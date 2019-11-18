فطور اليوم: فطائر سبانخ

تعدّ الفطائر من المقبّلات الشهية التي يمكن تناولها كوجبة إفطار كما يسهل حملها واصطحابها لمكان العمل أو خارج المنزل لتناولها كوجبة خفيفة بين الوجبات، فهي غنيّةٌ بالحديد، والأملاح، والمعادن التي يحتاجها الجسم.

وفي هذا المقال سنُقدّم لك سيّدتي طريقة تحضير طبق فطائر السبانخ:

المكوّنات

العجين

- ستة أكواب من الطحين.

- ست ملاعق كبيرة من الحليب المُجفّف.

- ملعقتان صغيرتان من الملح.

- ملعقتان كبيرتان من السكر.

- أربع ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

- نصف كوب من زيت الذرة.

- بيضتان متوسّطتا الحجم.

- كوبان من الماء الدافئ، وقد تحتاجين لكميّة أكبر.

الحشوة

- كيلوغرام من السبانخ المفروم.

- بصلتان كبيرتان مفرومتان فرماً ناعماً.

- ست ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

- نصف كوب من عصير الليمون.

- ملعقتان كبيرتان من السماق.

- ملعقة صغيرة من الملح.

- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

طريقة التحضير

- أولاً ابدئي بعمل العجينة؛ ضعي كميّة الطحين، ومقدار الحليب، والملح، والسكر، ومقدار الخميرة، والزيت، والبيض أيضاً في الخلاط الكهربائي واخلطي المكوّنات حتى تتحوّل إلى فتات.

- أضيفي كميّة الماء للخليط، واعجني المكوّنات السابقة مع بعضها جيداً حتى تتحوّل لعجينة ناعمة مُتماسكة ومُتجانسة يُمكن زيادة مقدار الطحين حسب الحاجة.

- قطعي العجينة إلى كرات صغيرة الحجم نسبياً.

- ادهني صينيّة الخبز بالزيت، وضعي الكرات فيها لترتاح مدّةً تُقدّر بحوالي ثلث ساعة، مع الحرص على أن تضعيها في مَكانٍ دافئ، وغطّيها جيداً حتى لا تنشف.

- ابدئي بإعداد الحشوة في قدرٍ موضوع على نارٍ ذات حرارة متوسطة.

- ضعي السبانخ وقلّبيه إلى أن يذبل ويخرج الماء الّذي داخله.

- صفّي السبانخ جيداً من مياهه ثمّ في وعاء آخر ضعيه وأضيفي له عصير الليمون ومقدار الملح، والبصل المفروم، والسماق، والزيت، والشطة، والفلفل الأسود.

- أشعلي الفرن ليسخن، على أن تكون حرارته مئة وتسعين درجةً مئويّة.

- افردي كرات العجينة على شكل دائري بقطر سبعة سنتيمترات وضعي داخلها مقدار مِلعقة كبيرة من الحشوة المُعدّة مسبقاً، واقفليها على شكل مثلّث، وصفّي أقراص السبانخ في صينيّة الخبز المدهونة بالزيت، ويجب أن تتركي بينها مساحةً فارغة لأنّها حين تنضج يزداد حجمها أثناء الخبز.

- اتركي أقراص السبانخ ترتاح لمدّة ربع ساعة، وبعد ذلك أدخليها إلى الفرن لمدّة ربع ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي، وانتبهي كي لا تحترق.

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