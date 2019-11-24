طريقة عمل كيكة الميكرويف خلال 3 دقائق

الكيك نوعاً ما من الحلويات سريعة التحضير التي يمكنك تجهيزها خلال وقت قصير، ولكن مع كيكة المايكرويف تخيلي أنكِ ستحصلين على طبق حلو لذيذ ومشهي خلال 3 دقائق فقط.

كيكة المايكرويف

مكونات كيكة المايكرويف:

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة كاكاو

2 ملعقة كبيرة حليب سائل

1 ملعقة كبيرة زيت

1 بيضة

طريقة تحضير كيكة المايكرويف:

أحضري كوب مناسب، ضعي فيه الدقيق والسكر والكاكاو، وقلبيهم سوياً.

أضيفي البيضة، واخفقي جيداً.

زيدي الحليب والزيت، وقلبي حتى تختلط كل المكونات مع بعضها البعض.

ضعي الكوب في الميكرويف لمدة 2 دقيقة ونصف.

قدمي كيكة الميكرويف مباشرة، وبإمكانك تزيينها ببعضاً من الكريما أو الشوكولاتة السائلة إن أردتِ.

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