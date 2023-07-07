طريقة عمل بان كيك منفوخ: 5 طرق مميزة ولذيذة

تنوعت العديد من الأكلات والحلوى اللذيذة خلال الفترة الماضية كما ظهرت لنا أنواع جديدة وانتشرت بكثرة في العديد من الأماكن بأسماء مختلفة، وواحدة من ألذ الأطعمة التي أحبها الكبير والصغير هي البان كيك، فمكوناتها بسيطة؛ بالإضافة إلى إمكانية تناولها بالطعم الذي تريده مثل الشوكولاتة أو العسل أو الفواكه وغيره، لنتعرف الآن معًا على طريقة عمل بان كيك منفوخ في المنزل بمقادير قليلة وخطوات سهلة خلال السطور التالية.

طريقة عمل بان كيك منفوخ

كيكة المقلاة أو البان كيك واحدة من الأكلات المميزة التي ظهرت وانتشرت بكثرة، يقال أن المنشأ الخاص بها المطبخ الأمريكي وهناك من تحدث أنه المطبخ الفرنسي، وهي تعتبر من الوجبات التي توضع على الإفطار، فلنتعرف معًا الآن على مقادير و طريقة تحضير بان كيك منفوخ ومميز:

المقادير

كوب واحد من الدقيق.

بيضة واحدة.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب واحد من الحليب.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقتان من زيت الطعام.

طريقة تحضير البان كيك المنفوخ

لتنفيذ طريقة عمل بان كيك منفوخ علينا تحضير وعاء لوضع كل من الدقيق والسكر وملح الطعام والبيكنج بودر.

وبداخل وعاء آخر يتم وضع المكونات السائلة من الزيت والخل والبيض والحليب مع خفقهم بالمضرب اليدوي.

نقوم الآن بخلط كل من الوعاءين مع بعضهم البعض، ويتم ذلك من خلال إضافة وعاء المكونات السائلة إلى المكونات الجافة وخلطهم بشكل جيد حتى تتداخل المكونات وتمتزج جيدًا.

بعد تمام الخلط يتم وضع غلاف بلاستيكي على الوعاء وتركه في الثلاجة لمدة 10 دقائق فقط.

نقوم بتحضير مقلاة غير لاصقة مع وضع ملعقة صغيرة من الزيت أو الزبدة وبعد ذلك نضع مقدار ربع كوب من الخليط وتركها حتى تتماسك ومن ثم تقليبها على الجهة الأخرى حتى تصبح جاهزة وذات لون ذهبي مميز وتزيينها كما تريدون.

طريقة عمل البان كيك الاسفنجي الياباني

يقدم البان كيك الكثير من الفوائد حيث يحتوي على عناصر غذائية كثيرة؛ لذلك تم اختياره ليتم تناوله في أول اليوم على الإفطار أو بين الوجبات الأساسية، ويمكن الاطلاع على طريقة عمل البان كيك المنفوخ الاسفنجي من خلال بعض المقادير والخطوات، وتأتي هكذا:

المقادير

بيضتان.

نصف كوب من الدقيق.

ثلاثة ملاعق من الحليب.

ملعقة كبيرة من النشا.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من القرفة.

طريقة تحضير البان كيك المنفوخ الاسفنجي

أولى خطوات طريقة تحضير بان كيك منفوخ اسفنجي هي تحضير وعاء لوضع المكونات الجافة من الدقيق والبيكنج بودر والنشا والقرفة.

ثم نقوم بخلط كل من صفار البيض مع الحليب ونضيفه إلى الوعاء السابق ويتم خلطهم.

مع خلط كل من بياض البيض والسكر بشكل جيد لمدة ثلاثة دقائق ليمتزج كل منهم مع بعضه البعض، ونضيفه على الخليط السابق مع التقليب الجيد.

نحضر مقلاة ساخنة على النار، ونضع كمية من البان كيك بها لتظهر بشكل دائري ومن ثم تقليبها على الجهة الأخرى لتصبح جاهزة.

يمكن وضع قطرات المياه البسيطة بداخل المقلاة حتى لا تحترق.

ويتم عمل الكمية كاملة من العجين حتى تنتهي، وتقدم بالشوكولاتة أو المربى على الطريقة اليابانية.

تعتبر هذه الطريقة أسهل طريقة عمل بانكيك منفوخ مقدمة.

طريقة عمل البان كيك المقدم في المطاعم

نذهب إلى الكثير من المطاعم وعند تناول الأكلات المختلفة نظن أن لا يمكن تنفيذها بسهولة، ولكن بان كيك المطاعم يعد من أسهل الوجبات اللذيذة ويمكن تنفيذه في المنزل بأسهل الخطوات دون مجهود كبير، وتأتي خطوات تنفيذه هكذا:

المقادير

كوب من الحليب.

كوب من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة تحضير بان كيك المطاعم

بداخل الخلاط الكهربائي نقوم بوضع البيضة مع الحليب والسكر والفانيليا.

وبعد خلط كافة المكونات مع بعضها البعض نضيف إليه كل من الدقيق ورشة الملح وكذلك البيكنج بودر مع إعادة خلطهم مرةً أخرى ولكن على سرعة متوسطة حتى يصبح الخليط متجانس ويسهل وضعه في الثلاجة لفترة قليلة.

وبداخل مقلاة بها الزبدة القليلة نقوم بقلي البان كيك على الجانبين لتصبح مميزة وذهبية لثلاثة دقائق.

يمكن وضع العسل أو السكر عليها مع الحشو المميز من المربى والموز.

تعد طريقة عمل بان كيك منفوخ مثل المطاعم واحدة من أفضل الطرق المميزة والسهلة.

طريقة عمل بان كيك منفوخ بدون بيض

وفي حالة عدم الرغبة في تواجد مكون ما مثل البيض بداخل البان كيك إليكم طريقة بسيطة لعمله دون وجوده مع الحفاظ على القوام كما هو، وتأتي بهذا الشكل:

المقادير

كوبان من الحليب السائل.

كوبان من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

رشة ملح.

أربعة ملاعق كبيرة من الزيت.

ثلاثة ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة تحضير البان كيك بدون بيض

نأتي بالخلاط الكهربائي لنضع به كافة المكونات المتواجدة بالأعلى ونقوم بخلطهم جيداً حتى يصبح الخليط متجانس.

نجهز المقلاة ونقوم بوضع القليل من الزبدة.

نضع مقدار فنجان واحد من الخليط بداخلها وتركها تأخذ اللون الذهبي على الجانبين.

وبعد ذلك نضع للتزيين العسل أو النوتيلا، وفي حالة رغبت بنوع آخر من التزيين على حسب الرغبة.

وهي تعتبر أفضل طريقة عمل بانكيك منفوخ سهلة بدون بيض تنفذ على الإطلاق.

طريقة عمل بان كيك منفوخ بدون حليب

وفي حالة إذا أردت تنفيذ طريقة عمل البان كيك المنفوخ ولكن هذه المرة بدون حليب يمكنك معرفة الطريقة كاملة من هنا، حيث هناك من يتحسس من هذه المكونات ولا يرغب في تواجدها أثناء تناول الحلوى أو المأكولات الأخرى، وحتى يتم التنفيذ إليكم هذه الطريقة:

المقادير

ثلثي كوب من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة كبيرة من الزيت.

كوب ماء.

بيضة واحدة.

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا.

طريقة تحضير البان كيك المنفوخ بدون حليب

حتى نقوم بتنفيذ طريقة عمل البان كيك بدون حليب علينا أن نأتي بالمكونات المذكورة مع وعاءين لخلط المكونات.

علينا أن نأتي بالمكونات المذكورة مع وعاءين لخلط المكونات. نأتي بالوعاء الأول ونضع به كل من الزيت والبيض والفانيليا والماء ونقوم بخلطهم جيدًا.

وفي الوعاء الآخر نقوم بخلط كافة المكونات الجافة من السكر والدقيق والملح والبيكنج بودر.

بعد خلط كل من المكونين نقوم بوضع خليط البيض على الخليط الآخر ونمزجهم جيداً حتى نحصل على عجينة لينة.

وعلى حرارة متوسطة نضع مقلاة غير لاصقة نضع كمية من خليط البان كيك في حجم الكوب الصغير.

نتركها لمدة تتراوح بين الدقيقة إلى ثلاثة دقائق حتى نحصل على اللون الذهبي ومن ثم نقلبها على الجهة الأخرى.

إعادة الخطوات السابقة حتى الانتهاء من الكمية.

نقدمها مع الفاكهة أو الصوص المختلف.

وهي تعتبر أفضل طريقة عمل بان كيك منفوخ بدون حليب إذا رغبت بذلك بالفعل.

قدمنا لكم أفضل طريقة عمل بان كيك منفوخ بكافة الطرق والأشكال، مع التنوع في المقادير المتواجدة في حالة الرغبة في عدم وضع مكون ما مثل البيض أو الحليب، نتمنى أن يستفاد الجميع ويقوم بتجربتها للاستمتاع بأفضل الأطعمة والحلوى المقدمة من المطابخ العالمية والتي تقدم على الإفطار بشكل خاص لما لها من فوائد متعددة.