طريقة عمل الترمس الحلو بنكهات مميزة وشهية

لا يوجد منزلاً في بلداننا العربية لا يعشق تناول الترمس الحلو كأحد أهم أنواع المسليات أو الوجبات الخفيفة المشبعة؛ فهو من أشهر أنواع البقوليات وأكثرها شعبية، ويمتاز بالطعم المحبب للكبار والصغار، فضلاً عن القيمة الغذائية العالية والتي جعلته بديلاً مثالياً للبروتينات الحيوانية، نظراً لغناه بالألياف والكربوهيدرات غير القابلة للهضم، فلو كنت من عشاق الترمس وتبحثين عن طريقة عمل الترمس الحلو فسوف يساعدك هذا المقال على تحضيره بأكثر من طريقة، تابعينا.

طريقة عمل الترمس الحلو بدون نقع

يختلف الترمس الحلو عن المر "البلدي" في إمكانية تحضيره بشكل أسرع وبدون نقع، وعلى الرغم من أن فوائد الترمس للصحة في الحالتين متقاربة، إلا أن الترمس الحلو أسهل في طريقة الإعداد، ويمكنك تحضير الترمس الحلو بدون نقع وخلال يوم واحد، من خلال الخطوات الآتية:

المقادير:

1 كيلو ترمس.

كمية من الماء.

ملح.

ليمون.

كمون.

طريقة التحضير ومدة الطهي:

أما عن كيفية عمل الترمس الحلو السريع فهي تتم من خلال الخطوات التالية:

في البداية لابد من فرز الترمس والتخلص من أي شوائب أو بذور فاسدة إلخ، ثم يغسل جيداً.

يوضع الترمس في إناء وعليه كمية من الماء بحيث تغطيه بالكامل، ثم يترك ساعتين.

يتم بعد ذلك تصفيته من الماء وينقل إلى إناء به ماء، ثم يوضع على نار متوسطة لمدة 20 دقيقة.

تطفأ النار ويتم ترك الترمس في الإناء مع تغطيته لمدة 4 ساعات حتى يبرد.

يتم بعد ذلك تصفية الترمس من ماء السلق، ثم يغسل على الحوض لعدة مرات وبشكل جيد جداً؛ لضمان التخلص من أي مرارة به.

يوضع الترمس في علبة أو برطمان نظيف ويغطى بكمية من الماء في درجة حرارة الغرفة، ثم يضاف الملح حسب الحاجة.

تغلق العلبة وتحفظ في الثلاجة، ويمكنك البدء في تناول الترمس في اليوم التالي مباشرة، ووضع الإضافات المفضلة لديك سواء ليمون أو كمون إلخ.

طريقة عمل الترمس الحلو بطنجرة الضغط

ولأننا في عصر السرعة وبسبب عدم امتلاك معظم ربات البيوت الكثير من أوقات الفراغ؛ يريدون عمل الوصفات بشكل سريع، ودائماً ما يسألون السؤال التالي، كيف عمل الترمس الحلو بشكل صحيح وبسرعة؟ وهنا يمكن الاستعانة بطنجرة الضغط عبر الخطوات الآتية:

المقادير:

تتضمن طريقة عمل الترمس الحلو بواسطة قدر الضغط العديد من المكونات وأبرزها الآتي:

نصف كيلو من الترمس.

2 لتر من الماء.

1 ملعقة كبيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة كمون.

1 ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.

طريقة التحضير ومدة الطهي:

تتسم خطوات تحضير الترمس الحلو بهذه الطريقة، بالسهولة وتوفير الكثير من الوقت والمجهود، وتتم كالآتي:

ضعي قدراً على النار به لتراً من الماء، واتركيه حتى الغليان ثم أطفئ النار.

بعد ذلك قومي بتنظيف الترمس جيداً وغسله ثم ضيفيه للماء المغلي، واتركيه حتى يبرد.

قومي بتصفية الترمس من الماء وضعيه جانباً.

تكرر الخطوة السابقة مرة أخرى، وهي وضع لتراً من الماء على النار في القدر ولكن هذه المرة يضاف إليه ملعقة البيكربونات الصوديوم.

ثم يضاف الترمس ويترك حتى يبرد ثم يصفى جيداً.

يوضع بعد ذلك الترمس في طنجرة الضغط وعليه ملعقة ملح وملعقة صغيرة من الكمون، ويترك على النار لمدة ربع ساعة.

بعد أن يبرد الترمس تماماً يمكن تصفيته والبدء في تناوله.

طريقة عمل الترمس الحلو بالليمون

هناك الكثير من النكهات التي يمكن أن تتضاف إلى طريقة تحضير الترمس الحلو والتي تمنحه مذاقاً رائعاً ومميزاً، ومنها نكهة الليمون، وذلك من خلال الخطوات التالية:

المقادير:

كيلو ترمس حلو.

2 لتر من الماء.

عصير ليمون.

ملح.

كمون.

شطة.

طريقة التحضير ومدة الطهي:

يتم فرز حبات الترمس بشكل جيد؛ للتخلص من الفاسدة أو أي شوائب توجد بها، ثم يغسل جيداً.

بعد ذلك يتم تحضير إناء واسع به ماء، ويوضع الترمس به بحيث يكون مغطى تماماً بالماء، ويترك منقوعاً لمدة 24 ساعة كحد أقصى.

يصفى الترمس جيداً بعد ذلك ويشطف مرة أخرى.

يوضع قدراً على النار به ماء، ويضاف له الترمس وذلك لمدة 10 دقائق فقط، ثم يترك ليبرد.

يصفى ويشطف جيداً، ثم يضاف له كمية من الماء الفاتر ويترك لمدة يوم آخر.

يعاد تصفيته ويحفظ في الثلاجة بعد أن يغطى بماء مضاف له الملح حسب الحاجة.

عند التقديم، تؤخذ كمية من الترمس بواسطة ملعقة، ثم يضاف له النكهات المفضلة، سواء عصير ليمون أو شطة أو كمون إلخ.

طريقة عمل الترمس الحلو مع الحمص

هناك بعض العادات التي لا يمكن الاستغناء عنها لدينا في بيوتنا العربية، ومنها تقديم أطباق الترمس والحمص للضيوف في الأعياد، كواحدة من أفضل أنواع المسليات والتي يتم تحضيرهم بالطريقة الآتية:

المقادير:

لكي تعرف كيف عمل الترمس الحلو مع الحمص لابد أولاً من إحضار المكونات التالية:

1 كيلو من الترمس الحلو.

ربع كيلو من الحمص.

ماء.

ملح.

طريقة التحضير ومدة الطهي:

في البداية لابد من غسل الحمص والترمس بشكل جيد، كلاً منهما في إناء منفصل.

يتم نقع كلاً من الترمس والحمص في إنائين منفصلين بهما ماء لمدة ليلة كاملة.

بعد مرور 10 ساعات كحد أدنى؛ يتم تصفية الترمس بشكل جيد، مع الحرص على عدم التقليب حتى لا تنفصل القشور عن الحبوب.

في قدرين منفصلين بهما ماء على النار، يتم وضع كلاً من الترمس والحمص لمدة من ساعتين حتى 3 ساعات، وتطفئ النار ويتم تركهم حتى تصبح درجة حرارتهم هي ذاتها درجة حرارة الغرفة.

يتم شطفهم جيداً ووضعهم في ماء نظيف به ملح داخل علب محكمة الغلق، مع حفظهم في الثلاجة والتقديم منهم عند الحاجة.

طريقة عمل الترمس الحلو فاطمة أبو حاتي

تعد الشيف فاطمة أبو حاتي واحدة من الأسماء الرنانة في عالم الطبخ العربي، وفيما يخص طريقة عمل الترمس الحلو الخاصة بها، نجدها تحتوي على المكونات الآتية:

المقادير:

ترمس حلو بالكمية التي تناسبك.

ماء.

ملح.

ليمون.

كمون.

شطة.

طريقة التحضير ومدة الطهي:

يتم غسل الترمس الحلو جيداً، ثم يوضع في إناء ويضاف إليه كمية من الماء المغلي بحيث يغطيه تماماً، ثم يغطى الإناء ويترك جانباً لمدة 3 ساعات.

بعد مرور 3 ساعات، ستلاحظين كبر حجم حبات الترمس وتغير لونها، يتم بعد ذلك تصفية الترمس وغسله جيداً.

يوضع عليه مرة ثانية ماء مغلي جديد ثم يوضع القدر على النار حتى الغليان، ثم يتم خفض النار ويترك الترمس على النار لمدة ساعة ونصف.

يتم تصفية مياه السلق مرة أخرى، ثم يتم البدء في عمل المحلول الملحي الذي سيتم نقع الترمس به.

المحلول الملحي عبارة عن ماء مغلي تم تركه حتى يبرد، ومضاف إليه كمية من الملح بنسبة ملعقة كبيرة ملح لكل كوب ماء، مع التقليب الجيد.

يضاف المحلول الملحي للترمس حتى يتم تغطيته تماماً، ثم يحفظ في الثلاجة لمدة ساعة أو ساعتين، ويمكن بعد ذلك التقديم منه حسب الحاجة.

طريقة عمل الترمس الحلو منال العالم

تعتبر منال العالم من أكبر الشيفات المشهورة في فنون الطبخ على مستوى الشرق الأوسط، ووصفاتها حازت على اعجاب الملايين، ومن أبرزها طريقة عمل الترمس الحلو والتي نجدها كالآتي:

المقادير:

يمكنك تحضير الترمس الحلو بطريقة سهلة وسريعة تبعاً للخطوات التي أشارت لها الشيف منال العالم في وصفتها والتي جاءت كالآتي:

نصف كيلو من الترمس الحلو.

ماء للنقع.

ملح حسب الحاجة.

طريقة التحضير ومدة الطهي:

بعد غسل الترمس الحلو بشكل جيد، يتم نقعه في كمية من الماء لمدة يوم كامل، مع تغيير الماء كل فترة؛ لضمان التخلص من المرارة.

يتم بعد ذلك تصفية الترمس وشطفه، ثم وضعه في قدر من الماء على النار لمدة 20 دقيقة، ثم يترك ليبرد.

بعد ذلك يحفظ في الثلاجة في محلول ملحي، ثم يقدم وبألف هنا.

وأخيراً، نتمنى أن تكون قد استفدت معنا ووجدت طريقة عمل الترمس الحلو التي تفضلها من بين الوصفات العديدة السابق ذكرها.