المشبّك من الحلويات المعروفة والتقليدية التي تقدم بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد، حيث تشتهر أكثر من دولة بصنعه وذلك باستخدام مقادير مختلفة ومتنوعة، وفي هذا المقال طريقة عمل المشبّك للعام الهجري الجديد 1445.

طريقة عمل المشبّك للعام الهجري الجديد

مقادير المشبك

5 ملاعق حجم كبير من النشا.

ملعقتان حجم كبيرتان من الدقيق.

ملعقتان حجم كبيرتان من زيت عباد الشمس.

ماء دافئ.

زيت.

نصف ملعقة حجم صغير من الخميرة.

مقادير الشربات

كوب ماء.

كوبان من السكر.

عصير نصف ليمونة.

4 ملاعق حجم كبير من ماء الورد.

لون طعام برتقالي.

طريقة التحضير المشبك