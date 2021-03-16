حلويات عيد الأم: كرات التمر

كرات التمر من الحلويات الصحية المنتشرة بشكلٍ كبيرٍ، حيث يتمّ إعدادها بطريقةٍ عصريةٍ وحديثة وتقديمها للضيوف وأفراد العائلة في العديد من المناسبات، مثل: الأعياد، وفي شهر رمضان، وحفلات الزفاف بدلاً من تقديم ثمار التمر، ويشار إلى أنّه من الممكن إضافة العديد من النكهات والتوابل المختلفة إليها حسب الذوق والرغبة.

الكمية: ١٢-١٥ كرة (حسب الحجم)

يمكن إستعمال اللوز أو الفستق بدلا من الجوز

يمكن استبدال التمر بالزبيب

مقادير كرات التمر:

١/٢ كوب جوز

١ كوب (١٠-١٣ حبه) تمر، منزوع النوى

١/٤ كوب كاكاو غير محلّى

١ ملعقة صغيرة فانيلا

رشة ملح

جوز هند أو كاكاو لتغليف الكرات

طريقة تحضير كرات التمر:

ينقع التمر في ١/٤ كوب من الماء الساخن. يقلّب جيداً ويوضع جانباً لمدة ١٠د.

يوضع الجوز في محضرة الطعام ويطحن جيداً ثم يضاف التمر (مع الماء) والكاكاو والفانيلا والملح ويطحن جيداً.

تغلّف صينيه بورق الزبدة. تشكل الكرات وتغلّف بجوز الهند أو الكاكاو وتوضع على الصينية.

توضع الصينيه بالثلاجه لمدة ٢٠-٣٠ دقيقه.

تحفظ الكرات في علبه محكمة الاغلاق لمدة أسبوعين.

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