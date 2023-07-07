يصادف يوم عاشوراء في العاشر من شهر مُحرَّم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لَئِنْ بَقِيتُ إلى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ)، وفي ذلك دلالة واضحة أنّه عليه الصلاة والسلام كان يصوم العاشر من محرّم، وأظهر عزمه على صيام التاسع مع العاشر رغبة منه في مخالفة اليهود والنّصارى، حيث كانوا يُفردون العاشر بالتّعظيم.

يتكون طبق حلوى عاشوراء من خليط من أنواع متعددة من الحبوب مثل الفاصوليا البيضاء والفواكه المجففة والمكسرات، وتختلف طرق تحضيره من مطبخ لآخر وعادة ما يقدم في اليوم العاشر من شهر محرم من كل عام هجري، ويعرف أيضاً بطبق نوح، وفيما يلي طريقة عمل حلوى عاشوراء:

طريقة عمل حلوى عاشوراء

مقادير حلوى عاشوراء

3 أكواب من الشعير.

425 غراماً من الفاصوليا البيضاء.

425 غراماً من الحمص المعلب.

ربع كوب من الأرز الأبيض غير المطبوخ.

ربع كوب من الزبيب المجفف.

قشر حبتين من البرتقال المقطع.

ملعقة حجم صغير من القرفة المطحونة.

3 أكواب من السكر.

ربع كوب من الصنوبر.

10 حبات من المشمش المجفف المقطع.

4 حبات من التين المجفف المقطع.

لتزيين حلوى عاشوراء

بذور رمان

جوز مفروم

طريقة تحضير حلوى عاشوراء