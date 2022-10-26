شوربة العدس من الأطباق المهمة، لابد من تناولها مع دخول فصل الشتاء، فهي طبق مثالي في حميات خسارة الوزن، وتعد من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية وقليلة السعرات الحرارية، وتساعد في شعورك بالشبع بشكل أسرع ولفترة أطول، والتي تمنح الشخص الشعور بالطاقة والدفء.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم، نتمنى أن تنال إعجابكم:

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

مقادير شوربة العدس

نصف كيلو من العدس

50 مل من السمن

4 حبات من البصل مقطعة

5 فص ثوم

1 كرفس مفروم

1 جزر مقطع

1 طماطم على 4 قطع

5 معالق صغيرة من الكمون

1 بطاطس على 4 قطع

5 معالق صغيرة من الملح

شطة حسب الرغبة

1 لتر شوربة.

طريقة تحضير شوربة العدس

أولاً ضعي في إناء على النارزيت ثم أضيفي البصل والجزر والثوم والبطاطس والكرفس والطماطم والعدس.

ثم قومي بإضافة الشوربة ونتبله ملح وفلفل وكمون واتركيه يستوى على نار هادئه وعندما ينضج نضربه فى الخلاط، ويقدم مع الخبز المحمص إذا رغبتِ، وصحتين وعافية.

فوائد شوربة العدس

غنية بالألياف الغذائية

مفيدة لصحة الجهاز الهضمي وعملية الهضم

تساعد في شعورك بالشبع بشكل أسرع ولفترة أطول.

مناسبة في الحميات الغذائية الخاصة بخسارة الوزن

يعتبر مصدر مهم للألياف الغذائية والبروتين

منخفض الدهون والسعرات الحرارية

تحتوي شوربة العدس على سعرات حرارية قليلة

يقلل تناول من كوليسترول الدم بسبب تأثيره على الأحماض الأمينية في الدم.

من فوائد شوربة العدس أنها تخفض نسب سرطان القولون وسرطان الثدي وسرطان البروستاتا

تناول شوربة العدس يعد مهم لإنتاج الإنزيمات والهرمونات.

تعمل على خفض مستويات الكوليسترول، والحماية من الإصابة بمرض السكري والإمساك والسرطان بالأخص سرطان القولون.

تساعد شوربة العدس في خفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

انخفاض أمراض القلب والأوعية الدموية

​العناصر الغذائية لـ شوربة العدس

محتوى الدهون: 6 غرام.

محتوى الألياف: 7 غرام.

محتوى البروتين: 13 غرام.

محتوى الدهون المشبعة: 0.5 غرام.

محتوى السكر: 3 غرام.

السعرات الحرارية: 236.

محتوى الكربوهيدرات: 35 غرام.

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