طريقة عمل كيكة عيد الأضحى بالفراولة بخطوات بسيطة وسهلة ومناسبة في عيد الأضحى المبارك كتحلاية بعد تناول وجبة الغذاء، حيث تفضل أغلب ربات المنازل عمل كيك بمناسبة عيد الأضحى بنكهات متعددة مع كأس من الشاي بالنعناع أو القهوة العربية.

طريقة عمل كيكة عيد الأضحى بالفراولة

مقادير كيكة عيد الأضحى بالفراولة

5 أكواب من شرائح الفراولة

3 أكواب من الطحين

كوبان ونصف من الكريمة الثقيلة وأيضاً المخفوقة

4 ملاعق حجم كبير من السكر

نصف كوب من الدهن

ملعقتين حجم صغير من البيكنج صودا، والبيكنج باودر

رشة بسيطة من الملح

علبة من اللبن

زبدة لدهن الصينية

طريقة عمل كيكة عيد الأضحى بالفراولة

أولاً نقوم بخلط الفراولة مع نصف كوب من السكر وتترك جانباً.

ثم نقوم بتسخين الفرن وندهن قالب الكيك بالزبدة ورشة بسيطة من الطحين.

ثم نقوم بخلط الطحين مع الملح والسكر والبيكنج صودا والبيكنج باودر في طنجرة صغيرة.

ثم نقوم بإضافة الدهن وضرب جميع المقادير حتى يصبح قوامها مثل قوام الفتات الخشن.

ثم نقوم بإضافة البيض المخفوق واللبن وضرب المقادير مجدداً حتى تحصل على عجينة متجانسة.

ثم نقوم بفرد خليط الكيك في الصينية ونقوم بخبزه من 15- 20 دقيقة حتى يصبح اللون ذهبي وينضج الكيك تماماً.

ثم نقوم بترك الكيك فوق رف شبكي حتى يبرد.

نقوم بتقطيع الكيك إلى نصفين ونضع نصف الكمية من الفراولة والكريمة المخفوقة على الطبقة الأولى من الكيك.

ثم نضع الطبقة الثالثة من كيكة الفراولة ونقوم بتزيين الوجه بالفراولة والكريمة المتبقية، وصحتين وعافية وكل عام وانتم بألف خير، عيد أضحى مبارك.

فوائد الفراولة الصحية

تزيد من قوة الجهاز المناعي.

يدعم عمل الجهاز الهضمي

الفراولة تساهم في الحد من أمراض السرطان.

تنظيم مستويات السكر في الدم.

الفراولة تساعد في تحسين امتصاص الحديد من الطعام.

من فوائد الفراولة أيضاً تنظيم مستويات ضغط الدم.

الفراولة تعزز صحة القلب والشرايين.

تساعد على تنقية البشرة.

تساعد الفراولة على التخفيف من التهاب المفاصل.

تقلل الفراولة من نسبة الكولسترول في الدم.

تبريد الكبد والدم والطحال والمعدة الصفراوية.

تعالج الفراولة التهاب اللثة

تساعد الفراولة على ثبات الوزن.

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