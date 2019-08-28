طريقة عمل سلطة الجرجير.. وصفة سهلة وغير مُكلفة!

تعد سلطة الجرجير من ألذ المقبلات الباردة التي يمكن عملها، إليك عزيزتي الطريقة والوصفات:

مقادير سلطة الجرجير بجبن الموزريلا والفراولة

- الجرجير : كوب ونصف (بيبي أو مفروم خشن)

- جبن موزاريلا : كوب (طازج / مقطع كرات أو مكعبات)

- الجوز : نصف كوب (مفروم خشن)

- الفراولة : كوب (مقطعة أنصاف)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

اخلطي الجرجير مع جبن الموزريلا والفراولة في طبق.

أضيفي عصير الليمون والملح وقلبي.

أضيفي الجوز المفروم وقدميها.

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