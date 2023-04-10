البوابة - طريقة عمل المعمول السعودي، والذي يعتبر من ألذ وأشهر حلويات عيد الفطر وعيد الأضحى، ويتم تقديمها بطرق مختلفة وبخلطات متنوعة، وذلك لأنه المعمول يحمل معه عبق لحظات الاحتفال بعيد الفطر بعد صيام شهر رمضان المبارك وهو يجمع العائلة والأصدقاء على الطعم الرائع الذي يضفي نكهة خاصة للمعمول مع فنجان من القهوة السعودية بنكهة القرنفل.
طريقة عمل المعمول السعودي
مقادير عجينة المعمول
- نصف كوب من السمن أو الزبدة.
- كوبان من الطحين.
- ملعقتان حجم كبير من السكر.
- ملعقتان حجم كبير من ماء الورد.
- ثلاث ملاعق حجم كبير من الحليب الجاف.
مقادير الحشوة
- ربع كيلوغرام من التمر منزوع النوى.
- ملعقة حجم كبير من الهيل المطحون.
- ملعقة حجم كبير من زيت الزيتون.
- ملعقة حجم كبير من ماء الورد.
طريقة عمل المعمول السعودي
- أولاً قم بخفق الزبدة والسكر في الخلاط الكهربائي.
- ثم قم بإضافة الحليب والطحين بالتدريج وقلب المقادير من الأسفل للأعلى بأطراف الأصابع ومع الحرص على عدم الخلط المفرط وعدم تعجين الخلطة من أجل الحصول على كعك هش ولذيذ.
- ثم اترك العجينة ترتاح لمدة ساعة تقريباً.
- ثم ضع التمر في صينية الطعام، وأضف له الهيل والزيت وماء الورد.
- ثم قم بخلطهم بشكل جيد لحين الحصول على عجينة متماسكة.
- ثم قسم العجين إلى 35 قطعة متساوية تقريباً، واعمل حفرة في كل كرة تتسع للحشوة.
- ثم أغلقها بشكل جيد وضعها في قالب المعمول.
- ثم رتبها في صينية الفرن.
- ادخل الصينية إلى الفرن المحمى مسبقاً لمدة عشر دقائق تقريباً أو لحين تحول لونها إلى الذهبي.
- وأخيراً رتبحبات المعمول في طبق التقديم ثم قدميها، كما يمكنك رشها بالسكر المطحون حسب الرغبة، وكل عام وأنتم بخير عيد فطر سعيد.
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