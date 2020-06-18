طريقة عمل سوشي الدجاج في المنزل

السوشي نوع من أنواع الأطعمة اليابانية ويتكون من كرات أو مكعبات من الأرز المسلوق البارد، والقليل من المكوّنات الأخرى، وخاصة من السمك النيئ الذي يوضع في الأعلى أو يلفّ في داخله، ويعتبر السوشي طريقة طهي حديثة وتقليدية في ذات الوقت، ويتكون من العديد من المكوّنات الغذائية، فلا يقتصر على السمك النيئ فقط.

مقادير سوشي الدجاج:

- كوب ونصف من أرز السوشي.

- نصف ملعقة صغيرة من الملح.

- ثلاث ملاعق كبيرة من خل السوشي.

- أربع ورقات من النوري.

- علبة من الدجاج المُقطّع زنة مئة وستين غراماً.

- نصف حبّة من الأفوكادو المُقشرّة والمنزوعة النوى والمفرومة.

- جزرة صغيرة، مقطعة إلى شرائح رقيقة.

- القليل من الصويا صوص.

- القليل من مخلل الزنجبيل.

- القليل من الواسابي للتقديم.

طريقة تحضير سوشي الدجاج:

- أولاً نضع الأرز في مصفاة ونغسله جيداً بالماء البارد.

- ثم نضع الأرز في قدر مناسب الحجم على الناس المتوسطة مع نصف كوب من الماء البارد ونصف ملعقة صغيرة من الملح واتركيه حتى يغلي.

- ثم غطي الأرز واتركيه على النار الهادئة لمُدّة اثنتي عشرة دقيقة.

- ثم ارفعي الأرز عن النّار واتركيه مدة 10 دقائق جانباً.

- ثمّ اخلطيه جيّداً في خل السوشي ثمّ افرديه فوق صينيّة مناسبة حتى يبرد.

- ثم ضعي ورقة من النوري بحيث يكون الجانب اللامع إلى الأسفل والخطوط بشكل أفقي حيث يوجد في ورق النوري خطوط ويجب أن توضع الورقة بشكل أفقي وليس عمودي فوق حصيرة السوشي.

- ثم بللي اليدين ثمّ ضعي كميّة من الأرز فوق ورقة البامبو مع مُراعاة ترك مسافة من الحواف دون أرز.

- ثم ضعي الدجاج المُقطّع والمخلوط مع المايونيز قليل الدسم في مُنتصف الأرز.

-ثم ضعي شرائح الجزر على أحد جوانب الدجاج.

- ثمّ وضع قطع الأفوكادو فوق الدجاج.

- ثم لفي خيزرانة السوشي بشكل مُحكم.

- el غلفي السوشي ببلاستيك الطعام واحفظيه بالثلّاجة لمُدّة ثلاثين دقيقة.

- ثم اخرجي السوشي من الثلاّجة وأزيلي البلاستيك عنها.

- ثمّ قطعي بهدوء إلى عدّة قطع، وقدمي الشوسي بجانب الواسابي ومخلل الزنجبيل والصويا صوص، وصحتين وعافية.

السوشي ما بين السلبيات والإيجابيات