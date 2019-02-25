طريقة عمل قلاية البندورة

قلاية البندورة تعتبر أكلة خفيفة ولذيذة ومفيدة للجسم وهي من الطّبخات السّهلة، بحيث إنّ أي شخص يستطيع أن يقوم بإعدادها دون أي جهد وعناء، فمكقادير هذه الطبّخة سهلة جداً ومتوفّرة في كل مطبخ، ويمكن تناول قلاية البندورة في وجبات الإفطار وكذلك في وجبات العشاء، وأحياناً يمكن تناولها كطبخة سهلة وسريعة على الغداء.

مقادير قلاية البندورة:

- ثلاث حبات من البندورة.

- سنّان من الثوم.

- ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

- نصف ملعقة من الملح.

- ملعقة من السماق.

طريقة تحضير قلاية البندورة:

- أولاً يتمّ تقشير حبّات البندورة وتقطيعها إلى شرائح دائرية.

- في هذه الخطوة نجهّز المقلاة ونضع فيها كمية من زيت الزّيتون، ونضيف كميّة الثّوم المفروم فرماً ناعماً، ويقلّب لمدّة دقيقتين حتى يصبح لون الثّوم ذهبياً.

- ثم نضيف كمية البندورة والملح، ونقوم بترك المقادير حتّى تطبخ لمدّة خمس عشرة دقيقة وأحياناً عشر دقائق.

- ثم تضاف بعدها كميّة السّماق حسب الرّغبة، وتقدم هذه الأكلة ساخنة.

- وحسب الرغبة يتمّ إضافة الفلفل الحار مع الثّوم أثناء القلي، وأحياناً يضاف الفلفل الحلو حتى يعطي لوناً جميلاً لقلاية البندورة.

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