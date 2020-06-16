السوشي ما بين السلبيات والإيجابيات

السوشي من المأكولات الصحية والطبيعية، وهو من المطبخ الياباني حيث أصبح من المطابخ المفضَّلة لدى كثيرين وخصوصاً لما يقدمه من مأكولات تلاقي استحسان رواده وأبرزها طبق السوشي، الذي تكثر الأقاويل حول فوائده وأضراره. فالبعض يعتبره مفيداً بينما يجد آخرون أنه مضر بالصحة.

يفضل اختيار قطع صغيرة من السوشي؛ كي لا تقع في إحراج القطع الكبيرة وجادلية تناولها في قضمة واحدة أو قضمتين، واختار خيار القطع الصغيرة الموجود إلى جانب كل صنف سوشي في قائمة الطعام.

وفي هذا المقال نقدم لكم سلبيات وإيجابيات السوشي:

سلبيات السوشي:

- يحتوي السوشي على سعرات حرارية أكثر بكثير من الهمبرغر.

- تناول الفرد كمية كبيرة من الأرز يعني ارتفاع معدلات استهلاك الفرد من الكربوهيدرات.

- لفائف السوشي تحتوي ما بين 290 إلى 350 سعرة حرارية.

- يجب عدم الإكثار من تناول السوشي بسبب الجراثيم والبكتيريا المضرة بالصحة التي يمكن أن تكون موجودة في السمك النيء.

- يمكن أن يشمل السوشي العديد من المواد الغذائية المقلية واللحم والجبن والصلصات الدسمة.

أما إيجابيات السوشي:

- يحتوي السوشي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن.

- يحتوي السوشي على الأوميغا 3 التي تحمي القلب وتنظم دقاته، وتخفض نسبة الكوليسترول السيء، وتزيد نسبة الكوليسترول الجيد.

- يحتوي السوشي على الإيود الموجود في الأسماك والثمار البحرية الذي يعتبر ضرورياً لعمل الغدة.

- يحتوي السوشي على الحديد وفيتامين ب 12، الذي يقي من الإصابة بفقر الدم.

- يحتوي السوشي على الزنك الذي يلعب دوراً مهماً في عملية النمو، ويقوي الذاكرة والمناعة.

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