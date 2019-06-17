الكريم كراميل من أشهى الحلويات اللذيذة والباردة التي يكثر تناولها خصوصاً في فصل الصيف، هذا عدا عن الفوائد العديدة التي تعود بها على جسم الإنسان فهي تحتوي على الكالسيوم البروتينات، الفيتامينات وغيرها من العناصر الأخرى.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل الكريم كراميل منزلياً:

المقادير:

- كوبان ونصف من الحليب السائل، كامل الدسم.

- خمس ملاعق كبيرة من السكر الأبيض الخشن، ويمكن زيادة الكمية أو إنقاصها بحسب الرغبة.

- أربع حبات من البيض، متوسّطة الحجم وعلى درجة حرارة الغرفة.

- ملعقة واحدة صغيرة من خلاصة الفانيلا.

مقادير صلصة الكراميل:

- كوب من السكر الأبيض الخشن.

- بضع قطرات من عصير الليمون الحامض، والكمية الموصى بها هي ربع ملعقة شاي.

- كمية من الفواكه المفضّلة للتزيين بحسب الرغبة.

طريقة التحضير:

- تحضير صلصة الكراميل، وذلك من خلال وضع كمية السكر الأبيض في قدر على النار، مع كمية عصير الليمون، وترك المقادير على نار متوسطة الحرارة، وذلك حتى يبدأ السكر بالذوبان، والتحوّل إلى اللون البني الفاتح.

- ثم مزج كمية البيض مع ملاعق السكر والفانيلا جيداً في الخلاط الكهربائي، وإضافة كمية الحليب إلى المزيج ويستمر بالخفق لمدة دقيقة.

- إضافة القليل من صلصة الكراميل المعدة في قاع أكواب الخبز، مع الحرص على تدوير الأكواب، وذلك حتى يتوزّع الكرميل في جميع الأطراف.

- ثم إضافة خليط الحليب والبيض فوق الكراميل، حتى يملأ ثلاثة أرباع الكوب.

- وضع أكواب الكراميل في صينيّة للخبز، والممتلئة لغاية النصف بالماء المغلي.

- إدخال الصينة إلى الفرن على درجة حرارة متوسّطة، وتركها لمدّة ساعة إلا ربع، حتى تنضج المقادير.

- ترك الأكواب جانباً حتى تبرد بشكل كامل، ومن ثم وضعها في الثلاجة لمدة ثلاثة ساعات، وصحتين وعافية.

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