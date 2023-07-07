طريقة عمل بان كيك هند الفوزان: 5 طرق مميزة ولذيذة

عندما تدخل إلى اليوتيوب بحثًا عن طريقة عمل بان كيك هند الفوزان ستجد بالطبع عشرات المقاطع التي تعرض خطوات تلك الوصفة بالتفصيل، ولأن الشيف هند الفوزان لها ثقلها في مجال الطهي رأينا أن نجمع لكم كل الوصفات التي قامت بها الشيف هند بخصوص البان كيك، وهذا ما سوف تكتشفه بنفسك أثناء قراءتك لهذا المقال.

طريقة عمل بان كيك الشوفان هند الفوزان

في طريقة عمل بان كيك هند الفوزان بالشوفان ركزت الشيف على توضيح بعض أسرار نجاح البان كيك بالذات، خاصةً وأنها تبدع في ابتكار وصفات طهي بسيطة، وهذا جعل الآلاف يتابعون حسابها على الانستجرام للاطلاع على كل ما تقدمه من أكلات، أما عن طريقة عمل بان كيك الشوفان التي قدمتها الطاهية السعودية هند فبيانها كالآتي:

المقادير والمكونات

نصف لتر حليب طازج.

2 كوب من الشوفان الغير مطحون.

2 ثمرة من الموز.

بيضة.

معلقة كبيرة بينكج بودر.

2 ملعقة عسل نحل.

فانيليا.

ذرة ملح.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

طريقة تحضير بان كيك الشوفان

احضري الخلاط الكهربائي أولًا، ثم ضعي فيه الشوفان وابدئي بطحنه حتى يصبح مثل الدقيق.

قشري ثمرتي الموز ثم ضعيهما في الخلاط مع الشوفان، يليها العسل، والحليب، والقرفة، والفانيليا، وبقية المكونات.

امزجي المكونات كلها عبر خفقها في الخلاط، حتى يتم المزج ويصبح الخليط سائلًا بعض الشيء.

احضري مقلاة غير قابلة للالتصاق وضعي المكونات بها، ثم ضعيها على النار وادهنيها ببعض الزيت أو الزبدة حسب المتاح.

ضعي القليل من الخليط لتصنعي منه أقراص صغيرة تماثل حجم القطايف.

بعد ما ينضج هذا الجانب اقلبي البان كيك على الوجه الآخر حتى يأخذ دوره في النضج.

رصي وحدات البان كيك فوق بعضها بعد نضجها، ثم يمكنك تزيينها بقطع الفاكهة التي تحبها عائلتك أو زينيها بالشوكولاتة أو الكراميل أو بعسل النحل، وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل بان كيك التمر هند الفوزان

هناك طريقة عمل بان كيك هند الفوزان مكونة من التمر والشوفان أيضًا، وتلك الوصفة أهم ما يميزها أنها لا تتضمن زيت ولا سكر، وتحتوي القليل من الدقيق الأبيض، وهذا يعني أنها صحية بكل تأكيد، فإن رغبتِ في تعلم طريقة صنع البان كيك بالتمر يمكنك الاطلاع على المقادير والطريقة كالآتي:

المقادير والمكونات

كوب لبن.

15 ثمرة من التمر.

فانيليا.

كوب إلا ربع شوفان.

3 ملاعق دقيق.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة بيكنج بودر.

بيضة.

طريقة تحضير بان كيك التمر

أولًا افصلي حبات التمر عن النواة التي بداخل كل منها، ثم ضيفيها في الخلاط.

ضعي بعدها الشوفان، وملاعق الدقيق، والبيكنج بودر، وكذلك البيضة، والقرفة.

في النهاية ضعي الحليب على المكونات ثم ابدأي في خفقها، إن شعرتِ أن قوامها سميك يمكنك إضافة قليل من الحليب لحين وصولك للقوام المطلوب.

يمكنك طهي وحدات البان كيك في الجهاز المخصص لها، أو يمكنك طهيها في مقلاة ليتم تحميرها من الجانبين، وبالهنا والشفا.

طريقة عمل بان كيك سينابون هند الفوزان

أما الطريقة التالية فهي طريقة عمل بان كيك هند الفوزان تحت مسمى "سينابون"، وهذا لأنه يتم تزيين وحدات البان كيك بنفس هيئة السينابون، والأروع هو ذاك الصوص الذي سيتم إعداده وتزيينه به، وحتى لا نطيل عليكم أكثر سنعرض عليكم التفاصيل على النحو الآتي:

المقادير والمكونات

بيضة.

2 ملعقة سكر.

كوب دقيق.

ملعقتين زبدة أو زيت.

كوب حليب.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

طريقة تحضير بان كيك سينابون

تلك الطريقة تعتمد أيضًا على استخدام الخلاط الكهربائي. ثم يتم وضع كل المكونات به وتخلط معًا حتى تمام المزج. بعد ذلك يتم طهي وحدات البان كيك اما في مقلاة أو في الجهاز المخصص له. نأتي الآن إلى خطوة صنع صوص الكراميل، ويتم عن طريق وضع السكر البني في مقلاة بها قطعة زبد. وبعد حدوث عملية الكرملة يتم وضع الخليط في كيس حلواني، ثم يتم تزيين البانكيك به لتحصل بذلك على طعم مميز، وشكل جمالي رائع.

طريقة عمل بان كيك ياباني هند الفوزان

هل تفضلين طريقة عمل بان كيك هند الفوزان على الطراز الياباني؟ الوصفة التالية سوف تمنحك قطع بان كيك هشة للغاية وطعمها ولا أروع من ذلك، وهي تعتمد في المقام الأول على البيض، وهو السر الأساسي في كون قوامه هشًا ولذيذًا، وللتخلص من رائحة البيض النفاذة سوف نستخدم نوعين من الفانيليا أحدهما سائل والآخر بودر، أما بقية المقادير ستكون كالآتي:

المقادير والمكونات

2 ملعقة حليب طازج.

ملعقة كبيرة زيت طعام.

بياض 3 بيضات.

3 ملاعق دقيق.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

باكيت فانيليا بودر.

ملعقة خل أبيض صغيرة.

صفار 3 بيضات.

طريقة تحضير بان كيك ياباني

استخدم المضرب الكهربائي في خفق صفار البيض مع الحليب وزيت الطعام حتى يتكاثف القوام. في وعاء آخر ضعي بياض البيض مع الفانيليا والخل ويتم خفقهم بسرعة حتى ينفش القوام ويتضاعف. ثم ضف على خليط بياض البيض و4 ملاعق سكر واستمري في الخفق. امزجي الخليطين معًا بالمضرب، بعدها ضعي الدقيق بالتدريجي واخفقي بهدوء حتى لا نخسر هيشان القوام. ضعي الكمية كلها في كيس حلواني، ثم ابدئي في وضع مقدار يكفي واحدة من البان كيك، سوف تتفاجئين بتضاعف سُمكها. اقلبيها على الجانب الآخر حتى تنضج ثم كرري نفس الخطوة مع بقية الخليط حتى تنتهي من كل الكمية. احضري السكر البودرة ثم رشيه فوق كل واحدة وتمتعي بطعم البان كيك الياباني الرائع.

طريقة عمل ميني بان كيك هند الفوزان

أما عن طريقة عمل بان كيك هند الفوزان بحجم الميني فإن النقاط التالية تخص تلك الوصفة التي تبحثين عنها، يمكنك تطبيقها بكل سهولة على النحو الآتي:

المقادير والمكونات

بيضة.

2 ملعقة سكر.

كوب حليب.

كوب دقيق.

2 ملعقة زيت.

فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

طريقة تحضير ميني بان كيك

احضري خلاطك الكهربائي، ثم ضعي المكونات السائلة كلها سويًا، و ابدئي الخفق بسرعة. ضعي بقية المكونات بالتدريج، لحين حصولك على عجينة سائلة بعض الشيء. اسكبي المكونات كلها في دورق، ثم صبي منه القليل في وعاء طهي البانكيك، ويمكنك استبداله بمقلاة ضد الالتصاق. في النهاية رصي وحدات البانكيك فوق بعضها بالمقدار الذي تفضلين، ثم زينيه بالنوتيلا، أو العسل أو الكراميل.

خلاصةً لما عرضنا من وصفات عديدة تخص طريقة عمل بان كيك هند الفوزان فإننا لاحظنا أن الطريقة واحدة مع اختلاف المكونات، ووصفة بمثل تلك الخطوات لن تستغرق منك سوى بضعة دقائق، وتكون وجبة الفطور جاهزة على مائدة سفرتك، وهو ما سيحبه أطفالك بشدة وكذلك الكبار، كونها وجبة صحية وغذائية مميزة، وفي نفس الوقت خفيفة لن تسبب أي مشاكل في عملية الهضم.