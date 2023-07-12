طريقة عمل الكريب بالفراخ: أفضل 8 طرق لذيذة

يعتبر الكريب بالفراخ وجبة شهية ولذيذة فهي تحتوي على بعض العناصر الغذائية الهامة التي تعزز صحة الجسم، فيمتاز الكريب بالفراخ بأنه يحتوي على البروتينات والكربوهيدرات والدهون بنسب متوازنة، كما أنه يشبع الشهية بشكل جيد ويساعد على تحسين وظائف الجهاز الهضمي، فتحتوي الفراخ على البروتينات التي تساعد على بناء العضلات والحفاظ على صحة الجسم وقوة المناعة، كما يحتوي الخضار المضاف عليها على المعادن والفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة جيدة، وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر طريقة عمل الكريب بالفراخ مثالية للحفلات والمناسبات الخاصة لأنها بسيطة وسريعة التحضير وتناسب جميع أفراد العائلة والضيوف.

طريقة عمل الكريب بالفراخ في المنزل

كريب الفراخ هو وجبة شهية وفي النقاط التالية نعرض لكم المقادير و طريقة الكريب في البيت بالفراخ لتحضير وجبة لذيذة بخطوات سهلة وبسيطة:

المقادير

كوب من الدقيق

2 بيضة كبيرة

كوب من الحليب

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ربع كوب من الزبدة

مكونات حشوة الفراخ

صدور فراخ مقطعة إلى قطع صغيرة

فصوص ثوم مفرومة

بصلة مفرومة

فلفل أحمر مفروم

ملعقة صغيرة من البابريكا

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من الزعتر الجاف

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة من الزيت

ربع كوب من الجبن المبشور

طريقة تحضير الكريب بالفراخ

1- في وعاء كبير، يخلط الدقيق والملح والفانيليا حتى يصبح الخليط متجانسًا.

2- يضاف البيض والحليب ويخفق الخليط حتى يصبح متجانسًا.

3- تضاف الزبدة المذابة إلى الخليط ويمزج.

4- يترك الخليط جانبًا لفترة تتراوح بين 10-15 دقيقة.

5- في وقت التحضير لحشوة الفراخ، يسخن الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

6- يضاف الثوم والبصل إلى الزيت ونقلب حتى يقلى البصل.

7- يضاف الفلفل الأحمر ويرفع الحرارة، يطهى لمدة دقيقتين.

8- يضاف الدجاج ويُطهى لمدة 5-7 دقائق.

9- تضاف التوابل ونقلب الخليط لمدة دقيقتين.

10- يترك الخليط جانبًا ليبرد.

11- نسخن المقالة ونضيف بعضًا من مزيج العجين.

12- يتم تمرير العجين في المقلاة حتى يصبح رقيقًا.

13- يضاف حشوة الفراخ في النصف العلوي من العجين المقلي، ويتم طي العجين إلى النصف السفلي.

14- يترك كريب الفراخ على النار لمدة 2-3 دقائق مع التقليب، حتى يصبح ذهبي اللون.

15- يزين بالجبن المبشور ويقدم مباشرةً.

وبذلك نكون قد انتهينا من طريقة عمل الكريب بصدور الفراخ في المنزل بسرعة وسهولة، يمكن تقديمها في الإفطار أو العشاء والاستمتاع بنكهتها الذكية والرائعة.

طريقة عمل الكريب بالدجاج الشاورما

يعتبر الكريب من الأطباق اللذيذة والشهية التي تحظى بشعبية كبيرة حول العالم، والمفضلة لدى الكثير من الناس لتناولها في الإفطار أو العشاء، ومن بين أنواع الكريب المختلفة التي يمكن تحضيرها، الكريب بالدجاج الشاورما، وهو وصفة سهلة التحضير وذات طعم لذيذ ومميز، فتعرفي على المكونات و طريقة الكريب من خلال النقاط التالية:

المقادير

نصف كوب دقيق

كوب ونصف من الحليب

بيضة واحدة

ربع كوب من الزبدة المذابة

رشة ملح

شرائح دجاج شاورما (حجم متوسط)

ملعقة صغيرة من الزيت

ملعقة صغيرة من التوابل الشاورما

رفعة بقدونس فريش مفروم

طريقة التحضير

1- في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والبيض والحليب والزبدة المذابة والملح حتى تحصلي على خليط متجانس بدون تكتلات.

2- اسكبي بعض من الخليط في مقلاة مدهونة بالزيت واسحبيه حتى يغطي قاع المقلاة، واتركيه لمدة دقيقتين لينضج جيدًا، ثم اقلبيه لتنضج الجهة الثانية ليتحول إلى كريب رقيق وذهبي اللون.

3- في مقلاة أخرى، اشوي شرائح الدجاج مع ملعقة زيت ورشة ملح وتوابل الشاورما حتى ينضج الدجاج ويأخذ طعم الشاورما المميز، ثم أضيفي البقدونس المفروم واخلطي المكونات جيدًا.

4- ضعي شريحة الكريب على طبق التقديم، ثم ضعي بعضًا من دجاج الشاورما في الوسط، ولفي العجين حول الحشوة.

5- كرري الخطوات حتى تحصلي على عدد كافٍ من الكريب المحشوة، وقدميها بصحبة صلصة الثوم أو الطحينة الشهية.

بهذه الخطوات السريعة والسهلة يمكنك عمل طريقة عجينة الكريب بالدجاج الشاورما في المنزل بسهولة ويسر، والمفضلة لدى الكثير من الناس، والتي يمكن تناولها في أي وقت من اليوم.

طريقة عمل كريب الفراخ الكرسبي

يُعد كريب الفراخ الكرسبي واحد من أشهر الأطباق الغربية التي تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وهو يتميز بطعمه الشهي الذي يأسر حواس الذواقة، وفيما يلي نشرح لكم بشكل مفصل طريقة تحضير الكريب بالدجاج الكرسبي:

المقادير

دجاج مفروم

فطر مفروم

بصل مفروم

فلفل أحمر مفروم

طماطم

زبدة

ملح وفلفل أسود

ماء

دقيق

بيض

حليب

زيت نباتي

طريقة التحضير

1- يجب تحضير حشوة الدجاج، وهذا يتم عن طريق وضع الدجاج المفروم في مقلاة وتحميره حتى يصبح لونه بنيًا، ثم يتم إضافة البصل المفروم وتحميره.

2- يتم بعد ذلك إضافة الفطر المفروم والفلفل الأحمر المفروم والطماطم، ثم يتم تتبيل المكونات بالملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

3- بعد تحضير الحشوة، يجب تحضير خليط الكريب، وذلك عن طريق خلط البيض والحليب والدقيق على نار متوسطة حتى تصبح المزيج كثيفًا.

4- يتم تسخين مقلاة الكريب جيدًا، ثم يتم وضع الزبدة في المقلاة، حتى تذوب وتتغطى الأسطح.

5- بعد ذلك، يتم وضع ملعقة كبيرة من الخليط في المقلاة، وتوزيعه على سطح المقلاة.

6- يتم طهي الكريب حتى يصبح ذهبي اللون، ثم يتم إخراجه من المقلاة.

7- يتم وضع الحشوة المحضرة في الوسط من الكريب، ثم يلف الكريب حول الحشوة ويتم رصها في طبق التقديم.

8- يتم تكرار الخطوات السابقة حتى يتم إنتاج عدد كافي من كريب الفراخ الكرسبي.

9- يتم تزيين كريب الفراخ الكرسبي بالبقدونس، ويقدم بالهناء والشفاء.

إذا كنتي تبحثين عن طريقة جديدة وشهية لطريقة عمل الكريب بالفراخ، فلا شك أن الوصفة الفائتة سترضيك بالتأكيد، فاتبعي الخطوات بعناية، وتمتع بوجبة شهية تفوق كل التوقعات.

طريقة عمل الكريب بالفراخ للشيف نجلاء

يعتبر الكريب من الوجبات السريعة والشهية التي يحبها الكثيرون، ويمكن تحضيرها بأشكال وأنواع كثيرة، منها الحلو والمالح، وذلك من خلال طريقة عمل الكريب بالفراخ زي المطاعم، التي تقدمها الشيف نجلاء الشرشابي:

المقادير

2 كوب طحين.

4 بيضات.

كوب وربع حليب.

ملعقتان كبيرتان زبدة مذابة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ليمونة.

2 صدر فراخ (مسلوق ومفروم).

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

علبة جبن رومي (مبشور).

ملعقة كبيرة زبدة (للتحمير).

طريقة التحضير

1- في وعاء كبير، يتم إضافة الطحين والملح، ويتم خفق المكونات الجافة بعناية حتى تتجانس.

2- يتم إضافة البيض والحليب تدريجيًا، ويتم الخفق الجيد حتى يتم الحصول على عجينة متجانسة وخالية من التكتلات.

3- يُضاف إلى العجين ملعقتان كبيرتان من الزبدة المذابة، مع عصير الليمون ويتم الخلط جيدًا.

4- تُسخن مقلاة عميقة على نار متوسطة، ثم يُغلى الكريب على القطعة المتوسطة.

5- بعد الغليان، يتم وضع ملعقة من الصدر المفروم في منتصف الكريب، ويتم رشه بالملح والفلفل الأسود.

6- يتم تحريك الحواف الخارجية للكريب بواسطة شوكة، حتى يتم لفها حول الحشوة.

7- يتم رش الجبن المبشور على الكريب المحشو بالفراخ، ثم يتم تحميرها لمدة دقيقتين على كل جانب حتى تصبح ذهبية اللون.

8- يتم تكرار الخطوات السابقة حتى تنفذ الكمية المراد تحضيرها.

بهذه الخطوات السهلة نكون انتهينا من طريقة عمل الكريب بالفراخ مثل الشيف نجلاء ويعتبر هذا الطبق من الأطباق المشبعة اللذيذة والتي يمكن تقديمها كوجبة دسمة للعائلة أو الأصدقاء.

طريقة عمل الكريب بالفراخ مروة الشافعي

يعتبر الكريب بالفراخ من الوصفات الشهية التي يفضلها الكثيرون، ويريد العديد تحضيرها في المنزل بأنفسهم، ومن أشهر الشيفات الذين يقدمون وصفات رائعة للأكلات هي الشيف مروة الشافعي، فلنتعرف معًا على مكونات وخطوات طريقة عمل الكريب بالفراخ والجبنة لمروة الشافعي:

المقادير

4 حبات بيض

2 كوب ونصف حليب

2 كوب دقيق

ربع كوب زبدة مذابة

ملعقة صغيرة ملح

فص ثوم مفروم

2 صدر فراخ مقطعة إلى مكعبات

بصل أحمر مفروم

شرائح جبن

طريقة التحضير

1- في وعاء كبير، نخفق البيض جيدًا.

2- نضيف الحليب والدقيق والزبدة المذابة والملح، ونخفق المكونات جيدًا حتى تتجانس.

3- يترك العجين جانبًا، ونستعد لتحضير حشوة الفراخ.

4- في مقلاة كبيرة، نضع الزيت على نار متوسطة، ونضيف البصل المفروم والثوم المفروم، ونحرك حتى يصبح البصل شفافًا.

5- ثم نضيف قطع الفراخ المقطعة إلى المقلاة، ونطهيها حتى تنضج تمامًا.

6- نضيف شرائح الجبن إلى المقلاة ونحرك المزيج حتى تتحرك الجبنة وتذوب.

7- يتم إعداد الكريب حسب الطريقة التقليدية، حيث يتم وضع مقدار كافي من العجين في مقلاة مدهونة بالزيت وتوزيع العجين بشكل متساوِ على المقلاة.

8- قم تحريك الكريب للجهة الأخرى، ومن ثم إضافة مكعبات الفراخ المطهوة والمعجون عليهم جيدًا.

9- يترك الكريب على النار قليلًا، ثم يتم طيه ليتم إعطائه شكل حلزوني ويصبح في النهاية كريب بالفراخ جاهز للتقديم.

طريقة عمل الكريب بالفراخ فاطمة أبو حاتي

يعتبر الكريب من الأطباق الشهيرة واللذيذة، حيث يمكن تحضيره من خلال العديد من الوصفات المختلفة سواء كانت حلوة أو مالحة، ومن الوصفات الشهية التي يمكن تحضير الكريب بها هي بالفراخ التي تعتبر وصفة مميزة وسهلة التحضير، وإليك المقادير:

المقادير

2 كوب دقيق.

2 كوب حليب.

4 بيض.

ربع كوب سكر.

ملح.

زبدة للدهن.

فرخة مقطعة إلى قطع صغيرة.

2 فص ثوم مفروم.

توابل حسب الرغبة.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

بصل مفروم.

طريقة التحضير

1- نبدأ بتحضير الكريب، فنخلط الدقيق مع الحليب والبيض والسكر والملح في وعاء كبير.

2- نقوم بخفق المكونات جيدًا حتى يصبح الخليط سلسًا وخاليًا من التكتلات.

3- نضيف قليل من الزبدة لتذوب على النار ونستخدمها لدهن المقلاة.

4- نسخن المقلاة على نار متوسطة، ثم نصب فيها كمية من العجينة.

5- نقلب الكريب حتى ينضج من الجانب الآخر، ثم نضعه جانبًا.

6- تُشوح المقلاة بالقليل من الزبدة ونضع البصل والثوم المفروم حتى يذبلان.

7- نضع الفراخ في المقلاة، ونتبلها بالتوابل حسب الرغبة.

8- نقلب الفراخ حتى تنضج تمامًا.

9- نضع ملعقة من خليط الفراخ على الكريب، ثم نلفه حول الفراخ.

10- يُقدم الكريب بالفراخ ساخنة.

طريقة عمل الكريب بالفراخ البانيه للشيف حسن

تُعد وصفة الكريب بالفراخ البانية إحدى أشهر وألذ الوصفات في بلدان شرق أوروبا، وتتميّز الوصفة بمزيج من النكهات الفريدة والمكوّنات الشهية التي نعدّها ببراعة ومحبة، والشيف حسن يعدّها بإتقان كبير، والآن سنتعرّف على طريقة عمل الكريب بالفراخ البانية مع الشيف حسن:

المقادير

500 جرام من صدور الفراخ المتبلة والمقطعة.

2 كوب دقيق.

2 كوب حليب.

2 بيض.

ملح حسب الرغبة.

زبدة.

عسل.

قليل من زبدة النبات.

2 فصوص من الثوم المفروم.

2 حبات فلفل أحمر.

رشة من الزعفران.

عيدان القرفة.

طريقة التحضير

1- نخلط الدقيق مع الحليب والبيض، ثم نضيف الزعفران وعيدان القرفة.

2- نضع الخليط على نار متوسطة، ونحرك المزيج حتى يصبح متجانس.

3- يترك الخليط جانبًا حتى يتماسك ويبرد.

4- في وعاء مختلف، يتم تحضير الكريب بالفراخ، من خلال تقطع صدور الفراخ إلى شرائح صغيرة ونضعها في مقلاة ونزيدها عليها الزبدة النباتية.

5- بمجرد ظهور لون ذهبي على الفراخ، نضيف إليها الثوم المفروم والفلفل الأحمر المقطّع إلى شرائح صغيرة.

6- نحرك المزيج جيدًا حتى تندمج النكهات.

7- نضيف العسل للمقلاة ونقلب المزيج.

8- نضع جانبًا الفراخ والخليط الذي سبق تحضيره، ونضع الزبدة وندعها تذوب بعض الشيء.

9- نقوم برش القليل من الملح على المزيج.

10- قم بتمرير الكريب في الزبدة، ثم قم بتقطيعه إلى شرائح.

11- ضع شريحة الكريب في صحن وضع الفرح بالفراخ فوقها.

12- يمكن تقديم الطبق الآن مع خضروات الفاصوليا المنوعة.

طريقة عمل الكريب بالفراخ للشيف هالة

تشتهر الشيف هالة بتقديمها العديد من الوصفات المختلفة والفريدة من نوعها، وكان على رأسها طريقة عمل الكريب الحادق بالفراخ، حيث يمكنك إعداده في المنزل باستخدام المكونات المتوفرة والحصول على كريب أكثر من رائع، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

المقادير

كوب طحين

بيضتان

كوب حليب

نصف كوب ماء

ملعقة كبيرة زبدة ذائبة

رشة ملح وفلفل

صدر فراخ مقطع إلى شرائح رفيعة

زيت زيتون

طريقة التحضير

1- في وعاء كبير، نخلط الطحين مع البيض والحليب والماء والملح والفلفل حتى تتجانس جميع المكونات.

2- نضيف الزبدة المذابة ونخلط حتى تمتزج مع الخليط.

3- تُسخن مقلاة على نار متوسطة الحرارة، نضيف ملعقة زيت زيتون ونتركه حتى يسخن.

4- نضع جزء من شرائح الفراخ في المقلاة ونقلبها حتى تنضج، نخرجها من المقلاة ونضعها جانبًا.

5- ندهن المقلاة بمزيد من زيت الزيتون ونضع ملعقة كاملة من مزيج العجين في المقلاة.

6- نترك العجين على النار حتى يجف ويتحول لونه إلى الذهبي الفاتح ثم نقلبه ونتركه لبضع ثوانٍ حتى ينضج من الجهة الثانية.

7- نكرر العملية حتى ننتهي من كمية العجين والفراخ.

8- نضع شريحة الفراخ التي قمنا بطهيها في الخطوة السابقة في منتصف العجين ونثني الجوانب لتتحول إلى شكل دائري.

9- نزين الكريب ببعض الأعشاب الطازجة الخضراء ونقدمه ساخنًا.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من أفضل الطرق لعمل الكريب بالفراخ، فبإمكانك اختيار طريقة عمل الكريب بالفراخ التي تتناسب معك والتي تشتهيها والبدء في تجربتها، نتمنى لكم وجبة لذيذة وشهية.