البوابة - طريقة عمل المعمول السعودي، والذي يعتبر من ألذ وأشهر حلويات عيد الفطر وعيد الأضحى، ويتم تقديمها بطرق مختلفة وبخلطات متنوعة، وذلك لأنه المعمول يحمل معه عبق لحظات الاحتفال بعيد الفطر بعد صيام شهر رمضان المبارك وهو يجمع العائلة والأصدقاء على الطعم الرائع الذي يضفي نكهة خاصة للمعمول مع فنجان من القهوة السعودية بنكهة القرنفل.

طريقة عمل المعمول السعودي

مقادير عجينة المعمول

نصف كوب من السمن أو الزبدة.

كوبان من الطحين.

ملعقتان حجم كبير من السكر.

ملعقتان حجم كبير من ماء الورد.

ثلاث ملاعق حجم كبير من الحليب الجاف.

مقادير الحشوة

ربع كيلوغرام من التمر منزوع النوى.

ملعقة حجم كبير من الهيل المطحون.

ملعقة حجم كبير من زيت الزيتون.

ملعقة حجم كبير من ماء الورد.

طريقة عمل المعمول السعودي