قبل أن تصبح جاهزة للأكل، كما يمكن رفع القيمة الغذائية لها من خلال إضافة العسل أو الشوكولاتة إليها قبل تناولها مباشرةً، وتعتبر طريقة عمل البان كيك بدون حليب، هي الطريقة الأبرز التي تستخدم في تحضير هذه الوصفة، ومن خلال الجزء التالي من هذا المقال سنتعرف على هذه الطريقة وأبرز الطرق الأخرى المستخدمة في تحضير البان كيك.

طريقة عمل البان كيك بدون حليب

تلجأ ربات البيوت عادة إلى طريقة صنع البان كيك بدون حليب، عند الرغبة في تحضير وجبة فطور لذيذة، وسريعة، ويمكن تحضير هذه الوصفة من خلال اتباع الطريقة التالية.

المقادير

ثلثي كوب من الدقيق.

ملعقتان صغيرتان من باكينغ باودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب مضاف إليها ملعقتين كبيرتين من السكر.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

كوب من الماء.

مخفوق بيضة واحدة.

ملعقتان صغيرتان من الفانيلا السائلة.

طريقة تحضير البان كيك بدون حليب

1- في إناء مناسب يتم خلط كل من البيض، ومقدار الزيت، وكوب الماء مع الفانيلا بشكل جيد.

2- توضع المكونات الجافة في إناء آخر والتي تتمثل في الدقيق، والملح، والباكينغ باودر، والسكر، وتمزج بشكل جيد.

3- يضاف الخليط السائل إلى المكونات الجافة بشكل تدريجي مع التحريك المستمر من أجل الحصول على قوام ناعم ومتجانس خالي من التكتلات.

4- على نار متوسطة الشدة يتم وضع مقلاة غير قابلة للالتصاق وتدهن بالقليل من الزيت.

5- يضاف مقدار ربع كوب من الخليط إلى المقلاة، وتترك على الوجه الأول حتى تنضج بشكل كلي ومن ثم تقلب على الوجه الآخر.

6- تكرر العملية بشكل تدريجي حتى الانتهاء من كمية الخليط، وتوضع في طبق مناسب وتقدم.

طريقة عمل بان كيك الشوفان بدون حليب

تعتبر طريقة تحضير البان كيك بدون حليب هي الطريقة الأكثر شيوعاً بين محبي هذه الوجبة، ويمكن إتمام تحضيرها من خلال اتباع الطريقة التالية.

المقادير

5 بياض بيض.

نصف كوب من الشوفان.

حبة من الموز.

رشة من مسحوق الفانيلا.

رشة من باكينغ باودر.

قرفة مطحونة (إضافة اختيارية).

عسل من أجل التحلية.

ملعقة من زبدة الفول السوداني (خطوة اختيارية).

طريقة تحضير بان كيك الشوفان بدون حليب

1- في الخلاط الكهربي يتم إضافة مقدار البيض، والشوفان، بالإضافة إلى حبة الموز، ومقدار الفانيليا، القرفة، والباكينج باودر، والاستمرار في الخلط حتى تجانس الخليط ويصبح سائل متوسط اللزوجة.

2- تجهز مقلاة مناسبة الحجم غير قابلة للالتصاق وتوضع على نار متوسطة الشدة.

3- يصب كمية من الخليط في المقلاة وتترك على الوجه الأول لمدة دقيقتين حتى خروج الفقاعات، ثم تقلب على الجانب الآخر، وتكرر العملية حتى نفاذ الكمية.

4- توضع قطع البان كيك في طبق مناسب للتقديم، ويصب من فوقها مقدار من زبدة الفول السوداني وتقدم.

طريقة عمل بان كيك بالموز بدون حليب

إضافة الفواكه خاصة الموز إلى أسهل طريقة بان كيك بدون حليب يساعد في إكسابها مذاق مميز ومختلف عن الطعم المعتاد، ويتم تحضير هذه الوصفة من خلال التالي.

المقادير

كوبين من الدقيق ذاتي التخمير.

2 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

بيضتين.

1 كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من العسل.

50 جرام من الزبدة المذابة.

2 حبة من الموز.

طريقة تحضير بان كيك بالموز بدون حليب

1- كخطوة أولى يتم نخل المكونات الجافة التي تتمثل في الدقيق والقرفة ومسحوق الخبز (البيكنج بودر) في وعاء مناسب.

2- توضع المكونات السائلة التي تتمثل في البيض، والماء، والعسل، وملعقتين من الزبدة في إناء أخرى وتخلط بشكل جيد.

3- على الخليط الجاف يضاف الخليط السائل بشكل تدريجي، ويضاف إلى إحدى ثمار الموز بعد هرسها لتتداخل مع الخليط.

4- على نار متوسط يتم وضع مقلاة مناسبة وتدهن بالقليل من الزبدة ومن ثم مقدار ملعقة كبيرة من الخليط وتترك على الجانب الأول حتى ينضج وتظهر فيها ثقوب صغيرة الحجم، ثم تقلب على الجانب الآخر.

5- بعد الانتهاء من كل كمية الخليط تقطع قطعة الموز المتبقية فوق قطع البان كيك ويضاف إليها القليل من العسل وتقدم.

طريقة عمل بان كيك بدون حليب وبيض

يفضل بعض الأشخاص الذين يتبعون طريقة عمل البان كيك بدون حليب، الاستغناء عن البيض في تحضير هذه الوجبة، ويمكن أن يتم تحضيرها من خلال التالي.

المقادير

كوبان من الدقيق.

كوب من السكر.

كوب ونصف من الماء.

كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من خل الطعام الأبيض.

ملعقة صغيرة من باكينغ صودا.

ملعقة صغيرة من الباكينغ بودر.

ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيلا.

طريقة تحضير بان كيك بدون حليب وبيض

1- يتم تحضير خليط المكونات الجافة من خلال خلط كل من الدقيق، السكر، الباكينغ صودا والباكينغ باودر بشكل جيد.

2- يضاف مقدار الماء والخل ومسحوق الفانيلا في وعاء آخر ويتم التحقق من ذوبان الفانيلا بشكل جيد.

3- يضاف خليط الماء إلى خليط الدقيق بشكل تدريجي مع التحريك المستمر لمنع التكتل وضمان امتزاج الخليط، وتستمر هذه العملية حتى الحصول على قوام ناعم ومتجانس.

4- تسخن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة الشدة، ومن ثم يضاف مقدار معرفة واحدة من الخليط، وتترك على كل جانب لمدة دقيقتين للتحقق من نضجها تماماً قبل قلبها على الجانب الآخر.

5- تكرر العملية بشكل تتابعي حتى الانتهاء من كمية الخليط وتقدم.

طريقة أخرى لعمل البان كيك بدون حليب وبيض

لا يفضل العديد من الأشخاص مذاق البيض في الطعام ولذلك فإن طريقة عمل البان كيك بدون بيض وحليب هي الخيار الأمثل لهم، وتتم من خلال اتباع التالي.

المقادير

مقدار كوبين من الدقيق الأبيض.

مقدار كوبين من الماء.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقتين كبيرتين من السكر.

3 ملاعق كبيرة من باكينغ باودر.

4 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

زبدة من أجل الدهن عند الطهي.

عسل أو شوكولاتة نوتيلا من أجل التزين.

طريقة تحضير البان كيك بدون بيض

1- باستخدام الخلاط الكهربائي تخلط كافة المكونات مع بعضها البعض ما عدا الزبدة، ويستمر الخلط حتى التحقق من تجانس كافة المكونات وتكون عجينة ناعمة ذات قوام متجانس.

2- توضع مقلاة ذات حجم مناسب على نار متوسطة الشدة وتدهن بالزبدة ومن ثم يضاف إليها مقدار فنجان من الخليط، ويترك على كل جانب حتى يحمر من الجانبين.

3- تستمر هذه الخطوات بشكل تتابعي مع كل الكمية، ومن ثم توضع في طبق للتقديم وتزين باستخدام العسل أو الشوكولاتة النوتيلا.

طريقة عمل بان كيك بدون حليب وزبده

الاستغناء عن المواد الدهنية مثل الزبدة يعتبر خيار العديد من الأشخاص عند استخدام طريقة عمل بان كيك سريع بدون حليب، ويتم تحضيرها من خلال اتباع الآتي.

المقادير

بيضة واحدة.

مقدار كوب وربع من الدقيق.

مقدار كوب ونصف من الماء.

رشة صغيرة من الملح.

مقدار ملعقتين من الزيت النباتي.

مقدار ملعقتين من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من قشر البرتقال أو الليمون.

فواكه حسب الرغبة.

طريقة تحضير بان كيك بدون حليب وزبده

1- في إناء مناسب يخلط مقدار كل من البيض، الملح، السكر وقشر البرتقال أو الليمون، ويستخدم المضرب اليدوي في عملية الخفق حتى الحصول على قوام متجانس ومتداخل المكونات.

2- يضاف مقدار كل من الماء والزيت إلى الخليط السابق مع استمرار عملية التحريك، ومن ثم يضاف مقدار الدقيق بشكل تدريجي حتى الحصول على قوام عجينة متجانسة.

3- تحضر مقلاة ذات حجم مناسب ويوضع عليها القليل من الزبدة، على نار متوسطة الشدة، وتسكب كميات صغيرة من الخليط بشكل تدريجي حتى نفاذ الكمية.

4- تترك قطع البان كيك على كل جانب حتى تصل إلى مرحلة الاحمرار، ثم تقلب على الجانب الآخر.

5- توضع قطع البان كيك في طبق مناسب للتقديم وتزين بأنواع الفواكه المتوفرة ومن ثم تقدم.

طريقة عمل البان كيك بدون حليب وبيكنج بودر

تعتبر طريقة عمل البان كيك من غير حليب وبيكنج بودر، من أكثر الطرق الناجحة في إعداد هذه الوصفة، ويتم تحضيرها من خلال الطريقة التالية.

المقادير

كوب من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

بياض ثلاث بيضات.

صفار بيضتين.

ربع كوب من السكر.

طريقة تحضير البان كيك بدون حليب وبيكنج بودر

1- يستخدم وعاء متوسط الحجم ويضاف إليه مقدار المكونات الجافة التي تتمثل في الدقيق، الملح، الحليب، الفانيليا وأخيراً صفار البيض.

2- تخلط المكونات بشكل جيد من خلال المضرب يدوي حتى الحصول على قوام متجانس للخليط.

3- في وعاء آخر يتم وضع كل من زلال البيض والسكر، ويخفق كلا المكونين حتى يصبح المزيج ذو قوام كثيف.

4-- يضاف خليط زلال البيض إلى خليط الدقيق بشكل تدريجي، ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة ذات قوام ناعم متماسك.

5- تدهن مقلاة ذات حجم مناسب بقطعة من الزبدة ويضاف إليها مقدار ربع مغرفة من الخليط.

6- تترك العجينة على الوجه الأول لمدة دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون، ومن ثم تقلب على الوجه الثاني، وتكرر العملية مع كافة الكمية المتبقية.

طريقة عمل البان كيك بدون حليب سريعا

تعد أسهل طريقة لعمل البان كيك إعداده بدون حليب، ويتم تحضيرها من خلال اتباع مجموعة من الخطوات تتمثل في الآتي.

المقادير

كوب واحد من الدقيق (يفضل النوع المخصص للحلويات).

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من باكينغ باودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

بيضة مخفوقة.

كوب من الحليب السائل.

مقدار ملعقتان من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

طريقة تحضير طريقة عمل البان كيك بدون حليب سريعا

1- كخطوة أولى يتم خلط المكونات الجافة التي تتمثل في مقدار الدقيق، السكر، الملح والباكينغ باودر، ويستمر الخلط حتى التحقق من تجانسها.

2- يحضر خليط المكونات السائلة التي تتمثل في البيض، الحليب، الزيت النباتي والفانيليا، وتضاف إلى خليط الدقيق بشكل تدريجي مع التحريك المستمر حتى الوصول إلى قوام ناعم متجانس.

3- على نار متوسطة الشدة يتم وضع مقلاة غير لاصقة، ويضاف إليها القليل من الزيت ومن ثم يضاف مقدار مغرفة من العجين على أن تكون على شكل دائرة متساوية الأطراف.

4- تترك العجينة على الوجه الأول حتى يصيح لونها ذهبي ويظهر على سطحها فقاعات الهواء، ومن ثم تقلب على الوجه الآخر.

5- تكرر جميع الخطوات السابقة حتى الانتهاء من كمية الخليط.

وفي النهاية فإن طريقة عمل البان كيك بدون حليب تمتاز بالسهولة والبساطة خلال عملية التحضير، ولكنها تمتاز بمذاق مميز، ومحبب إلى جميع الأعمار سواء من الصغار أو من الكبار.