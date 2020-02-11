الخدود الممتلئة من علامات الجمال التي تحب كلّ فتاة امتلاكها، حيث تمتلك بعض الفتيات الخدود البارزة والكبيرة بينما تفتقر بعض الفتيات لها، ويعود سبب ذلك إلى كمية الدهون المخزنة في منطقة الخدود، وقابلية الجسم على تخزين الدهون في تلك المنطقة، وغالباً ما تلجأ الفئة الثانية من الفتيات إلى خدع المكياج لتظهر الخدود كبيرة.

وإن الغرض الرئيسي من استعمال البلاشر أو أحمر الخدود هو إضافة الدفء إلى المكياج بإعطاء لون وردي طبيعي، مما يجعل البشرة تبدو خالية من الشحوب ومشرقة وجذابة.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة وضع البلاشر لتكبير الخدود:

-الوجه المربع: قومي بتوزيع البلاشر بشكل دائري على الوجنتين.

-الوجه الطويل: ضعيه بشكل نصف دائري.

-الوجه على شكل قلب: وزعيه تحت عظام الخدود.

-الوجه البيضاوي: ضعيه مباشرة على عظام الخدود.

-الوجه المستدير: اشفطي خدودك للداخل، ثم وزعي البلاشر.

أما أهم الخلطات الطبيعية لتكبير الخدود:

1- خلطة التفاح: تقشر حبة كبيرة من التفاح، ثم يتمّ برشها وفرد البرش الناتج على الخدود، ويراعى ترك البرش على الخدود لعشرين دقيقة قبل تنظيفه بالماء.

2- زيت السمسم: تفرد كمية كافية من زيت السمسم على الخدود، ثم تدلك الخدود لبضع دقائق بزيت السمسم حتى تتشربه.

3- الحليب: يذاب مقدار ملعقة من العسل مع كوب من الحليب الدافئ، كما يضاف إليه مقدار ملعقة من الشوفان، ويشرب مزيج الحليب بشكل يومي.