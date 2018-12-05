طريقة فنية لتزيين مدخل البيت لاستقبال الكريسماس

يبدأ العيد من مدخل البيت وينتهي على مائدة الطعام العامرة بكل أصناف الأطعمة الشهية ولا يجب ان ننكر أن زينة الكريسماس تلعب دورا كبيرا في جلب روح العيد الى البيت.

إذا قمت بتزيين البيت ونسيت المدخل فنحن هنا لنساعدك حتى تتداركي الامر وتبدئي فورا بتزيين المدخل بطريقة فنية رائعة.

انت بحاجة الى:

حبال ضوئية

أشرطة ملونة من زينة الكريسماس

كرات ملونة من زينة الكريسماس

اغصان واوراق خضراء

صمغ – لاصق

مقص

الطريقة:

قومي بقياس طول وعرض الباب.

قومي بقص الأشرطة وفقا للمقاسات.

الآن قومي بتثبيت الأشرطة باللاصق على اطار الباب.

يمكنك أيضا إضافة أي اكسسوار متوفر سواء كرات ملونة أو اغصان خضراء.

الآن قومي بتثبيت الحبل الضوئي الذي يعمل بالبطارية – نحن ننصح باستخدام البطارية لتوفير الكهرباء أو المصابيح التي تعمل بالاضاءة الشمسية.

الآن اصبح مدخل بيتك مستعدا لاستقبال الضيوف.