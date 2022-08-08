ما هو فضل صيام يوم عاشوراء؟ الصيام من أفضل العبادات التي تقترب بها إلى الله عز وجل، ويعتبر صيام يوم عاشوراء سنة ثابتة، ويعتبر يوم عاشوراء يوم التوبة من الذنوب وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم وحث المسلمين على صيامه باعتباره يوماً نحتفي فيه بنبي الله موسى.

ويوم عاشوراء تكفير للذنوب، لذلك كن حريصًا على صيامه ففيه تكفير لذنب عام كامل، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا شَهْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ؛ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللهِ، فِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ، وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ»، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعًا: "هَذَا يَوْمٌ تَابَ اللهُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ؛ فَاجْعَلُوهُ صَلَاةً وَصَوْمًا" يعني يوم عاشوراء.

أهم ثلاثة أعمال في يوم عاشوراء

الصيام، أن يصوم المسلم في يوم عاشوراء، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه.

الإكثار من الاستغفار لأنه يوم لمغفرة الذنوب، والتسبيح أيضاً.

مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء.

ما حكم صيام يوم تاسوعاء وعاشوراء؟

حكم صيام يوم تاسوعاء وعاشوراء من شهر الله المحرم سنة مستحبة؛ لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صام يوم عاشوراء وقال: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ» أخرجه مسلم.

فضل صيام يوم عاشوراء

فضل صيام يوم عاشوراء ذكر في الكثير من الأحاديث النبوية في الصحيحين حيث أن صيامه يكفر السنة التي قبله، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي اللَّه عنه، أن النبي صلَّ الله عليه وسلم قال: "صيام يوم عاشوراء، أحتسب على اللَّه أن يكفر السنة التي قبله".

وعن عبد اللَّه بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي اللَّه عنهما وسئل عن صيام يوم عاشوراء؟ فقال: " ما علمت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صام يوماً يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم –يقصد عاشوراء- ولا شهراً إلا هذا الشهر يعني رمضان" رواه البخاري ومسلم.

الأيام البيض لشهر محرم 2022

يوم الخميس 13 محرم 1444 الموافق 11 أغسطس/آب 2022.

يوم الجمعة 14 محرم 1444 الموافق 12 أغسطس/آب 2022.

يوم السبت 15 محرم 1444 الموافق 13 أغسطس/آب 2022.

أدعية يوم عاشوراء

اللهم في هذه الليلة أسألك يا رب بصالح أعمالي أن ترزقني زوجا صالحا يعينني في أمور ديني ودنياي فإنك على كل شيء قدير.

اللهم اغفر ذنبي واحصن فرجي، وطهر قلبي.

اللهم ارزقني بالزوج الذي هو خير لي وأنا خير له في ديننا ودنيانا ومعاشنا وعاقبة أمرنا عاجله وآجله.

اللهم اجعلنا ممن يحل الحلال ويحرم الحرام، اللهم ارزقنا خشيتك والخوف منك.

اللهم ارزقنا العمل الصالح وبارك لنا فيه، اللهم تقبل منا الطاعات واجعلنا نعبدك وكأننا نراك.

يارب قد ثقلت صدورنا من كثرة المعاصي وضاق عقلنا من زيادة التفكير، اللهم أرزقنا سعة الصدر وهدوء البال. اللهم ارزقنا العلم النافع والرزق الواسع والعمل الصالح، اللهم أصلح لي ذريتي وأرض عنهم يا الله.

اللهم يا مفرج كل كرب و يا مخرج ذي النون يوم عاشوراء و يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء ويا غافر ذنب داود يوم عاشوراء ويا كاشف ضر أيوب يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء ويا خالق روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبك ومصطفاك يوم عاشوراء.

موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء ٢٠٢٢

ماذا تعرف عن يوم عاشوراء؟

٧ معلومات عن يوم عاشوراء