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طريقة عمل كيكة الميكرويف خلال 3 دقائق

منشور 24 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 07:30
كيكة الميكرويف
كيكة الميكرويف

الكيك نوعاً ما من الحلويات سريعة التحضير التي يمكنك تجهيزها خلال وقت قصير، ولكن مع كيكة المايكرويف تخيلي أنكِ ستحصلين على طبق حلو لذيذ ومشهي خلال 3 دقائق فقط.

كيكة المايكرويف

مكونات كيكة المايكرويف:

  • 2 ملعقة كبيرة دقيق
  • 2 ملعقة كبيرة سكر
  • 2 ملعقة كبيرة كاكاو
  • 2 ملعقة كبيرة حليب سائل
  • 1 ملعقة كبيرة زيت
  • 1 بيضة

طريقة تحضير كيكة المايكرويف:

  • أحضري كوب مناسب، ضعي فيه الدقيق والسكر والكاكاو، وقلبيهم سوياً.
  • أضيفي البيضة، واخفقي جيداً.
  • زيدي الحليب والزيت، وقلبي حتى تختلط كل المكونات مع بعضها البعض.
  • ضعي الكوب في الميكرويف لمدة 2 دقيقة ونصف.
  • قدمي كيكة الميكرويف مباشرة، وبإمكانك تزيينها ببعضاً من الكريما أو الشوكولاتة السائلة إن أردتِ.

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