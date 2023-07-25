كيكة الباربي هي كيكة جميلة ومبتكرة تستوحي تصميمها من دمية الباربي، وتعتبر هذه الكيكة شهيرة بين الأطفال ومحبي الباربي، ويمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، فيما يلي مقادير وطريقة عمل كيكة الباربي:

طريقة عمل كيكة الباربي

مقادير كيكة الباربي

كيكة مستديرة جاهزة أو تحضير كيكة بالشكل المستدير.

دمية الباربي "احرصي على أن تكون نظيفة وغير مزينة بمواد غير صالحة للأكل".

كريمة الزبدة أو الجاناش لتغطية الكيكة "اختياري".

ألوان طعام "اختياري" لتلوين الكريمة أو الجاناش.

طريقة عمل كيكة الباربي

أولاً قومي بتحضير الكيكة المستديرة إما باستخدام وصفة منزلية أو باستخدام كيكة جاهزة من المتجر.

ثم اتركي كيكة الباربي تبرد تمامًا قبل البدء في تزيينها.

وباستخدام سكين حاد أو أداة مماثلة قومي بعمل فتحة دائرية في منتصف كيكة الباربي بحجم دمية الباربي.

ثم تأكدي من أن الفتحة تكون كافية لاستيعاب الجزء السفلي من دمية الباربي بإحكام.

يمكن قص جزء من الدمية من الأسفل لتتناسب مع ارتفاع كيكة الباربي إذا كانت الدمية الباربي طويلة جدًا بحيث لا تناسب الكيكة بأكملها.

ثم ادخلي قاع دمية الباربي في الفتحة في الكيكة حتى يكون الجزء العلوي من الدمية فوق سطح الكيكة.

ثم قومي بتزيين كيكة الباربي حسب الرغبة، ويمكنك استخدام كريمة الزبدة أو الجاناش وتلوينها باستخدام ألوان طعام لإضفاء لمسات جمالية على الكيكة وتزيينها بأشكال مختلفة.

يمكنك إضافة زينة إضافية مثل اللوز المحمص ورقائق الشوكولاتة أو زهور سكرية لتزيين الكيكة بشكل أكثر تفردًا.

بعد الانتهاء من تحضير كيكة الباربي ستحصلين على كيكة جميلة تبهر الصغار والكبار على حد سواء، استمتعي بتجربة إعداد كيكة الباربي وتناولها مع الأصدقاء والعائلة.

كيكة باربي بالكريمة

مقادير كيكة باربي بالكريمة

3 أكواب من الماء

سكر

3 أكواب من الزيت نباتي

3 ملاعق حجم كبير من الفانيليا

نصف ملعقة حجم كبير من الملح

ربع ملعقة حجم صغير

ملعقة ونصف حجم كبير من خل أبيض

3 أكواب وثلاثة أرباع كوب من الدقيق المنخول مرتين

ملعقة حجم كبير ونصف بايكنغ باودر

ملعقة ونصف حجم صغير بيكربونات الصوديوم

كاكاو

للتزيين:

كريمة مخفوقة باردة بيضاء

كريمة مخفوقة باردة زهرية

طريقة تحضير كيكة باربي بالكريمة