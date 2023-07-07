طريقة عمل الكريب الحلو: أفضل 14 طريقة مميزه

من الأطعمة المشبعة التي ظهرت في مجتمعنا حديثاً هي الكريب، ويوجد منه نوعان حلو وحادق، وأهم ما يميز هذه الوجبة طعمها اللذيذ المميز الذي لا مثيل له، كما أنها من الأكلات السريعة التي لا تحتاج إلى وقت طويل لتحضيرها، بالإضافة إلى قيمتها الغذائية العالية؛ حيث أنها تتكون من مكونات غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات الضرورية لجسم الإنسان وذلك في حالة تحضيرها في المنزل، ولذلك سوف نذكر في محتوى المقال طريقة عمل الكريب الحلو بعدة طرق مختلفة.

طريقة عمل الكريب الحلو في الخلاط

من أسهل الطرق لعمل الكريب هي طريقة تحضير الكريب الحلو في الخلاط، وذلك لأنها لا تستغرق وقت طويل لتحضيره، وإليكم فيما يلي خطوات تجهيزه بالتفصيل.

مقادير عجينة الكريب

كوب واحد من الدقيق.

نصف كوب من الحليب السائل.

ملعقة واحدة كبيرة من السكر.

عدد ثلاثة بيضات.

ثلاثة ملاعق كبار من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مقادير الحشو

كمية مناسبة من القشطة.

مقادير التزيين

كمية مناسبة من الشوكولاتة السائلة.

فراولة حسب الرغبة

طريقة تحضير الكريب الحلو في الخلاط

1- نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونخفق البيض في الوعاء.

2- نقوم بإضافة الحليب السائل والسكر والزبدة والفانيليا، ونخلط قليلاً.

3- ثم نقوم بإضافة كمية الدقيق، ونخلط المكونات معاً جيداً حتى تتجانس تماماً، ونحصل في النهاية على قوام سائل بعض الشيء.

4- نصب العجين في وعاء واسع وعميق، ونغطيه بغطاء محكم، ثم ندخله في الثلاجة ونتركه لمدة ساعة واحدة.

4- نضع مقلاة غير قابلة للالتصاق على النار، ونضع بها ملعقة واحدة من الزبدة، ونتركها تسخن.

5- نستخدم المغرفة في صب عجين الكريب في المقلاة، مع الحرص على توزيعه بشكل دائري، ونتركه لمدة 30 ثانية ثم نقلبه على الجانب الآخر ونتركه لمدة 15 ثانية.

6- بعد التأكد من نضجه نرفعه من على النار، ونكرر الخطوة السابقة حتى تنفذ كمية العجين الموجودة.

7- نفرد الكريب على سطح طبق مفرود ونقوم بتوزيع القشطة على نصف فقط، ونقوم بطيه حتى يصبح على شكل دائرة.

8 - نضعه في طبق التقديم، ونزينه بالفراولة والشوكولاتة السائلة حتى نستمتع بمذاق رائع ولذيذ.

طريقة عمل الكريب الحلو في المنزل

تحرص الأمهات دائماً على أن تُجرب عمل الكريب الحلو في البيت، وذلك من أجل التأكد من نظافة الأدوات والمكونات المستخدمة للحفاظ على صحة أفراد الأسرة، وفيما يلي سوف نتعرف على طريقة عمل كريب نوتيلا بالتفصيل.

المقادير

3 بيضات.

مقدار كوب واحد من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف كوب حليب سائل.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

عدد ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبدة.

كمية مناسبة من النوتيلا للحشو.

وللتزيين شرائح من الفراولة مع شوكولاتة سائلة.

طريقة تحضير الكريب الحلو في المنزل

1- نقوم بإحضار وعاء عميق، ونضع فيه البيض ونخفق جيداً باستخدام المضرب اليدوي، ثم نقوم بإضافة الزبدة والسكر والفانيليا والحليب السائل، ونخلط المكونات جيداً حتى تتجانس.

2- نُضيف كمية الدقيق بالتدريج ونخلط جيداً حتى نحصل على قوام متوسط للعجينة أي أنه لا يكون سميك ولا سائل جداً.

3- نقوم بتغطية العجينة، ونتركها في البراد لمدة 60 دقيقة وذلك من أجل سهولة التعامل معها، وتشكيلها كما نريد بكل بساطة.

4- نضع مقلاة مانعة لالتصاق الأطعمة فيها على نار متوسط، ونضيف ملعقة من الزبدة، وعندما تسخن نضيف مغرفة من العجين في المقلاة، مع الحرص على توزيعه بشكل دائري.

5- نقوم بتسوية الكريب من الجانبين، وهذه العملية تستغرق وقت أقل من الدقيقة، ونكرر هذه الخطوة مع باقي العجين.

6- نفرد الكريب وندهن نصفه بالنوتيلا، ثم نضيف شرائح الفراولة، ونقوم بلفه على شكل رول أو بطيه على شكل نصف دائرة، وتقديمه بعد تزيينه بالشوكولاتة السائلة.

طريقة عمل كريب حلو بدون حليب

يوجد الكثير من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية عند تناول أي شيء يكون إحدى مكوناته الحليب، ولذلك سوف نتعرف فيما يلي على طريقة عمل الكريب الحلو في المنزل بدون حليب.

المقادير

كوب وربع من الماء العادي.

عدد 2 بيضة.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

كوب واحد من الدقيق.

ملعقة كبيرة وربع من زيت الزيتون.

الحشوة عبارة عن مربى البرتقال اللذيذة.

صوص الشوكولاتة السائل لتزيين الكريب.

طريقة تحضير الكريب الحلو بدون حليب

1- في وعاء عميق نقوم بخلط الدقيق مع البيض والماء والسكر والملح والزيت، ونضرب المكونات معاً جيداً حتى تتجانس، ثم نضعها في الثلاجة لمدة ثلاثون دقيقة حتى تبرد.

2- نضع ملعقة واحدة من الزيت في مقلاة غير قابلة للصق على نار متوسطة، ونتركها حتى تسخن، ثم ننزل عليها بكمية قليلة من عجينة الكريب، ونحرك المقلاة بإمالة حتى تتوزع العجينة بشكل متساوي، ونتركه لمدة دقيقتين حتى ينضج تماماً.

3- بعد الانتهاء من طهي عجينة الكريب بالكامل، نقوم بفرد واحدة من الكريب ونوزع على نصفها كمية قليلة من مربى البرتقال، ثم نطويها، ونزينها بالشوكولاتة السائلة، ثم نقدمها لأفراد الأسرة للاستمتاع بالمذاق الشهي اللذيذ.

طريقة عمل الكريب الحلو بدون بيض

تختلف طريقة تحضير الكريب الحلو على حسب المكونات التي يستخدمها كل شخص، وفيما يلي سوف نتعرف على طريقة عمل الكريب الحلو بدون بيض.

المقادير

كوبان من الدقيق.

كوبان من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

عدد 2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

عدد 3 ملاعق من الزيت النباتي.

مربى الفراولة أو التين للحشو.

طريقة تجهيز الكريب الحلو بدون بيض

1- نضع المكونات الجافة في وعاء عميق، ونخلطهم معاً، وبعدها نقوم بعملية تنخيل للمكونات في وعاء آخر، لضمان امتزاج المكونات جيداً، كما أن هذه الخطوة تساعد على نجاح العجينة.

2- وبعدها نقوم بإضافة الفانيليا ثم الزيت وبعدها الماء، ونخلط المكونات معاً جيداً ، حتى تصبح عجينة قوامها متوسط.

3- نبدأ عملية طهي الكريب وذلك عن طريق سكب مقدار مغرفة واحدة من العجين في مقلاة ساخنة بها ملعقة واحدة من الزيت، ونتركه لمدة دقيقة ونصف، ثم نقلبه على الجانب الآخر حتى تمام النضج.

4- نفرد الكريب وندهن نصفه بمربى الفراولة أو التين، وبعدها نقوم بطيه على شكل مخروطي وتقديمه.

طريقة عمل الكريب الحلو ببيضة واحدة

الكثير من الأشخاص يحبون أن يجربوا طريقة عمل الكريب في المنزل باستخدام بيضة واحدة فقط، كالآتي:

المقادير

بيضة واحدة.

نصف لتر من الحليب السائل.

عدد 2 كأس من الطحين.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الزيت.

رشة صغيرة من الملح.

رشة من الفانيليا.

رشة صغيرة من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة من الكاكاو.

مقادير الحشو

مربى على حسب النوع الذي يفضله الشخص.

شوكولاتة سائلة.

طريقة تجهيز الكريب الحلو ببيضة واحدة

1- أولاً نقوم بخفق البيضة في وعاء ونضيف عليها الحليب السائل والملح والفانيليا، ونخلطهم جيداً.

2- نضيف الطحين على المكونات السائلة، ونخلط باستخدام المضرب اليدوي جيداً، وبعدها نُضيف الزيت ونخلط حتى تتجانس جميع المكونات معاً وتُصبح عجينة قوامها متوسط

3- نُنقص من الخليط مقدار كوب واحد، ونضيف له الكاكاو ونخلطه جيداً ، حتى يصبح لونه بلون الكاكاو، ثم نضعه في زجاجة الكاتشب الفارغة بعد التأكد من نظافتها.

4- نقوم بوضع مقلاة على النار، وبها ملعقة من الزيت ونتركه يسخن قليلاً، ثم نسكب مقدار مغرفة واحدة من العجين الأبيض، ونسكب بعدها فوراً قبل أن تجف الخليط باللون البني وتوزيعه بشكل حلزوني.

5- نقلب الكريب على الجهة الأخرى بعد مرور دقيقتين، ونتركه حتى ينضج، ونكرر هذه الخطوة حتى ينفذ الخليط.

6- نفرد الكريب ونضع على نصفه الشوكولاتة السائلة، ومن الممكن أن نضع معها كمية من المكسرات المجروشة لتعزيز المذاق.

طريقة عمل الكريب الحلو بالشوكولاتة

من ألذ وأشهى الوصفات هي أطباق الكريب الحلو التي يفضلها الكبار والصغار، فهو من الأكلات المشبعة التي لا تحتاج إلى بذل مجهود كبير لتحضيرها، وإليكم فيما يلي طريقة الكريب الحلو بالشوكولاتة بكل سهولة.

المقادير

كوب من الدقيق الخاص بالمخبوزات.

بيضة واحدة.

كوب واحد من الحليب كامل الدسم.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي أو الزبدة.

ملعقتان كبيرتان من السكر الحبيبات أو البودر.

رشة صغيرة من الملح.

رشة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير الكريب الحلو بالشوكولاتة

1- نخلط جميع المكونات الجافة في بولة عميقة، ونتركها جانباً.

2- في وعاء الخلاط الكهربائي نضع البيض والزبدة والحليب، ونخلط هذه المكونات معاً.

3- نبدأ في إضافة الدقيق بالتدريج على المكونات السائلة، ونخلط حتى نحصل على القوام المطلوب.

4- نضع مقلاة على نار متوسطة ونضيف فيها ملعقة من الزيت، ونتركه حتى يسخن بسيطاً.

6- نضيف مقدار كوب صغير من العجين في المنتصف ونوزعه بشكل دائري، وبعد دقيقة نقوم بقلبه على الجانب الآخر ونتركه دقيقة أخرى حتى ينضج.

7- نضعه على طبق به فوطة نظيفة حتى نحافظ على طراوته، ونكرر الخطوة السابقة في باقي العجين حتى نفاذ الكمية.

8- نفرد الكريب ونضع عليه كمية مناسبة من الشوكولاتة القابلة للفرد والدهن، ثم نلفه على شكل رول، ونرصه في طبق التقديم بعد التزيين بصوص الشوكولاتة السائل.

طريقة عمل الكريب الحلو مثل المحلات

يسأل الكثير من الأشخاص عن طريقة عمل الكريب الحلو مثل المطاعم والمحلات، ولذلك سوف نذكر في السطور الآتية طريقة سهلة لعمل الكريب الحلو تُشبه المطاعم.

المقادير

كوب ونصف من الدقيق متعدد الاستخدامات.

كوب ونصف من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من السكر.

عدد 2 بيضة.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

للحشو زبدة الفول السوداني مع نوتيلا.

وللتزيين قطع من الفاكهة الطازجة أو المجففة.

طريقة تجهيز الكريب الحلو مثل المحلات

نُضيف في وعاء الخلاط الكهربائي الدقيق والحليب والبيض والفانيليا وجميع المقادير التي ذكرناها في السابق، ونخلطها معاً جيداً حتى نحصل على عجين قوامه سائل وثقيل.

نطهو الكريب في مقلاة ساخنة على النار لمدة دقيقة لكل جانب.

نحشي الكريب عن طريق فرد زبدة الفول السوداني مع النوتيلا، ونزينه بقطع الفواكه وتقديمه.

طريقة عمل الكريب الحلو سالي فؤاد

تعتبر طريقة خبيرة التغذية سالي فؤاد اسهل طريقة لعمل الكريب الحلو، كما أن جميع أفراد الأسرة سوف يعشقونها، وفي السطور التالية سوف نتعرف على طريقة عمل الكريب الحلو للشيف سالي فؤاد.

المقادير

كوب حليب سائل.

كوب دقيق.

بيضتان.

نصف ملعقة من الفانيليا.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو الخام.

صوص كراميل.

نصف كيلو كريمة حلويات.

صوص شوكولاتة.

أنواع مختلفة من الفواكه المقطعة حسب الأنواع التي يفضلها الشخص.

للتزيين مكسرات مجروشة.

طريقة تجهيز الكريب الحلو سالي فؤاد

1- نضع في بولة كبيرة الدقيق والكاكاو والبيض والفانيليا والحليب، ونخلطهم جيداً باستخدام المضرب الكهربائي.

2- نحضر طاسة وندهنها بقليل من الزيت، ونتركها تسخن على نار هادئة، ثم نُضيف مغرفة من الخليط ونوزعها بشكل دائري.

3- نقلبها على الجانب الآخر بعد أن يتحمر الجانب الأول، ونكرر الخطوة السابقة إلى أن ينفذ الخليط.

4- في بولة أخرى نخفق كريمة الحلويات، ثم نحشو الكريب بها وإضافة الفواكه المقطعة مع رشة من المكسرات، وتزيينه بصوص الكراميل والشوكولاتة، وتقديمه للاستمتاع بالمذاق الرائع الشهي.

طريقة عمل الكريب الحلو منال العالم

تعتبر طريقة عمل الكريب الحلو منال العالم أسهل، وذلك لأنها تستخدم مكونات بسيطة موجودة في كل منزل، وإليكم فيما يلي الطريقة بالتفصيل.

المقادير

كوب واحد من الدقيق الأبيض.

عدد ثلاثة ملاعق من الزبدة المذابة.

كوب واحد من الحليب السائل.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

بيضتان.

ملعقة كبيرة من السكر.

خطوات تحضير الكريب الحلو منال العالم

1- نضع البيض والحليب السائل في وعاء الخلاط، ونخلطهم جيداً، ثم نُضيف لهم الفانيليا والسكر، ونخلط جيداً.

2- ثم نصب المكونات السابقة في وعاء عميق، ونضيف الزبدة ونقلب.

3- نبدأ في إضافة الدقيق بشكل تدريجي، حتى نحصل على قوام العجينة المرغوب فيه، ثم نغطي الوعاء ونضعه في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

4- إحضار مقلاة تيفال وندهنها بالزبدة، ونسكب جزء قليل من العجينة ونوزعها بشكل دائري متساوي، وننتظر قليلاً حتى يتحول هذا الجانب إلى اللون الذهبي، ونقلبه على الجهة الأخرى.

5- نكرر الخطوة السابقة مع كمية العجين بالكامل.

6- نقوم بحشو الكريب بأي من أنواع المربى المفضلة ونزيد عليها قطع من الفواكه المقطعة، ونطبقه على شكل مثلثات، ونزينه بالكراميل أو العسل.

طريقة الكريب الحلو فاطمه أبو حاتي

يمكن تطبيق اسهل طريقة لعمل عجينة الكريب الحلو على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

المقادير

كوب من الدقيق.

كوب من الماء.

ملعقتان صغيرتان من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من السكر.

رشة صغيرة من الملح.

بيضة واحدة.

خطوات تحضير الكريب الحلو فاطمة أبو حاتي

1- في وعاء الخلاط الكهربائي نقوم بإضافة كافة المكونات التي ذكرناها في السابق، ونخلطها جيداً ونتركها لمدة ساعتين في درجة حرارة المطبخ.

2- نسخن مقلاة بها ملعقة من الزيت ، ونصب القليل من الخليط، ونوزعه بشكل دائري، ونتركه لمدة دقيقة ونصف، ونقلبه على الجانب الآخر حتى ينضج.

3- نقوم بحشو الكريب الحلو على حسب الرغبة مثل الفراولة أو المكسرات أو البندق أو الفراولة.

طريقة عمل الكريب الحلو مروة الشافعي

وإليكم فيما يلي طريقة عمل الكريب الحلو في المنزل على طريقة الشيف مروة الشافعي.

المقادير

2 بيضة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

3 ملعقة صغيرة من السكر البودرة.

2 ملعقة صغيرة من الزبدة السايحة.

كوب واحد من الدقيق.

رشة من الملح.

كوب من اللبن.

للحشو شرائح فراولة وموز مع صوص كراميل.

صوص الشوكولاتة للتزيين.

طريقة تحضير الكريب الحلو مروة الشافعي

1- نُحضر بولة ونضع فيها البيض والفانيليا ونقلبهم معاً ثم ننزل بالسكر ونخلط ثم نُضيف الزبدة واللبن والدقيق والملح، ونخلط المكونات جيداً حتى تتجانس.

2- في مقلاة نضع ملعقة زيت، ونسخنها قليلاً ، ثم نسكب كمية قليلة من العجينة ونوزعها بشكل دائري.

3- ننتظر دقيقة ثم نقلبها على الجهة ونتركها حتى تنضج، ونكرر الخطوة السابقة حتى نفاذ العجين.

4- ندهن الكريب بالشوكولاتة ونضع شرائح الفراولة أو الموز ونلفها، ونرصها في طبق التقديم ونزينها في النهاية بصوص الشوكولاتة.

طريقة عمل الكريب الحلو نادية السيد

طريقة عمل الكريب الحلو مثل طريقة نادية السيد هي طريقة سهلة لعمل الكريب مثل المحلات تماماً، وهي كالآتي:

المقادير

دقيق: كوب.

سكر: ملعقتان كبيرتان.

ملح: ربع ملعقة صغيرة.

حليب: كوب.

الماء: نصف كوب.

الزبدة: 2 ملعقة صغيرة.

البيض: 2 بيضة.

طريقة التحضير

1- نحضر وعاء نخلط فيه السكر والملح والدقيق.

2- نحضر وعاء آخر نخفق فيه البيض والحليب والزبدة والماء.

3- نُضيف الدقيق بالتدريج على المكونات السائلة، ونقلبها حتى تتجانس تماماً.

4- نغطي العجينة ونتركها لمدة ساعة.

5- نسخن المقلاة ونضع بها كمية قليلة من العجينة، ونقلبها على الجانبين حتى تأخذ اللون الذهبي.

6- نزينها بالعسل وشرائح الفواكه.

طريقة تحضير كريب حلو حليمة الفيلالي

سوف نتعرف فيما يلي على طريقة إعداد الكريب الحلو بطريقة الشيف حليمة الفيلالي.

المقادير

250 جرام من الدقيق.

نصف لتر من الحليب.

2 حبة بيض.

رشة ملح.

ملعقتان كبيرتان زيت أو زبدة.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو.

للحشو شرائح موز مقطعة إلى دوائر، وشوكولاتة سادة.

وللتزيين شوكولاتة سائلة.

طريقة تحضير كريب حلو حليمة الفيلالي

1- في وعاء الخلاط الكهربائي نضيف فيه البيض والحليب والزيت والملح، ونخلطهم جيداً.

2- ثم نُضيف الدقيق بالتدريج مع الخلط حتى نحصل على عجينة بالقوام السائل الثقيل.

3- نقسم العجينة إلى نصفين، نترك نصف أبيض والنصف الأخر نضيف عليه الكاكاو ونقلبه حتى يصبح باللون البني، ونتركه جانباً يرتاح لمدة 10 دقائق.

4- نطهو الكريب في مقلاة غير قابلة للالتصاق.

5- نذوب الشوكولاتة السادة، ونفرد الكريب وندهنه بالشوكولاتة ونرص به دوائر الموز، ثم نقوم بلفه ونزينه بصوص الشوكولاتة وتقديمه.

طريقة تحضير الكريب الحلو أم وليد

لقد قدمت الشيف أم وليد طريقة صنع الكريب الحلو بخطوات سهلة وبسيطة كالآتي:

المقادير

ثلاثة بيضات.

4 ملاعق زيت.

نصف لتر حليب.

3 ملاعق سكر.

رشة ملح.

علبتان شوكولاتة سائلة.

كوبان طحين.

طريقة تحضير الكريب الحلو أم وليد

1- نخلط جميع المكونات في الخلاط الكهربائي حتى تتجانس، ونضعها في الثلاجة لمدة عشر دقائق.

2- نُحضر حمام مائي ونضع الشوكولاتة فيه، ونضع عليه قليل من الماء الساخن ونحرك قليلاً حتى تذوب.

3- نضع الكريب في مقلاة على النار، ثم نفرده وندهن الشوكولاتة بداخله ونلفه، وتقديمه.

وأخيراً وبعد أن تعرفنا على طريقة عمل الكريب الحلو بطرق ومكونات مختلفة، فهذا يمنح لمحبيه اختيار الطريقة المناسبة له، ولا مانع أن يجرب الطرق الأخرى حتى يستمتع بمذاق مختلف ومميز للكريب الحلو.