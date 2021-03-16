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حلويات عيد الأم: كرات التمر

منشور 16 آذار / مارس 2021 - 07:32
كرات التمر
كرات التمر

كرات التمر من الحلويات الصحية المنتشرة بشكلٍ كبيرٍ، حيث يتمّ إعدادها بطريقةٍ عصريةٍ وحديثة وتقديمها للضيوف وأفراد العائلة في العديد من المناسبات، مثل: الأعياد، وفي شهر رمضان، وحفلات الزفاف بدلاً من تقديم ثمار التمر، ويشار إلى أنّه من الممكن إضافة العديد من النكهات والتوابل المختلفة إليها حسب الذوق والرغبة.

الكمية: ١٢-١٥ كرة (حسب الحجم)
يمكن إستعمال اللوز أو الفستق بدلا من الجوز
يمكن استبدال التمر بالزبيب

مقادير كرات التمر:

  • ١/٢ كوب جوز
  • ١ كوب (١٠-١٣ حبه) تمر، منزوع النوى
  • ١/٤ كوب كاكاو غير محلّى
  • ١ ملعقة صغيرة فانيلا
  • رشة ملح
  • جوز هند أو كاكاو لتغليف الكرات

طريقة تحضير كرات التمر:

  • ينقع التمر في ١/٤ كوب من الماء الساخن. يقلّب جيداً ويوضع جانباً لمدة ١٠د.
  • يوضع الجوز في محضرة الطعام ويطحن جيداً ثم يضاف التمر (مع الماء) والكاكاو والفانيلا والملح ويطحن جيداً.
  • تغلّف صينيه بورق الزبدة. تشكل الكرات وتغلّف بجوز الهند أو الكاكاو وتوضع على الصينية.
  • توضع الصينيه بالثلاجه لمدة ٢٠-٣٠ دقيقه.
  • تحفظ الكرات في علبه محكمة الاغلاق لمدة أسبوعين.

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