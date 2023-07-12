طريقة عمل بان كيك الشوفان: أفضل 10 طرق لذيذه

يُعتبر البان كيك بالشوفان وجبة صحية ولذيذة تحتوي على العديد من الفوائد الصحية، لذلك فإن استهلاكها يُساعد في تلبية احتياجات الجسم من البروتينات والفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم، بالإضافة إلى أن الشوفان من أفضل المصادر الطبيعية للألياف التي تعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي ومنع الإمساك، وما ذكرناه لم يكن شيئًا فيعد بان كيك الشوفان أيضًا مصدرًا جيدًا للطاقة وللسيطرة على الشهية مما يساعد في عملية إنقاص الوزن والحفاظ على وزن صحي، ولكي تحصلي على كل تلك الفوائد؛ عليك أن تتعلمي طريقة عمل بان كيك الشوفان وذللك ما ستتعرفين عليه معنا خلال السطور التالية.

طريقة عمل بان كيك الشوفان بدون بيض

يعتبر البان كيك الشوفان بدون بيض من أشهر وأكثر الوصفات المفضلة لدى الكثيرين، خاصة أولئك الذين يسعون لخفض استهلاكهم للمنتجات الحيوانية أو البحث عن بدائل صحية وخالية من الجلوتين والمواد الحافظة، وتتمثل طريقة عمل بان كيك بدون بيض في الخطوات الآتية:

المقادير

كوب من الشوفان المطحون

2 ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز

كوب من الحليب الخالي من اللاكتوز

زيت للقلي

طريقة التحضير

1- في وعاء كبير، يتم خلط الشوفان المطحون والسكر والفانيليا والبيكنج بودر وصودا الخبز حتى يختلطوا جيدًا.

2- يضاف الحليب الخالي من اللاكتوز تدريجيًا ويتم الخلط بملعقة حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا.

3- يُترك الخليط جانبًا لمدة 10-15 دقيقة حتى يسمح للشوفان بامتصاص الحليب والتركيز.

4- يُوضع زيت في مقلاة غير لاصقة على حرارة متوسطة.

5- بملعقة كبيرة، يتم وضع الخليط على المقلاة ويترك لمدة دقيقتين على كل جانب حتى يتماسك ويتحمر.

6- يتم تقديم البان كيك الشوفان المقدم بالفواكه الموسمية ورشة من السكر بالإضافة إلى العسل أو الشيرة حسب الرغبة.

طريقة عمل بان كيك الشوفان بدون حليب

إذا كنت تعاني من حساسية الحليب، أو إذا كنت تريد تجربة وجبة صحية وخفيفة خالية من المنتجات الحيوانية، فيمكنك الاعتماد على طريقة عمل بان كيك بدون حليب ، من خلال اتباع الخطوات التالية:

المقادير

كوب من الشوفان.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الزبدة أو الزيت.

ملعقة كبيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ماء.

طريقة التحضير

1- اخلطي الشوفان مع البيكنج بودر والسكر والملح في وعاء مُناسب.

2- أضيفي الزبدة أو الزيت والبيضة، واخفقي المكونات جيدًا.

3- أضيفي الماء واستمري في الخلط حتى يختلط الكل جيدًا.

4- ضعي مقلاة على النار على حرارة متوسطة عالية ثم أضيفي ملعقة كبيرة من العجين.

5- اطهي الوجبة لمدة دقيقتين من الجهتين حتى يتحول لونها للذهبي.

6- قدمي البان كيك الشوفان مع العسل أو الفاكهة أو الشوكولاتة لتحصلي على وجبة خفيفة صحية ولذيذة.

طريقة عمل بان كيك بالموز والشوفان

يعتبر البان كيك بالموز والشوفان وجبة صحية ولذيذة للإفطار أو الغداء أو حتى العشاء. هذه الوصفة سهلة التحضير وتخلو من الحليب والدقيق الأبيض، فهي مثالية للأشخاص الذين يعانون من حساسية الحليب أو يحبون تناول الوجبات الخفيفة الصحية، فيما يلي طريقة عمل بان كيك بالموز والشوفان:

المقادير

كوب ونصف شوفان.

ملعقة ونصف صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة كبيرة عسل.

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 موز مهروس.

ربع كوب ماء.

طريقة التحضير

1- في وعاء كبير، امزجي الشوفان مع البيكنج بودر والقرفة.

2- اخلطي العسل وزيت جوز الهند والفانيليا والموز المهروس والماء.

3- أضيفي خليط المكونات الرطبة إلى المكونات الجافة، واخلطيهم معًا حتى يتجانسوا معًا.

4- قومي بتسخين مقلاة على نار متوسطة، واستعملي ملعقة كبيرة لوضع العجينة على المقلاة، واتركيها حتى تصبح طرية من الجهتين وتصبح ذهبية اللون.

5- كرري الخطوات السابقة لحين الانتهاء من العجينة بالكامل.

6- قدمي البان كيك الشوفان بالموز الساخن، مع بعض من العسل.

طريقة عمل بان كيك الشوفان للرضع

إذا كنتِ ترغبين في إعداد بان كيك لطفلك الرضيع، فقد يكون الشوفان هو خيار جيد وصحي لتقديمه كغذاء للمولود الجديد، إليكِ طريقة عمل بان كيك الشوفان للأطفال:

المقادير

نصف كوب من الشوفان المطحون

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

بيضة واحدة

ربع كوب حليب (إذا كان الرضيع تحت سنة، يرجى استخدام حليب صناعيٍ أو حليب الأم الذي تم تخزينه مسبقاً)

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

زيت الزيتون للقلي، ويجب استشارة الطبيب المتابع للطفل قبل استخدام زيت الزيتون لأنه قد يسبب الحساسية لبعض الأطفال الرضع.

طريقة تحضير بان كيك بالشوفان

1- امزجي الشوفان والبيكنج بودر معًا حتى تحصلي على مزيج جيد.

2- ضعي البيضة وحليب الأم (أو حليب الصناعي) والفانيليا في وعاء آخر، ثم اخفقي جميع المكونات معًا باستخدام ملعقة أو شوكة.

3- قومي بتفريغ المكونات الرطبة في المكونات الجافة، واخلطيهم جميعًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

4- إذا كان الخليط ثقيل جدًا، فقد تحتاجين لإضافة قليلٍ من الماء، ولكن يجب الحرص على عدم إضافة الكثير منه حتى لا تتغير نسب المكونات.

5- أضيفي قليلًا من الزيت أو الزبدة المذابة في مقلاة على نار متوسطة، ثم قومي بوضع الخليط في المقلاة.

6- قومي بتقطيع البان كيك على شكل أجزاء صغيرة وقدميها لطفلك.

طريقة عمل بان كيك الشوفان والتمر للأطفال

يعتبر بان كيك الشوفان والتمر وجبة فطور صحية ولذيذة للأطفال، فالشوفان غني بالألياف والفيتامينات والمعادن التي تساعد في تطوير الدماغ والجهاز الهضمي للأطفال، إنه وجبة لذيذة ومغذية للأطفال الصغار، لذا نقدم لكم طريقة عمل بان كيك الشوفان وفقًا للخطوات التالية:

المقادير

كوب ونصف شوفان.

نصف كوب تمر مفروم.

نصف كوب حليب.

2 بيضة

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

رشة من الملح.

زيت للطهي.

عسل النحل.

طريقة التحضير

1- اخلطي الشوفان المطحون والتمر المفروم.

2- ضعي الحليب والبيض والفانيليا والبيكنج باودر والملح في وعاء واخلطي المكونات جيدًا حتى تتداخل.

3- ضعي خليط الحليب فوق الشوفان والتمر، اخلطي المزيج جيدًا لتحصلي على عجينة ناعمة.

4- سخني مقلاة كبيرة على نار متوسطة واضيفي القليل من الزيت.

5- ضعي العجينة لتشكل بان كيك في المقلاة، من الأفضل لف البان كيك عندما يكون الجزء العلوي شبه جاف.

6- بعد ذلك قومي بتقليب العجين برفق حتى يتم طهيه من الجانب الآخر وقدميه لطفلك عندما يتحول البان كيك إلى اللون الذهبي.

طريقة عمل بان كيك الشوفان والموز للأطفال

بان كيك الشوفان والموز هو وجبة إفطار شهية وغنية بالمغذيات التي يحتاجها الأطفال لتطوير أجسامهم، حيث إنها وجبة خفيفة ومفيدة لصحة الجهاز الهضمي للأطفال وتمد أجسامهم بالطاقة التي يحتاجونها للتركيز في المدرسة، وتتمثل طريقة عمل بان كيك الشوفان والموز فيما يلي:

المقادير

كوب شوفان.

نصف كوب دقيق القمح.

2 موز ناضجة، مفرومة.

كوب ونصف حليب.

2 بيضة

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

رشة من الملح.

زيت للطهي.

عسل النحل.

طريقة التحضير

1 - اخلطي الشوفان والدقيق والموز المفروم.

2 - في وعاء آخر، اخلطي الحليب والبيض والفانيليا والبيكنج باودر والملح.

3 - صبي خليط الحليب فوق الخليط الجاف واخلطي المكونات جيداً حتى تتداخل.

4 - سخني مقلاة كبيرة على نار متوسطة وأضيفي القليل من الزيت.

5 - أضيفي ملعقتين كبيرتين من الخليط السائل في المقلاة الساخنة ودعيه ينضج جيداً من الجهتين.

6 - قومي بتكرار نفس العملية مع الكمية المتبقية من العجين حتى يصبح بان كيك بالكمية المطلوبة.

7 - قدمي البان كيك مع عسل النحل ويمكنك إضافة المزيد من الفواكه والمكسرات.

بان كيك الشوفان والموز وجبة لذيذة وصحية للأطفال الصغار، يمكن إعدادها في دقائق معدودة وأطفالك سيحبونها بالتأكيد، احرصي على استخدام المكونات الطبيعية لضمان تحضير وجبة صحية ومغذية.

طريقة عمل بان كيك الشوفان بدون دقيق

في الآونة الأخيرة، انتشر استخدام الحبوب الكاملة المختلفة في تحضير الوجبات الصحية الخفيفة، ومنها الشوفان الذي يحتوي على العديد من الفوائد الصحية المختلفة، ومن الوصفات اللذيذة والصحية التي يمكن تحضيرها باستخدام الشوفان هي بان كيك الشوفان، وخلال النقاط التالية سنتعرف على أسهل طريقة عمل بان كيك بالشوفان والبيض بدون استخدام الدقيق:

المقادير

كوب شوفان.

نصف ملعقة صغيرة من بيكنج بودر.

ملعقتين كبيرتين من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب وربع حليب.

2 بيضة

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

1- اخلطي الشوفان والبيكنج بودر والسكر والملح حتى تتجانس المكونات.

2- في وعاء آخر، اخفقي الحليب والبيض والفانيليا معًا.

3- اسكبي الخليط الرقيق فوق الخليط الجاف واخلطي المكونات حتى تتداخل.

4- اتركي العجينة ترتاح لبضع دقائق.

5- سخني مقلاة كبيرة على نار متوسطة وأضيفي القليل من الزيت.

6- ضعي مقدار نصف كوب من العجينة داخل المقلاة ويُترك يطهى لمدة 2-3 دقائق من الجهتين، أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.

7- كرري الخطوات السابقة مرة أخرى مع باقي العجين حتى الانتهاء من الكمية المطلوبة.

طريقة عمل بان كيك الشوفان سالي فؤاد

بان كيك الشوفان هو طبق إفطار لذيذ وصحي، ويتكون من المكونات الأساسية المناسبة لمحبي الصحة واللياقة البدنية، وتقدم الشيف سالي فؤاد في برنامجها التلفزيوني طريقة عمل بان كيك الشوفان والموز، فاتبعي الخطوات التالية بدقة حتى تتمكني من عمل بان كيك مميز:

المقادير

كوب ونصف من حليب اللوز

2 ملعقة صغيرة من خميرة الخبز

2 ثمرة موز

2 ملعقة كبيرة من الزبيب

ملعقة صغيرة من النواة المبشورة

كوب ونصف من الشوفان الكامل

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

ملعقة من الزيت

طريقة التحضير

1- في وعاء كبير، اخلطي الحليب وخميرة الخبز حتى يذوب الخليط جيدًا.

2- أضيفي الزبيب والنواة والشوفان والقرفة إلى الخليط، وتحرك المكونات حتى تمتزج.

3- اتركي الخليط جانبًا لمدة 10 دقائق حتى يرتاح.

4- سخني الزيت في قدر غير لاصق على حرارة متوسطة.

5- ضعي مقدار ملعقة واحدة من الخليط على القدر.

6- اتركيه لمدة دقيقة واحدة إلى اثنتين أو حتى يصبح ذهبيًا.

7- قلبي البان كيك في الجهة الأخرى، واخبزيه لمدة دقيقة إلى اثنتين أو حتى يصبح ذهبيًا.

8- أخرجي البان كيك من الزيت، وضعيه على طبق التقديم.

9- قدمي البان كيك مع القليل من حبات التوت والموز.

طريقة عمل بان كيك بالشوفان حليمة الفيلالي

بان كيك بالشوفان هو طبق شهي وصحي للإفطار، ويقدم نكهة فريدة من نوعها، وطريقة عمل بان كيك الشوفان اللذيذة مثل حليمة الفيلالي سهلة وبسيطة وهي تتمثل فيما يلي:

المقادير

كوب ونصف من الشوفان

كوب ونصف من حليب اللوز (أو أي نوع مفضل لديك)

بيضة

2 ملعقة كبيرة من الزبيب الأسود

ملعقة صغيرة من خميرة البيكنج باودر

ملعقة كبيرة من العسل

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

رشة من الملح

زبدة للدهن

طريقة التحضير

1- اخفقي البيضة ثم أضيفي إليها الحليب واخفقي المكونات معًا جيدًا.

2- أضيفي الشوفان بالكامل، والزبيب،و الخميرة، والقرفة، والملح إلى الخليط واخلطي المكونات جيدًا.

3- اتركي الخليط جانبًا لمدة 5 إلى 10 دقائق ليستوي قليلا.

4- سخني مقلاة على حرارة متوسطة وضعي القليل من الزبدة، ثم صبي مقدار ملعقة كبيرة من الخليط في المقلاة.

5- حركي المقلاة ببطء لتوزيع الخليط ويصبح سُمكه متساويًا، ثم اتركي البان كيك لمدة دقيقة أو حتى يبدأ في التحول إلى اللون الذهبي.

6- قلبي البان كيك برفق واقلي الجهة الأخرى لمدة دقيقة أو حتى يصبح ذهبي اللون.

7- ارفعي البان كيك من المقلاة وأعيدي العملية حتى يتم استخدام كامل الخليط.

8- ضعي بان كيك الشوفان وقدميه على طبق وزينيه بالفاكهة والعسل والمكسرات حسب الرغبة.

طريقة عمل بان كيك صحي بالشوفان والبروتين

إذا كنتي تبحثين عن وجبة إفطار صحية وشهية، مع الحصول على البروتين اللازم ليومك، فإن بان كيك الشوفان والبروتين يعد الخيار الأمثل، ويمكنك تحضيره في المنزل بسهولة وسيكون طعمه رائعًا، وذلك من خلال اتباع طريقة عمل بان كيك الشوفان للدايت كما يلي:

المقادير

كوب ونصف من الشوفان.

2 ملعقة كبيرة من البروتين النباتي.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز.

بيضة.

ثلث كوب من الحليب النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

زبيب.

طريقة التحضير

1- في وعاء الخلط، ضعي البيضة واخفقي بالشوكة، ثم أضيفي الحليب النباتي واستخدمي مضرب اليد لخفق المكونات سويًا.

2- أضيفي مسحوق الخبز والملح، واخلطي المكونات جيدًا.

3- أضيفي الشوفان والبروتين النباتي، واستخدمي ملعقة لخلط المكونات سويًا.

4- أضيفي العسل والقرفة والزبيب واخلطي المكونات جيدًا حتى تمتزج المكونات سويًا.

5- اتركي المزيج لمدة 5 دقائق تقريبًا لتتماسك العجينة.

6- سخني مقلاة على نار متوسطة، وادهني القليل من زيت جوز الهند للحفاظ على العجينة من الالتصاق.

7- ضعي ملعقة كبيرة من الخليط في المقلاة، واضغطي بلطف على الأطراف الخارجية لتصبح دائرية.

8- انتظري حتى تظهر الفقاعات على سطح الخليط، ثم انقليها بالمقلاة واتركي الجانب الآخر ينضج بنفس الطريقة، وأعيدي هذه الخطوات في الخليط المتبقي.

9- بمجرد الانتهاء من الخليط، أضيفي الشوفان والبروتين على الويفر، وزينيها بقليل من الزبيب أو الفواكه.

في النهاية نكو قد ذكرنا مجموعة من أفضل الوصفات؛ تعرفي عليها جميعا واختاري طريقة عمل بان كيك بالشوفان تكون مناسبة لك من بين كل تلك الطرق التي ذكرناها، نتمنى لك ولأسرتك وجبة شهية صحية لذيذة.