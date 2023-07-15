طريقة عمل الكريب في الخلاط: 6 طرق لذيذة ومميزه

الكثير من الوصفات التي يمكنك الاعتماد عليها في عمل الكريب في المنزل، ولكن تُرى أيهم أفضل؟ وأي طريقة من كل الطرق المنتشرة هي الأسهل والأوفر؟ سنتعرف معًا اليوم على طريقة عمل الكريب في الخلاط والتي تعتبر من أسهل الطرق التي يمكنك عمل الكريب بها، ففي السطور التالية ستجدين أكثر من 5 طرق بمقادير متواجدة في المنزل وطرق تحضير سهلة وبسيطة، فتابعي معنا لتتمكني من إعداد كريب لذيذ لوجبة مميزة.

طريقة عمل الكريب الحادق في الخلاط

تبحث الكثير من السيدات على طريقه عمل كريب سهلة وسريعة في المنزل ويكون بنفس جودة الكريب الموجود في المطاعم، واليوم سنتعرف معًا على تلك الطريقة باستخدام الخلاط وبمقادير بسيطة وهي كالتالي:

المكونات:

3 كوب دقيق.

كوب لبن.

كوب ماء.

3 بيضات.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة تحضير الكريب الحادق في الخلاط

1- احضري الخلاط ونضع جميع المكونات، ويتم تشغيله والخلط جيدًا.

2- ضعي المكونات في وعاء فارغ.

3- احضري مقلاة غير قابلة للالتصاق.

4- ضعي المقلاة على نار هادئة وندهن المقلاة بقليل من الزيت.

5- ضعي كمية قليلة من الخليط في المقلاة مع التحريك في اتجاه واحد من أجل فرد الخليط في المقلاة.

6- اتركي العجينة حتى تنضج من الأسفل ثم تقلب على الوجه الآخر.

7- كرري تلك الخطوات حتى تنتهي كمية الخليط.

طريقة عمل الكريب الحلو في الخلاط

الكريب الحلو من الوصفات الشهية التي يرغب في تناولها الكبار والصغار، وطريقة عمل عجينة الكريب في الخلاط سهلة وبسيطة ويمكن وضع الكثير من الحشوات المختلفة بداخل العجينة على حسب الرغبة، وطريقة عمله كالتالي:

المكونات:

3 بيضات.

½ كوب لبن.

كوب دقيق.

3 ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة صغيرة من بشر الليمون.

طريقة تحضير الكريب الحلو في الخلاط

1- ضعي جميع المكونات في الخلاط الكهربائي أبتداءً بالمواد السائلة مثل: البيض واللبن، ثم ضيفي الدقيق وباقي المكونات.

2- اخلطي المكونات جيدًا من أجل الحصول على القوام المثالي.

3- قومي بوضع الخليط في إناء فارغ واتركيه قليلاً حتى يرتاح.

4- قومي بإحضار مقلاة ذات حجم مناسب.

5- ادهني المقلاة بقليل من الزيت وضعيها على النار حتى تسخن.

6- صُبي كمية من الخليط في المقلاة وافرديه.

7- اننتظري حتى تأخذ اللون الذهبي ثم اقلبيها على الوجه الآخر، وكرري الخطوات حتى تنتهي الكمية.

طريقة عمل الكريب في الخلاط بدون بيض

إن كنتم تبحثون عن طريقة عمل الكريب في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة فالكريب في الخلاط بدون استخدام البيض هي واحدة من أسهل الطرق التي يمكنك الاعتماد عليها في عمل الكريب، وإليكم المكونات وطريقة التحضير:

المكونات:

كوب من الدقيق.

½ كوب من اللبن.

¾ كوب من الماء.

¼ كوب من الزبدة.

¼ ملعقة صغيرة من الملح.

¼ ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

¼ معلقة من الفلفل الأسود.

طريقة تحضير الكريب في الخلاط بدون بيض

1- قومي بوضع كلاً من اللبن والماء والزبدة، ثم قومي بإضافة الدقيق وباقي المكونات في الخلاط الكهربائي.

2- قومي بتشغيل الخلاط والضرب جيدًا حتى تمتزج المكونات.

3- صفي الخليط في وعاء فارغ.

4- اتركي الخليط لمدة ربع ساعة.

5- قومي بوضع مقلاة على نار هادئة حتى تسخن قليلاً.

6- قومي بوضع قطعة صغيرة من الزبدة أو الزيت في المقلاة.

7- ضعي ربع كوب من الخليط في المقلاة وافرديه جيدًا.

8- اتركي الكريب لمدة دقيقتين على الأقل في كل اتجاه حتى يحصل على اللون الذهبي.

طريقة عمل الكريب في الخلاط بدون لبن

هناك أشخاص يفضلون الكريب بدون اللبن، حيث يعاني الكثير من الأشخاص من حساسية الألبان، والطريقة التالية لعمل الكريب هي طريقة لن يدخل فيها اللبن:

المكونات:

2 كوب من الدقيق.

2 كوب ونصف من الماء.

1 بيضة.

¼ ملعقة صغيرة من الملح.

½ ملعقة صغيرة من الكركم.

½ ملعقة من السكر.

طريقة تحضير الكريب في الخلاط بدون لبن

1- ضعي جميع المكونات في الخلاط الكهربائي.

2- اخلطي الخليط بشكل جيد حتى تحصلين على القوام المناسب.

3- يمكنكِ إضافة كمية من الماء إذا كان القوام تقيلاً.

4- صفي الخليط من التكتلات.

5- احضري مقلاة غير لاصقة وضعي فيها القليل من الزيت وضعيها على نار متوسطة.

6- ضعي كوب من الخليط في الطاسة وقومي بتوزيعه في كامل المقلاة.

7- ثم قومي بتركها على كل اتجاه لمدة دقيقتين حتى تحصلين على اللون الذهبي.

8- كرري نفس الخطوات حتى تنتهي كمية الخليط كاملاً.

9- يمكنكِ إضافة الحشوة التي ترغبين بها سواء حلو أو حادق.

طريقة عمل الكريب في الخلاط فاطمة ابو حاتي

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل عيش الكريب في الخلاط، والتي تعتبر اسهل طريقة لعمل عجينة الكريب بمكونات متوفرة في المنزل، وفي السطور التالية نتعرف معًا على المكونات وطريقة التحضير:

المكونات:

1 كوب دقيق منخول.

ملعقة كبيرة من النشا.

عدد 1 بيضة.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة زبدة أو زيت حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1 كوب من الحليب السائل.

طريقة عمل الكريب بالخلاط فاطمة ابو حاتي

1- ضعي جميع السوائل في الخلاط الكهربائي في البداية حتى يتم خفقها بشكل جيد مثل: اللبن، والزيت، والزبدة، والبيض.

2- ضعي الدقيق بشكل تدريجي، ويفضل استخدام الدقيق المخصص للمخبوزات.

3- ضيفي النشا حتى تعطي قرمشة لمذاق الكريب.

4- اخفقي المكونات على سرعة متوسطة حتى تمتزج، ثم ضيفي الملح والفلفل والخل أثناء الخفق.

5- استمري في الخفق لمدة دقيقتين حتى تتأكدي من عدم وجود تكتلات في الخليط، وتحصلين على القوام المناسب.

6- احفظي الخليط في الثلاجة لمدة لا تقل عن ربع ساعة تقريبًا.

7- ضعي مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة.

8- ثم سخني المقلاة وادهنيها باستخدام فرشاة بالزيت.

9- ضعي ربع كوب من الخليط في المقلاة.

10- اتركي الكريب حتى ينضج من الأسفل ثم تقلب على الاتجاه الآخر.

11- اتركي الكريب حتى يهدأ ثم إضافة الحشوة بداخله وقدميه.

طريقة عمل الكريب في الخلاط للشيف نجلاء الشرشابي

الشيف نجلاء الشرشابي من أشهر الشيفات المصريين؛ والتي قامت بتحضير الكريب بطريقة سهلة وبسيطة باستخدام الخلاط، فتابعي السطور التالية لتتعرفي على المكونات المستخدمة والطريقة الصحيحة لتحضير الكريب في الخلاط:

المكونات:

2 كوب من الدقيق.

كوب من اللبن.

رشة من الملح.

بيضة.

كوب ماء.

رشة فلفل أسمر بديلاً عن الفانيليا.

طريقة تحضير الكريب في الخلاط للشيف نجلاء الشرشابي

1- اخفقي البيض مع اللبن في الخلاط الكهربائي أو باستخدام المضرب اليدوي، ثم ضعي رشة الملح ورشة الفلفل، أو الفانيليا.

2- ضيفي الدقيق على الخليط حتى تتجانس المكونات.

3- ضعي الطاسة على نار هادئة.

4- ثم ضعي جزء من الخليط في الطاسة واتركيه لكل وجه دقيقتين.

5- قومي بعد التسوية بحشو الكريب بالخلطة التي تفضلينها سواء حلو أو حادق.

ختامًا، نكون قد عرضنا لكِ أبسط طريقة عمل الكريب في الخلاط، كما يفضل صنع الكريب في الطاسة الجرانيت أو التيفال أو سيراميك، حتى لا يلتصق العجين بالطاسة، أو يمكنكِ شراء الطاسة المسطحة المخصصة للكريب.