حلويات عيد الأم: كرات التمر

كرات التمر من الحلويات الصحية المنتشرة بشكلٍ كبيرٍ، حيث يتمّ إعدادها بطريقةٍ عصريةٍ وحديثة وتقديمها للضيوف وأفراد العائلة في العديد من المناسبات، مثل: الأعياد، وفي شهر رمضان، وحفلات الزفاف بدلاً من تقديم ثمار التمر، ويشار إلى أنّه من الممكن إضافة العديد من النكهات والتوابل المختلفة إليها حسب الذوق والرغبة.
الكمية: ١٢-١٥ كرة (حسب الحجم)
يمكن إستعمال اللوز أو الفستق بدلا من الجوز
يمكن استبدال التمر بالزبيب
مقادير كرات التمر:
- ١/٢ كوب جوز
- ١ كوب (١٠-١٣ حبه) تمر، منزوع النوى
- ١/٤ كوب كاكاو غير محلّى
- ١ ملعقة صغيرة فانيلا
- رشة ملح
- جوز هند أو كاكاو لتغليف الكرات
طريقة تحضير كرات التمر:
- ينقع التمر في ١/٤ كوب من الماء الساخن. يقلّب جيداً ويوضع جانباً لمدة ١٠د.
- يوضع الجوز في محضرة الطعام ويطحن جيداً ثم يضاف التمر (مع الماء) والكاكاو والفانيلا والملح ويطحن جيداً.
- تغلّف صينيه بورق الزبدة. تشكل الكرات وتغلّف بجوز الهند أو الكاكاو وتوضع على الصينية.
- توضع الصينيه بالثلاجه لمدة ٢٠-٣٠ دقيقه.
- تحفظ الكرات في علبه محكمة الاغلاق لمدة أسبوعين.
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