شوربة القرع بالكريمة نوع من أنواع الشوربات الصحية التقليدية الخريفية والتي تتميز بنكهة شهية ولذيذة، قليلة السعرات الحرارية، وتساعد على الشعور بالشبع وإمتلاء المعدة، وتعتبر من الشوربات سريعة التحضير، وتعتبر طبق أساسي في سهرات عيد الهالوين.

طريقة تحضير شوربة القرع بالكريمة

مقادير شوربة القرع بالكريمة

نصف كيلو من القرع ومن الأفضل أن يكون مهروس

2 فص ثوم حجم كبير

كريمة

جزرة واحدة مبشورة.

2 بصلة مفرومة حجم متوسط

كوب مرقة دجاج منزوعة الدسم

ملعقة حجم صغير ثوم بودرة

ربع ملعقة حجم صغير بودرة جوزة الطيب

ملح وفلفل "حسب الرغبة"

رشّة من القرفة

كوب من الحليب قليل الدسم

ملعقة حجم كبير زيت زيتون

ملعقة حجم صغير بصل بودرة

للتزين

بقدونس مفروم

توست المحمص

طريقة تحضير شوربة القرع بالكريمة

أولاً قم بوضع زيت الزيتون في مقلاة وأن تكون المقلاة غير قابلة للصق على نار متوسطة.

ثم يُضاف إليها الثوم المفروم والبصل.

ويُقلبان جيدًا إلى أن يتغير لون البصل والثوم.

ثم يُضاف لهما الجزر المبشور والقرع المهروس، وأيضاً كوب من المرقة منزوعة الدسم.

ثم يُضاف البصل البودرة، جوزة الطيب، والقرفة، والثوم البودرة، والملح والفلفل، مع الحرص المستمر على تذوق شوربة القرع للتأكد من عدم زيادة الملح.

ثم يتم ترك المزيج السابق على نار هادئة حتى الغليان.

ثم تُستخدم أداة المزج الكهربائية لخلط المقادير السابقة خلال النضج.

ثم يُضاف الحليب أو كريمة الطهي إلى الشوربة.

ثم يتم ترك المزيج على النار مرّة أخرى وحتى بدء الغليان.

وأخيراً تُسكب شوربة القرع بالكريمة في طبق التقديم، وتُزيّن بالتوست المحمص والبقدونس، وتقدم ساخنة، وصحتين وعافية على قلب الجميع.

فوائد القرع الصحية

من فوائد القرع أنه مهم لصحة العيون

القرع غني بالألياف والبوتاسيوم والفيتامينات المهمة لصحة القلب والشرايين.

يعالج أمراض السرطان خصوصاً سرطان القولون.

يمنح البشرة نضارة وحيوية وإشراقة لامعة.

يمنع البشرة من التجاعيد المبكرة.

يساعد على بطىء امتصاص السكر في الدم.

أطباق موسمية: باستا القرع الكريمي