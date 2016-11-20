6 حيل لتحويل ملابسك إلى أزياء خريفية أنيقة

اختاري قبعات خفيفة لفصل الخريف

يعتبر اختيار الملابس التي تناسب كل فصل من أصعب الأمور التي قد يقع الأشخاص في دوامتها، بحيث يتعارض اختيارهم لبعض القطع مع درجة حرارة الجو، أو رغبتهم في اتباع الموضة.

إذ ثمة حيل بوسعها تحويل ملابسكِ لقطع خريفية جميلة. إليكِ هذه الحيل:

- اختاري قبعات خفيفة لفصل الخريف، ولعل خامة الشمواه من أجملها لا سيما إن كانت بدرجات البني أو التوتي.



- استخدمي الوشاح دوماً، سواءً كان من الشمواه أو التريكو أو الصوف الخفيف أو المخمل. ضعيه فوق القمصان والقطع العلوية الخفيفة واختاريه بدرجات لونية دافئة.



- لا تغفلي أهمية جاكيت الجلد وسترة الجينز الثقيلة. سيكون بوسعكِ ارتداء أي قميص صيفي تحبين مع هاتين القطعتين العلويتين.



- ارتدي البوليرو اللامع أو المنقوش، فوق أي فستان سهرة صيفي تحبين، وستنعمين بإطلالة خريفية جميلة من دون وجود داعٍ لابتياع فستان جديد.



- حضّري سترة التريكو الطويلة التي ستكون خياراً مثالياً في نهارات الخريف المشمسة، لا سيما إن كنتِ ترتدين الفساتين القطنية الصيفية.

- ارتدي الكولونات الناعمة أو الفيزون تحت القطع العلوية الطويلة التي كنتِ ترتدينها في الصيف لوحدها، وستنعمين بمزيد من الدفء والإطلالة الخريفية كذلك الأمر.

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