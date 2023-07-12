طريقة عمل الكريب في البيت: أفضل 7 طرق مختلفة ولذيذه

كل فتاة وسيدة في الوطن العربي ترغب في تعلم طريقة عمل الكريب في البيت حيث أنه من أكثر الوجبات السريعة شيوعًا في السنوات الأخيرة، وكل الأطفال والمراهقين يعشقون تناوله، وبدلًا من شرائه من المطاعم بتكلفة عالية يمكنكم صنع العديد من قطع الكريب بحشوات مختلفة، ويمكنكم أيضًا صنعه بحشو حادق أو حشوه بالشوكولاتة والحلويات، كل تلك الوصفات سوف ندرجها بالتفصيل بعد قليل.

طريقة عمل الكريب في البيت بالخلاط

إن طريقة عمل الكريب في المنزل بطريقة سهلة تناسب السيدات الغير ماهرات في العجن، أو اللاتي يحببن الطهي بأبسط الطرق وأقصرها وقتًا، كما أنها سوف تمنحك كريب يمتاز بالمرونة واللين المناسب لحشوه بنجاح، وتفاصيلها على النحو الآتي:

المقادير

كوب حليب.

3 ملاعق زيت طعام.

2/1 ملعقة من الخل.

ملعقة كبيرة من السكر.

4/3 كوب دقيق.

بيضة واحدة.

طريقة عمل الكريب في البيت

أول خطوة تتمثل في جلب الخلاط الكهربائي ثم وضع اللبن أولًا. قومي بإضافة بقية المقادير بالتدريج واحدًا يلي الآخر. ثم اضغطي زر التشغيل في الخلاط، واتركي المكونات تمتزج معًا. تصبح العجينة جاهزة حينما تظهر بعض الفقاعات على سطح الخليط. احضري بعد ذلك مقلاة تيفال، ثم ضعي بها قليل من الزيت واتركيها على النار حتى تصبح ساخنة. صبي القليل من الخليط في منتصف المقلاة ثم قومي بالإمساك بها وحركيها بشكل دائري حتى يتم توزيع العجينة السائلة بمقدار حجمها. انتظري دقيقة ثم اقلبي الكريب على الجهة الأخرى حتى يتم نضجه. بعدما يتغير اللون ينضج الكريب اخرجيه من المقلاة وضعيه في طبق يكفي حجمه مفرودًا، ثم غطيه لحين الانتهاء من الكمية كلها. وبهذه الطريقة يصبح لديك العديد من أرغفة الكريب جاهزة على وضع الحشو الذي ترغبين.

طريقه عمل الكريب الحادق في البيت

أما عن طريقة صنع عجينة الكريب الحادق في المنزل ببساطة فإن الطريقة التالية سوف تساعدكِ في هذا الشأن، وخطواتها سهلة للغاية، والتفاصيل كالآتي:

المقادير

نصف لتر من الحليب.

نصف لتر من الماء.

ملعقة كبيرة سكر.

بيضة.

ملعقة خل.

ملعقة صغيرة ملح.

4 ملاعق زيت.

كيلو دقيق.

نصف ملعقة بيكنج بودر.

3 ملاعق نشا.

طريقة تحضير الكريب الحادق في البيت

جهزي طبق عميق يكفي كل المكونات السابقة. ضعي فيه كل المقادير السائلة، ثم اخفقيهم برفق باستخدام المضرب اليدوي كبديل للخلاط الكهربائي. في طبق آخر اخلطي الدقيق مع النشا وكذلك البيكنج بودر، ثم خذي مقدار كوب منهم وضيفيه فوق المكونات السائلة مع الخفق بالمضرب اليدوي. كلما شعرتِ أن العجينة باتت ثقيلة وما زال لديكِ دقيق وقتها يفضل أن تضيفي مقدار من الماء، حتى يصبح القوام سائل نسبيًا ومشابه لقوام عجينة القطايف أو الزلابية. بعدها قومي بتصفية العجينة باستخدام مصفاة عيونها ضيقة حتى تتأكدي من خلو العجينة من أي كتل. قومي بتسخين طاسة على النار، ثم املئي المغرفة بالعجينة السائلة، واسكبيها في المنتصف، وكذا الحال لفي الطاسة بشكل دائري حتى يتم فرد العجينة كلها على هيئة دائرة متساوية. انتظري قليلًا ثم اقلبيها على الوجه الآخر، وبعد الانتهاء من كل الكمية افصلي بين كل واحدة والأخرى بكيس بلاستيكي، إن رغبتِ في الاحتفاظ بها في الفريزر لحين استخدامه، أو قومي بحشوه إن كان سيتم تناوله حالًا.

طريقة عمل الكريب في البيت بالفراخ

في محلات الكريب ستجدين عدة حشوات متوفرة منها الحادق مثل: الفراخ واللحم، وأصابع البطاطس المحمرة، والجبن وغيرها، والبعض الآخر يتوفر بنكهات محلاة مثل الشوكولاتة، والمربى وغيرها، أما عن طريقة عمل الكريب بالفراخ فتفاصيلها كالآتي:

المقادير

كوب من الزبادي أو اللبن الرائب.

3 ملاعق خل.

شرائح سميكة نسبيًا من صدور الدجاج.

2 فص ثوم مفروم.

ملعقة بهارات لحم.

نصف ملعقة فلفل أسود مطحون.

نصف ملعقة كمون مطحون.

ملعقة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة زعتر مطحون.

ملعقة 7 بهارات.

نصف ملعقة كزبرة مطحونة.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

شرائح من الفلفل الملون.

أصابع بطاطس مقلية.

جبنة شيدر حسب الرغبة.

طريقة تحضير كريب الفراخ

احضري وعاء عميق، ثم قومي بخلط كافة التوابل والمكونات السائلة معًا، وامزجيهم بملعقة. امسكي كل شريحة من لحم الدجاج واغمريها بالخليط واتركيها في الطبق لحين الانتهاء من كل الكمية. اتركي الدجاج في الخلطة لمدة ساعتين فقط، بعدها احضري جريل أو طاسة عادية وسخنيها على النار. اخرجي شرائح الدجاج ثم ضعيها في الطاسة الساخنة لتأخذ كلها صدمة، ثم حركيها على الجانب الآخر. افردي أول قطعة كريب على طبق نظيف وجاف، ثم طبقيه نصفين، ضعي قليل من الجبن. ثم ضعي فوقها شرائح الفلفل المشوية في الجريل، وانثري القليل من أصابع البطاطس المقلية، وقطع الدجاج مع زيتون مخلل مخلي، وقليل من الكاتشب والمايونيز. ثم لفي الكريب على هيئة مثلث على تلك الحشوة، وضعيها فوق الجريل واقلبيها على الوجهين حتى تأخذ لون، وتندمج مكونات الحشوة بفعل الحرارة، وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل الكريب في البيت بدون بيض

هناك بعض الأشخاص لا يفضلون دخول البيض في المعجنات بسبب ظنهم أن رائحته ستكون واضحة وغير مقبولة، فإن كان أحد أفراد أسرتك ينضم إلى تلك الفئة وترغبين في التعرف على اسهل طريقة لعمل الكريب في المنزل بدون بيض ننصحك بتوفير المقادير التالية، وتطبيق الخطوات التي سنذكرها بأسفلها:

المقادير

كوبان من الدقيق.

كوب لبن.

كوب ماء.

ملعقة ملح.

3 ملاعق زيت.

طريقة تحضير الكريب بدون بيض

يمكنك عجن المكونات يدويًا أو استخدمي مضرب أو خلاط كهربائي المهم أن تضيفي كل المكونات ثم تخلطيهم معًا بدون كتل.

احرصي على أن تكون العجينة سائلة نسبيًا، ولا تنسي تصفيتها بمصفاة.

اتركي العجينة ساعة إن كان وقتك يسمح بذلك، وهذه الخطوة هامة حتى لا يتمزق الكريب أثناء صنعه وحشوه فيما بعد.

احضري طاسة بالحجم الذي ترغبين أن يكون عليه الكريب الخاص بكِ.

ابدأي في وضع مقدار مغرفة من عجينة الكريب في الطاسة الساخنة، وابدأي في فردها بسرعة.

بعد الانتهاء من الكمية كلها يمكنك الآن البدء في الحشو بقطع الدجاج، أو اللحم المعصج، أو الجبن مع أصابع البطاطس المقلية، أو البسطرمة مع البيض أو أي حشوة أخرى تخطر في بالك وتميلين لتناولها.

طريقة عمل الكريب في البيت بدون لبن

هل تبحثين عن طريقة عمل الكريب في المنزل خطوة بخطوة بدون استخدام لبن أو بيض، لنقص تلك المكونات في منزلك مثلًا، أو لأنك ترغبين في طريقة اقتصادية لصنع الوجبة بدون تكلفة مبالغ فيها؟ ننصحك إذًا بقراءة ما سيلي ذكره من مقادير وطريقة تحضير الكريب في المنزل على النحو الآتي:

المقادير

2 كوب دقيق.

2 كوب ماء.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

3 ملاعق زيت.

طريقة عمل الكريب في المنزل خطوة بخطوة بدون لبن

كالعادة سوف تحتاجين وعاء عميق كخطوة أساسية، بعدها ضعي فيه الدقيق، ثم ضيفي الملح والزيت وكذلك الماء. استخدمي مضرب كهربائي أو يدوي أو خلاط كهربائي أو حتى شوكة أو يدك في خلط المكونات كلها معًا. عندما تحصلين على عجينة ممتزجة المكونات بدون كتل سائلة القوام وقتها تكون العجينة جاهزة، وهي أهم خطوة في طريقة صنع الكريب في المنزل. احضري طاسة متوسطة الحجم أو كبيرة حسب رغبتك، ضعي كمية من العجين في المغرفة ثم اسكبيها في منتصف الطاسة. استخدمي ظهر المغرفة في توزيع العجينة بأنحاء الطاسة كلها، ليتشكل أمامك أول قطعة كريب دائرية ذات سُمك متساوي. بعد نضج أول جهة قومي بقلبها على الجهة الأخرى لتنضج تمامًا ثم كرري تلك العملية حتى تنتهي من مقدار العجين كله. ثم حضري الحشوة التي ترغبين، ثم اطوي الكريب إلى نصفين متساويين، ووزعي الحشوة، ثم لفيه بشكل مثلث. قومي بعمل صدمة للكريب بعد وضع الحشوة في طاسة ساخنة على وجهيه، وهكذا تكون الوجبة أصبحت جاهزة للتقديم ساخنة.

طريقة عمل الكريب في البيت فاطمة أبو حاتي

ما رأيك الآن أن نعرض لكِ طريقه عمل الكريب في المنزل للشيف فاطمة أبو حاتي لكن بالطريقة الحلوة ليكون تحلية لطيفة بعد تناول الوجبة الرئيسية؟ لا تقلقي الخطوات سهلة جدًا، والمكونات كلها متوفرة في منزلك، لهذا عليكِ الاستعداد الآن وتجهيز الأدوات والمقادير التالية وهيا لنبدأ معًا صنع الكريب الحلو في البيت خطوة بخطوة، والتفاصيل كالآتي:

المقادير

2 كوب دقيق.

كوب حليب.

كوب ماء.

ذرة ملح.

رشة فانيليا.

2 ملعقة نشا.

2 ملعقة خل أبيض.

ملعقة كبيرة من الزبد الطري.

مقادير الحشو الحلو

كمية مناسبة من الشوكولاتة السائلة.

مربى فراولة.

ملعقة زبدة طرية سهلة الفرد.

شرائح موز.

قطع فراولة.

قطع كيوي.

طريقة تحضير الكريب الحلو لفاطمة أبو حاتي

أولًا لصنع العجينة قومي بإضافة كل المكونات السائلة في الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي المكونات الجافة. ابدأي في خلط المكونات لتحصلي على عجينة متجانسة سائلة بدون كُتل، واتركيها لترتاح لمدة ساعة. صفي الخليط، ثم احضري طاسة على نار هادئة، وضعي مقدار مغرفة من العجين في الطاسة وحركيها دائريًا ليتشكل الكريب. بعد نضج الكمية كلها افردي الكريب، ثم ضعي ملعقتين من الشوكولاتة السائلة، ثم ضعي فوقها قطع موز أو فراولة أو كيوي، أو ميكس مجمع بينهم، ثم يمكنك رش قليل من المكسرات حسب رغبتك. ابدأي في لف الكريب رول مغلق الجوانب على الطريقة السورية، ثم ابدأي في تسويته على نار هادئة. يمكنك استبدال الشوكولاتة السائلة بالمربى أن كان أحد أفراد أسرتك غير محبًا لها، والزبدة أيضًا حسب الرغبة.

طريقة عمل الكريب في البيت نجلاء الشرشابي

الآن سوف نعرض لكِ طريقه الكريب في البيت بطريقة الشيف نجلاء الشرشابي الرائعة، والخطوات بسيطة للغاية، ويمكنك الاستفادة من كل الخطوات السابقة لتقرري إن كنتِ ستصنعين طريقة عمل الكريب في البيت حادق أو حلو، لتختاري الحشوة المفضلة لديكي، ثم البدء في عمل الخطوات الآتية:

المقادير

2 كوب لبن.

2 كوب دقيق.

نصف ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة فلفل أسود + كمون مطحون.

2 بيضة.

ملعقة سمن.

مقدار من البسطرمة.

طريقة تحضير الكريب بمعرفة الشيف نجلاء الشرشابي

امزجي كل المكونات الخاصة بالعجينة معًا في وعاء مناسب.

ابدأي في تسوية قطع الكريب لتكون جاهزة على الحشو.

بالنسبة للحشو ستكون بيض بالبسطرمة في تلك الوصفة كنوع من التنويع، ضعي ملعقة من السمن في المقلاة، ثم ضيفي البسطرمة وحركيها بهدوء.

عندما تقترب البسطرمة من التسوية قومي بإضافة البيض، ولا تنسي إضافة رشة من الفلفل الأسود مع الكمون، لتكون الحشوة جاهزة.

ضعي الكريب مطويًا لنصفين، ثم ضعي القليل من حشوة البسطرمة بالبيض، يمكنك إضافة شرائح مشوحة من الطماطم والبصل والفلفل الحلو أو الأخضر حسب رغبتك.

ثم اطوي الكريب على هيئة مثلث، أو يمكنك لفه بطريقة الرول.

ابدأي في تسوية الكريب بحشوة البسطرمة على الجانبين، وبعدها كرري تلك الخطوة حتى تنتهي من كل الكمية التي تكفي أسرتك، ثم قدميه لهم بالهناء والشفاء.

مما سبق يتضح لنا أن طريقة عمل الكريب في البيت سهلة للغاية، ولن تكوني مقيدة بأدوات بعينها، حيث يمكنك تجهيز العجينة يدويًا أو بخلاط كهربائي، وبقية الأدوات متوفرة بالفعل في مطبخك، ثم نأتي إلى الحشوة تستطيعين مزج عدة أطعمة معًا أو فلتكن حشوة حادقة أو حلوة حسب رغبتك وحسب المتاح في المطبخ، ونضمن لكِ تناول أطعم كريب في حياتك والتكلفة تكاد تكون معدومة كما رأينا معًا.