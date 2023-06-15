طريقة عمل البسبوسة بالقشطة: أكثر من 20 طريقة

البسبوسة بالقشطة عبارة عن حلوى عربية تشتهر بمنطقة الشرق الأوسط والبلاد العربية، تتكون من السميد والحليب والسكر والزبدة والقشطة، وتخلط جميع المكونات جيداً حتى يتماسك الخليط، يتم إضافة القشطة على الوجه ويترك ليبرد قليلاً قبل تقديمه على السفرة، على الرغم من سهولتها إلا أن البعض يتساءل حول طريقة عمل البسبوسة بالقشطة.

تعتبر البسبوسة بالقشطة حلوى شهية ومقوية للجسم، حيث إنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المهمة مثل الكربوهيدرات والبروتينات والفيتامينات والمعادن، ويعتبر مناسبة لتذوقها في أي وقت من اليوم مع العائلة والأصدقاء.

طريقة عمل البسبوسة بالسميد والقشطة

تعد البسبوسة بالسميد والقشطة من أشهر وألذ الحلويات التي لا يمكن مقاومتها، فهي تجمع بين النكهة الغنية والمذاق الرائع، كما أن تحضيرها سهل ويمكن الاستمتاع بها في المناسبات والحفلات العائلية، وتحتاج إلى ما يلي للحصول على أسهل طريقة لعمل البسبوسة في المنزل:

المقادير

3 أكواب من السميد.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

كوب من اللبن الزبادي.

ملعقة صغيرة من الخميرة الحلويات.

نصف كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

بيضة كبيرة.

قشطة طازجة.

حبات اللوز للتزيين.

طريقة تحضير البسبوسة بالسميد والقشطة

1- بعد تحضير المكونات، يتم البدء بخلط السميد والسكر والزيت معًا في وعاء كبير.

2- نضيف الخميرة، النشا، الحليب، اللبن الزبادي والبيضة، ونخلط المكونات جيدًا حتى تصبح ناعمة وخالية من الكتل.

3- يتم وضع المزيج في صينية فرن مدهونة بالزيت، ويُخبز في فرن مسخن مسبقًا عند درجة حرارة 180 درجة مئوية، لمدة 30-40 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.

4- بعد خروج البسبوسة من الفرن وتركها لتبرد قليلًا، نضع القشطة الطازجة فوقها ونزين باللوز المقشر.

5- يمكن تقديمها ساخنة أو باردة.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة وجوز الهند

تلك الحلوى اللذيذة يُمكن أن تحضر في أي وقت ومُناسبة، وهي مناسبة أيضًا لتقديمها في حفلات الأعياد والمناسبات الخاصة، لتحضير اسهل طريقة لعمل البسبوسة بالقشطة وجوز الهند، ستحتاج إلى مكونات البسبوسة بالقشطة:

المقادير

2 كوب من السميد الناعم.

كوب من السكر.

كوب من اللبن.

كوب من الزبدة.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

ملعقة شاي من الفانيليا.

جوز الهند المحمص (حسب الرغبة).

2 كوب من القشطة الكثيفة.

ملعقة طعام واحدة من ماء الزهر.

طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة وجوز الهند

1- يجب أن تسخن الفرن على درجة حرارة منخفضة ويتم طهي البسبوسة بالفرن لمدة 45 دقيقة.

2- يتم خلط السميد والسكر والبيكنج باودر والفانيليا وماء الزهر جيدًا في وعاء كبير.

3- أضف اللبن والزبدة المذابة واخلط جيدًا حتى تصبح العجينة لينة وذات قوام سلس.

4- يضاف البيكنج صودا إلى الخليط ويعبأ في الصينية الفرن ويجب أن تدهن الصينية بالزبدة أولاً.

5- توضع صينية الفرن في الفرن وتخبز لمدة 25-30 دقيقة.

6- بينما تخبز البسبوسة، يمكنك صنع مزيج القشطة المكون من القشطة الكثيفة وجوز الهند المحمص، ويتم خلطهما معًا حتى يصبح المزيج ناعماً وسميكًا.

7- بعد الانتهاء من خبز البسبوسة، يتم نقلها إلى صينية التقديم الخاصة بها، وتوضع القشطة المحلاة وجوز الهند المحمص على السطح.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة الفلسطينية

تُعتبر البسبوسة بالقشطة الفلسطينية من الحلويات الشهية والمشهورة في المطبخ الفلسطيني، إذ يتم تحضيرها بسهولة ويمكن الاستمتاع بها في أي وقت، وذلك من خلال طريقة عمل البسبوسة المحشية قشطة:

المقادير

2 أكواب سميد ناعم.

كوب قشطة فلسطينية.

كوب حليب.

كوب سكر.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

نصف كوب زيت نباتي.

ماء ورد للتزيين.

طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة الفلسطينية

1- في وعاء كبير، ضعي السميد الناعم، السكر، الحليب، والقشطة، واخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس.

2- أضيفي البيكنج باودر إلى المزيج واخلطي جيدًا.

3- أضيفي الزيت النباتي وحركي المكونات لتتجانس.

4- استخدمي باطن يديك لتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة.

5- ضعي الكرات في صينية الخبز المدهونة بالزيت.

6- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت) وادخلي الصينية إلى الفرن لمدة 20-25 دقيقة أو حتى يصبح اللون بنيًا ذهبيًا.

7- أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد.

8- قومي بسكب ماء الورد على البسبوسة.

9- يمكن تقديم البسبوسة بالقشطة الفلسطينية مع قطع الفستق المفروم.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة والحليب المكثف

تعتبر البسبوسة بالقشطة والحليب المكثف من الحلويات الشهية والمفضلة لدى الكثير من الناس حول العالم، إذا كنتِ تريدين تجربة طريقة بسبوسه بالقشطه سهله ولذيذه، يمكنكِ اتباع طريقة عمل البسبوسة محشية بالقشطة:

المقادير

2 أكواب دقيق.

كوب سميد.

كوب سكر.

كوب زيت نباتي.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

نصف كوب حليب.

نصف كوب حليب مكثف محلى.

نصف كوب قشطة.

طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة والحليب المكثف

1- في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والسميد والبيكنج باودر والخميرة الفورية حتى تتجانس المكونات.

2- أضيفي الزيت النباتي واخلطي المكونات جيدًا حتى يصبح الخليط مثل الرمل.

3- أضيفي الحليب بالتدريج واخلطي المكونات حتى تتكون عجينة طرية.

4- ادهني صينية الخبز بالزيت النباتي، ثم ضعي العجينة في الصينية بطبقة متساوية.

5- أدخلي الصينية إلى فرن مسخّن مسبقًا على درجة حرارة 180-200 درجة مئوية لمدة 20-30 دقيقة حتى تصبح البسبوسة ذهبية اللون.

6- بينما تبرد البسبوسة، اخلطي القشطة والحليب المكثف المحلى حتى يصبح المزيج ناعمًا.

7- اغمري البسبوسة بالقشطة والحليب المكثف.

8- يمكنكِ تزيين الحلوى بالفستق المفروم أو شرائح اللوز.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بدون فرن

في بعض الأحيان قد يكون الفرن غير مُتوفر أو لا يمكن استخدامه، ومع ذلك يمكن صنع البسبوسة بالقشطة بسهولة بدون استخدام الفرن، من خلال اتباع الطريقة التالية، يمكنك التعرف على طريقة عمل بسبوسة بالقشطة سهلة:

المقادير

2 أكواب من السميد.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من القشطة.

كوب من الحليب.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف كوب من الجوز المفروم.

نصف كوب من العسل.

طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة بدون فرن

1- ضعي السميد في وعاء وأضيفي إليه السكر والبيكنج باودر واخلطي المكونات جيداً.

2- أضيفي الحليب تدريجيًا ونخلط المزيج جيدا حتى يمتزج الخليط.

3- أضيفي الزيت مع الاستمرار في المزج جيدًا حتى يتجانس.

4- أضيفي القشطة ونخلط المكونات جيداً حتى تتداخل.

5- أضيفي الجوز المفروم والعسل السائل إلى المزيج ونخلط المكونات جيدًا ونتركها لعدة دقائق.

6- في صينية عريضة أو صينية لتقديم الحلويات، ضعي طبقة رقيقة من السميد المطهو وقومي بتسوية السطح.

7- ادهني الوجه بالقشطة وانثري بالجوز المفروم.

8- اتركي البسبوسة جانبًا لمدة ساعة على الأقل حتى تجف.

9- يمكن قطع البسبوسة بالسكين إلى مكعبات أو مستطيلات ويتم تقديمها بعد ذلك.

طريقه عمل البسبوسه بالقشطه الكدابه

هناك الكثير من الوصفات الشهية للحلويات، من بينها وصفة خاصة ومثيرة للاهتمام وهي طريقة صنع البسبوسة بالقشطة الكدابة، هذه الوصفة تتميز ببساطتها وسهولة تحضيرها، كما أنها لذيذة ومشهية، وتتمثل طريقة تحضير البسبوسة فيما يلي:

المقادير

2 أكواب من السميد الناعم.

كوب من القشطة الغليظة.

كوب من الحليب البارد.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

الفستق والزبيب للتزيين.

طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة الكدابة

1- في وعاء متوسط ​​الحجم، اخلطي السميد والسكر والخميرة الفورية واخلطي المكونات جيدا.

2- أضيفي الحليب، القشطة، وماء الزهر واخلطي حتى يصبح المزيج ناعمًا ومتجانسًا.

3- أضيفي الزبدة واخلطي حتى تتداخل المكونات في بعضها البعض.

4- غطي الوعاء واتركي الخليط جانبًا لمدة ساعة، حتى يتضاعف في الحجم.

5- سخني الطاسة على نار متوسطة الحرارة، أخرجي المزيج الذي تم تحضيره واخلطيه مرة أخرى.

6- ضعي مقدارًا صغيرًا من الزبدة (أو الزيت) في الطاسة الساخنة وضعيها بشكل متساوٍ.

7- ضعي ملعقة كبيرة من الخليط في الطاسة المبللة بالزبدة (أو الزيت) وانثريه بشكل متساوٍ على سطح الطاسة.

8- غطي الطاسة واتركيها على النار لمدة 5 دقائق.

9- بمساعدة شوكة صغيرة، اقلبي البسبوسة على الجهة الأخرى وغطيها لمدة 2 دقائق.

10- نقلبها مرة أخرى ونغطيها لعدة دقائق أخرى.

11- أخرجي البسبوسة من الطاسة ووضعها في صحن التقديم.

12- قومي بتزيين البسبوسة بالقليل من الفستق والزبيب.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة منال العالم

تشتهر الشيف منال العالم بتقديمها أشهى وأروع الحلويات الشرقية بأسهل طريقة في المنزل، من بينها طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة بالطعم اللذيذ والرائع، وذلك عبر اتباع افضل طريقة لعمل البسبوسة بالقشطة:

المقادير

2 كوب سميد ناعم.

نصف كوب زيت ذرة.

كوب وربع سكر.

كوب حليب سائل.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

كوب قشطة طرية.

ملعقة صغيرة مستكة.

ملعقة كبيرة ماء زهر أو ما تفضله.

طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة منال العالم

1- سخني الفرن على درجة حرارة 190 درجة مئوية، وضعي صينية فرن مدهونة بالزيت جيدًا جانبًا لحين الحاجة إليه.

2- في وعاء كبير، اخلطي السميد، السكر، الحليب السائل، البيكنج باودر، والماء الزهر، حتى تحصلي على عجينة طرية.

3- أضيفي الزيت إلى العجينة واعجني حتى تمتزج جيدًا، ثم افرديها في صينية الفرن التي قمتي بتحضيرها سابقًا، واستخدمي الشوكة لإدخال العجين داخل الصينية.

4- ضعي الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة أو حتى يصبح لون البسبوسة ذهبي اللون.

5- أخرجي البسبوسة من الفرن واسكبي القشطة فوق البسبوسة بالتساوي.

6- دعي البسبوسة تبرد لمدة 15 دقيقة ثم قدميها في طبق التقديم.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة فاطمة ابو حاتي

تعتبر البسبوسة بالقشطة من الحلويات الشهية التي تحظى بشعبية كبيرة، حيث يعشقها الجميع ويتخذونها حلوى رئيسية في المناسبات والأعياد، وقد قدمتها الشيف فاطمة أبو حاتي من ضمن وصفاتها المميزة، ب أسهل طريقة عمل البسبوسة في المنزل كما يلي:

المقادير

2 كوب سميد ناعم.

كوب قشطة طرية.

كوب حليب.

كوب سكر ناعم.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ملعقة كبيرة ماء زهر.

نصف كوب زيت.

مكسرات للتزيين.

طريقة تحضير البسبوسة

1- سخني الفرن على درجة حرارة 190 درجة مئوية.

2- في وعاء، اخلطي السميد، السكر، والبيكنج باودر.

3- أضيفي القشطة والزيت واخلطي حتى تمتزج المكونات.

4- أضيفي الحليب بالتدريج حتى تحصلي على عجينة مُتماسكة.

5- أضيفي ماء الزهر واخلطي حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

6- ضعي العجينة في صينية فرن بأطراف عالية وضعيها في الفرن.

7- اتركي الصينية في الفرن لمدة 25-30 دقيقة حتى تصبح البسبوسة ذهبية اللون.

8- خذي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد قليلًا.

9- قطعي البسبوسة إلى شرائح وقدميها في صحن التقديم.

10- قدمي البسبوسة مع المكسرات مزينة على وجهها وبالهنا والشفا.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة هالة فهمي

تتوافر البسبوسة بأشكال وطرق تحضير مختلفة، وعبر الطريقة التالية نتعرف على طريقة عمل البسبوسة بالقشطة الرائعة وفقًا لوصفة هالة فهمي المعروفة بمذاقها الشهي:

المقادير

2 كوب سميد.

كوب سكر.

كوب حليب سائل.

كوب قشطة.

ملعقة صغيرة بيكربونات.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

كوب ماء.

نصف كوب زيت.

بذور البابونج.

طريقة التحضير

1- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ويتم التدرج في درجات الحرارة حسب الفرن، لكن الدرجة العادية هي 180 درجة مئوية.

2- في وعاء، اخلطي السميد، السكر، البيكربونات والملح.

3- أضيفي الحليب، الزيت والقشطة واخلطيها جيدًا.

4- بعد ذلك، أضيفي الماء بالتدريج وبشكل مستمر حتى تصبح الخليط سلس.

5- ادهني صينية الفرن بالقليل من الزيت، ثم صبي خليط البسبوسة في الصينية.

6- دخلي الصينية إلى الفرن واتركيها لمدة 25 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا وبحالة جيدة.

7- أخرجي البسبوسة من الفرن واتركيها جانبًا لفترة زمنية، وقطعيها إلى قطع صغيرة بشكل مستطيل.

8- قدمي البسبوسة وزعي عليها البابونج المجفف، ويتم تقديم البسبوسة بجانب الشاي أو القهوة، وبهذا تكون البسبوسة الشهية جاهزة لتناولها.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة الشيف حسن

طريقة عمل بسبوسة محشية بالقشطة واحدة من أشهر الوصفات التي أبدع في تحضيرها الشيف حسن، فيمكنك التعرف عليها لإتقان طريقة عمل البسبوسة في البيت كما يلي:

المقادير

كوبين سميد.

كوب سكر.

كوب حليب سائل.

ربع كوب قشطة.

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.

المكسرات (حسب الرغبة).

زيت طهي.

طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة الشيف حسن

1- قومي بخفق السكر والحليب السائل والقشطة في إناء.

2- أضيفي السميد تدريجياً إلى المكونات المخفوقة واخلطيها جيداً، حتى تتجانس المكونات وتصبح عجينة متماسكة.

3- إضافة بذور الخشخاش إلى العجين حسب الرغبة.

4- أحضري صينية فرن ذات حافة، وانثري القليل من الزيت داخل الصينية، ثم افردي العجين داخل الصينية وتسويته بالملعقة أو اليدين.

5- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم تدخل الصينية إلى الفرن مدة 25 دقيقة أو حتى تتحول البسبوسة إلى لون ذهبي فاتح.

6- أخرجي البسبوسة من الفرن ثم قسميها ورشيها بالمكسرات، ودعيها تبرد قليلًا.

7- ويمكن تقديم البسبوسة باردة أو دافئة حسب الرغبة.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة مروة الشافعي

نظرًا لأن البسبوسة بالقشطة من الحلويات الشهية والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص، ويقدمها الناس في أي مناسبة احتفالية كالعيد والأعراس والولائم، تتضمن طريقة البسبوسة المحشية بالقشطة للشيف مروة الشافعي تحضيرًا سهلًا وبسيطًا لهذه الحلوى الشهية، وتتمثل طريقة صنع البسبوسة بالقشطة:

المقادير

2 كوب سميد.

كوب سكر.

كوب حليب سائل.

كوب قشطة طرية.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب زيت.

بذور السمسم والفستق المفروم للتقديم.

طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة مروة الشافعي

1- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ويدهن صينية الفرن بالقليل من الزبدة أو الزيت، ويترك جانبًا.

2- يوضع السميد والبيكنج بودر والسكر في وعاء كبير، ويخلط جيدًا.

3- تضاف الحليب والقشطة والزيت، ويخلط جيداً لضمان توزيع المكونات بالتساوي.

4- يوضع العجين في صينية الفرن المهيأة سابقًا، ويضغط بلطف باليد حتى يتساوى ويتماسك تماماً.

5- توضع الصينية في الفرن المسخن، وتترك لمدة 25- 30 دقيقة، أو حتى يصبح لون السطح ذهبيًا.

6- بعد أن تتم مدة الخبز، تخرج الصينية من الفرن، ويقطع العجين إلى مربعات أو شكل الرغيف الكبير.

7- يُرش السمسم والفستق المفروم على البسبوسة، ثم يترك حتى يبرد قليلا قبل التقديم.

يمكن لأي شخص تحضير البسبوسة بالقشطة الشهية بكل سهولة، حتى وإن كنتِ جديدة في مجال الطهي، يمكنك إتقان طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بسهولة ويسر في المنزل، بأكثر من شكل وطريقة مختلفة.