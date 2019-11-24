طريقة عمل كيكة الميكرويف خلال 3 دقائق

الكيك نوعاً ما من الحلويات سريعة التحضير التي يمكنك تجهيزها خلال وقت قصير، ولكن مع كيكة المايكرويف تخيلي أنكِ ستحصلين على طبق حلو لذيذ ومشهي خلال 3 دقائق فقط.
كيكة المايكرويف
مكونات كيكة المايكرويف:
- 2 ملعقة كبيرة دقيق
- 2 ملعقة كبيرة سكر
- 2 ملعقة كبيرة كاكاو
- 2 ملعقة كبيرة حليب سائل
- 1 ملعقة كبيرة زيت
- 1 بيضة
طريقة تحضير كيكة المايكرويف:
- أحضري كوب مناسب، ضعي فيه الدقيق والسكر والكاكاو، وقلبيهم سوياً.
- أضيفي البيضة، واخفقي جيداً.
- زيدي الحليب والزيت، وقلبي حتى تختلط كل المكونات مع بعضها البعض.
- ضعي الكوب في الميكرويف لمدة 2 دقيقة ونصف.
- قدمي كيكة الميكرويف مباشرة، وبإمكانك تزيينها ببعضاً من الكريما أو الشوكولاتة السائلة إن أردتِ.
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