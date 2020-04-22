طريقة عمل القطايف بالجبنة

القطايف من أشهر الحلويات العربية التقليدية التي يتم تحضيرها في شهر رمضان المبارك، وتتكون القطايف من عجينة محشوة بعدة حشوات مختلفة مثل: الجبنة والقشطة وجوز القلب والفستق الحلبي، ويمكن أن تؤكل مقلية أو مشوية أو نية. يتناوله أغلب الأشخاص بعد الإفطار ويتناوله البعض قبل وجبة الإفطار.

يحتوي القطايف على مواد مهمة للجسم مثل البروتينات والدهون والدهون المشبعة والكربوهيدراتـ لذلك فهو غني بالسعرات الحرارية، سنتعرف على طريقة تحضير القطايف بالجبنة:

المقادير:

مقادير العجينة:

كوبان من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من السميد الناعم.

ثلاثة أكواب من الماء.

ثلاثة ملاعق صغيرة من البيكينج باودر.

مقادير الحشوة:

كوب من الجبنة العكاوي.

كوبان من الجبنة النابلسية المحلاة (يمكن الاستعاضة عن هذه الجبنة باستخدام جبنة القطايف الجاهزة).

مقادير القطر:

كوب من الماء.

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير القطر :

- نضع الماء والسكر وعصير الليمون في وعاء على النار.

- نترك المزيج حتى يغلي ويتماسك مع مراعة تجنب تحريكه كي لا يتكتل ثم نرفعه عن النار ونتركه يبرد.

طريقة تحضير القطايف:

- نضع المكونات التالية في وعاء (الدقيق، والسميد، والسكر، والبيكينج باودر، والماء).

- نخلط كل المكونات جيد اً (يمكن خلطها بالخلاط الكهربائي).

- نترك العجينة لكي تختمر لمدة ساعة كاملة.

- بعد أن تختمر العجينة نضع مقلاة غير لاصقة على النار ونتركها حتى تسخن جيداً.

- نضع مقداراً مناسباً من عجينة القطايف على المقلاة ونتركها حتى تتحمر من الأسفل.

- ثم نرفعها عن النار ونتركها كي تبرد (يجب تحمير القطايف من الأسفل فقط أما الجهة العليا تبقى نيئة).

- نحضر حشوة الجبنة ونبرش نوعي الجبنة ثم نخلط الجبنة المبروشة مع بعضها.

- نضع مقدار ملعقة صغيرة من حشوة الجبنة في القطايف.

- نستمر حتى ننتهي من كل الكمية مع الانتباه إلى إغلاق الأطراف جيداً كي لا تخرج الحشوة.

- إذا أردنا قلي القطايف نضع مقدار من الزيت النباتي في وعاء عميق على النار ونتركه حتى يسخن تمامآ.

- ثم نضيف حبات القطايف ونحمرها حتى تصبح ذهبية.

- إذا أردنا شوي القطايف نضع حبات القطايف في صينية الشواء وندهن حبات القطايف بالزيت النباتي من جميع جوانبها.

- ثم نضعها في الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي.

- نضع القطر البارد على القطايف الساخن ونزينه بالقليل من الفستق الحلبي المطحون.

- نقدم القطايف بالجبنة ساخناً.

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