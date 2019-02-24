"الصاجية" تتمتع بمذاق ونكهة رائعة، بالإضافة إلى سهولة وسرعة تحضيرها

"الصاجية" تتمتع بمذاق ونكهة رائعة، بالإضافة إلى سهولة وسرعة تحضيرها، وتوفر كافة مكوناتها بين متناول أيدي الجميع، وتحتوي هذه الوجبة على نسبة عالية من الدهون، لذلك لا ينصح بتناولها بكثرة، تجنباً لارتفاع نسبة الدهون الضارة في الجسم.

مقادير طريقة عمل الصاجية:

- 200 غرام من دهن الخروف المقطع إلى مكعبات.

- كيلو من لحم ضأن من دون عظم، ومقطع إلى قطع صغيرة.

- كمية من الفلفل الحار المقطع إلى دوائر، وذلك حسب الرغبة.

- كمية من بهارات الشوي، وذلك حسب الرغبة.

- ملح "حسب الرغبة".

طريقة تحضير الصاجية:

- أولاً نقوم بتجهيز النار لطهي اللحم، مع مراعاة أن تكون النار من الحطب وليس من الفحم.

- ثم نقوم بوضع الصاج على النار، مع العلم أنه يمكن استعمال أي مقلاة كبيرة.

- إضافة الدهن المقطع إلى الصاج، وتحريكه إلى حين ذوبانه.

- ثم نقوم بإضافة كمية الفلفل الحار، مع مراعاة تحريكه لبعض الوقت، لكي يتغير لونه ويصبح ذهبياً.

- من ثم نضيف قطع اللحم إلى الصّاج مع الاستمرار في تحريك الخليط، لمدة لا تقل عن العشرين دقيقة.

- وثم نقوم بإضافة البهارات والملح على اللحم، وذلك حسب الرغبة.

- ثم تذوّق اللحم قبل إزالته عن النار، للتأكد من أنه وصل لدرجة النضوج المطلوبة، صحتين وعافية.

نصائح عند تحضير الصاجية:

- يفضل أن تقدم ساخنة للأكل.

- من الأفضل أن يتم المحافظة على شعلة النار الجيدة، أثناء عملية الطهي.

- لا ينصح الأفراد المصابون بنسبة عالية من الدهون، من تناول هذه الوجبة، وذلك لاحتوائها على دهون زائدة.

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