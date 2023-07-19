المشبّك من الحلويات المعروفة والتقليدية التي تقدم بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد، حيث تشتهر أكثر من دولة بصنعه وذلك باستخدام مقادير مختلفة ومتنوعة، وفي هذا المقال طريقة عمل المشبّك للعام الهجري الجديد 1445.
طريقة عمل المشبّك للعام الهجري الجديد
مقادير المشبك
- 5 ملاعق حجم كبير من النشا.
- ملعقتان حجم كبيرتان من الدقيق.
- ملعقتان حجم كبيرتان من زيت عباد الشمس.
- ماء دافئ.
- زيت.
- نصف ملعقة حجم صغير من الخميرة.
مقادير الشربات
- كوب ماء.
- كوبان من السكر.
- عصير نصف ليمونة.
- 4 ملاعق حجم كبير من ماء الورد.
- لون طعام برتقالي.
طريقة التحضير المشبك
- قم بخلط كلاً من النشا والخميرة والدقيق والزيت.
- ثم أضف الماء إلى الخليط بشكلٍ تدريجي حتى يتكون خليط ذو قوام سميك وسائل.
- ثمّ اتركه ليتخمر قليلاً إن أردته سميكاً أو لا تتركه يتخمر إذا أردته هشاً.
- ثم ضع حلقة دائرية الشكل في طنجرة وارفعها على النار.
- ثم وضع فيها زيت قلي ثمّ استخدم قمعاً لتصنع شكل المشبك داخل الحلق.
- ثم اقلبه على الوجه الآخر، ثمّ ضعه سريعاً في شربات جاهزة وملونة بلون الطعام البرتقالي وقدّمه.
- طريقة تحضير الشربات
- ضع الماء والسكر على النار حتى يغليا معاً.
- ثمّ أضف الليمون وماء الورد ولون الطعام البرتقالي، وصحتين وعافية، كل عام وانتم بألف خير.