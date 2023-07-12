طريقه عمل ميني بان كيك: ألذ 7 طرق مميزة

يُعد الميني بان كيك من الحلويات الغربية الشهيرة، وطريقة عمل ميني بان كيك بسيطة للغاية؛ فهي عبارة عن خليط مكوَّن من الطحين والبيض والحليب والسكر والملح والخميرة، يتم تحضيره بواسطة مقلاة خاصة، ويتم حشوه بالشوكولاتة أو الكراميل أو الفواكه المقطعة، بالإضافة إلى التزيين بكريمة الخفق، ويُمكن التحكم في الطعم بواسطة إضافة المكوِّنات المختلفة مثل القهوة أو الفواكه المعلَّبة أو السكر البني أو غيرهم من المكونات التي تعطي طعمًا لذيذ ومميز، وهي وصفة سهلة وشهية ويمكن تحضيرها في أي وقت من اليوم، وتعد إضافة ممتازة إلى قائمة الحلويات الرائعة في المناسبات الخاصة أو للاستخدام اليومي.

طريقة عمل ميني بان كيك بدون بيض

يسعى الكثير من الناس إلى تناول وجبات خفيفة صحية طوال اليوم، ومن أشهر تلك الوجبات الخفيفة المفضلة لدى كثير من الأشخاص هي البان كيك، ولكن بعض الناس لا يستطيعون تناول البيض لأسباب صحية أو شخصية، لذلك هم يفضلون طريقة عمل البان كيك بدون بيض ، فإن كنت منهم فإليك المكونات وطريقة التحضير:

المقادير

كوب واحد من الدقيق

ملعقتين صغيرتين من السكر

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا

ربع كوب من الحليب

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

طريقة التحضير

1- اخلطي الدقيق مع السكر والبيكنج باودر، والبيكنج صودا في وعاء.

2- أضيفي الحليب، والخل، والزيت، واخلطيهم حتى التجانس.

3- اسكبي مقدار صغير من الخليط في مقلاة بدون زيت على حرارة متوسطة، ثم اقلبيه واتركيه حتى ينضج من الجانب الآخر.

4- تكرار الخطوات السابقة مرة أخرى لحين الانتهاء من كمية العجين.

5- قدمي الميني بان كيك باردًا مع شراب القيقب أو العسل والفواكه المفضلة لديك.

طريقة البان كيك ميني بدون حليب

إذا كنت تعاني من أمراض الحليب أو تبحث عن طريقة صحية لتحضير ميني بان كيك، فإن وصفة تحضيره دون حليب هي الأمثل، ويمكن للجميع الاستمتاع بالنكهة الرائعة للبان كيك دون الحاجة إلى استخدام الحليب بأنواعه المختلفة، وتتطلب هذه الوصفة عددًا قليلًا من المكونات، وهي سهلة التحضير وتنجح في كل مرة، وذلك كما يلي:

المقادير

كوب دقيق

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

ربع ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة سكر

ربع كوب زيت نباتي

ملعقة كبيرة خل أبيض

ملعقة كبيرة فانيليا سائلة

كوب ماء

طريقة التحضير

1- في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر والملح والسكر والبيكنج صودا.

2- في وعاء آخر، امزجي الزيت والخل والفانيليا والماء.

3- قومي بإضافة خليط السائل إلى الخليط الجاف وامزجي جيدًا للحصول على عجينة ناعمة.

4- سخني المقلاة على نار متوسطة وادهنيها بالقليل من الزيت.

5- صبي مقدار مناسب من العجينة في القلاية.

6- اتركي العجينة حتى تظهر الفقاقيع، بعد ذلك قومي بقلب البان كيك للجهة الأخرى واتركيها لمدة قصيرة حتة تنضج.

طريقة عمل ميني بان كيك هش

إذا كنت ترغب في تناول وجبة الإفطار الشهية واللذيذة، فإن ميني بان كيك هش من الوصفات التي يفضلها العديد، حيث تحتوي هذه الوصفة على مكونات بسيطة يمكن العثور عليها بسهولة في المنزل، فيمكن اتباع طريقة عمل ميني بان كيك قطني وستحصلين عليه جاهزًا وقت قياسي، وذلك من خلال النقاط التالية:

المقادير

كوب دقيق

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

ملعقة كبيرة سكر

ربع ملعقة صغيرة ملح

بيضة كبيرة

كوب حليب

ملعقة كبيرة زبدة ذائبة

نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

طريقة التحضير

1- امزجي الدقيق مع البيكنج باودر والسكر والملح.

2- في وعاء آخر، اخفقي البيضة جيدًا، ثم أضيفي الحليب والزبدة المذابة والفانيليا وامزجي المكونات جيداً.

3- أضيفي خليط السائل إلى المكونات الجافة وامزجيهما جيدًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

4- سخني مقلاة كبيرة على نار متوسطة وضعي فيها قطرات من الزيت.

5- ضعي ملعقة القشطة بالزيت ثم ضعي ملعقة صغيرة من العجينة في المقلاة بكل قشطة.

6- اتركي الميني بان كيك يحمر من الجهة الأولى ثم قلبيه للجهة الأخرى.

7- بعد الانتهاء من كمية العجينة، يُمكنك تقديمها إلى الضيوف بإضافة قطع الفواكه أو العسل أو الشوكولاتة.

طريقة عمل ميني بان كيك بالآلة

إن كنت تبحث عن طريقة عمل ميني بان كيك سهلة وسريعة، فإن استخدام الآلة المخصصة لصنعها هو الخيار الأمثل، فيمكن للجميع استخدام هذه الآلة بسهولة وتحصل على بان كيك لذيذ في دقائق معدودة، ولا تتطلب طريقة العمل العديد من المكونات، وهي مثالية للأشخاص الذين يجدون صعوبة في تحضير الحلويات.

المقادير

كوب دقيق

بيضة كبيرة

كوب حليب

ربع كوب سكر

نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

زيت لدهن الجهاز

طريقة التحضير

1- في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع السكر والملح والبيكنج باودر والبيكنج صودا.

2- في وعاء آخر، اخفقي البيض جيدا وأضيفي الحليب والفانيليا السائلة وامزجيهما جيدًا.

3- أضيفي خليط البيض إلى الخليط الجاف وامزجي حتى يتداخل الكل جيدًا.

4- سخني الجهاز وادهنيه بالزيت.

5- صبي في كل مقدار من العجينة حوالي ملعقتين من الخليط في القوالب الموجودة على الجهاز.

6- اتركي العجينة حتى تظهر فقاعات وبعد ذلك يمكنك قلب البان كيك برفق بواسطة شوكة أو ملعقة خشب صغيرة حتى تتحمر من الجهتين.

7- تكرار الخطوات مرة أخرى لحين الانتهاء من كمية العجين.

طريقة ميني بان كيك بالنوتيلا

إذا كنت تريد طريقة اعداد ميني بان كيك بمذاق لذيذ، فلا شك أن البان كيك بالنوتيلا هي وصفة مثالية، يمكنك تحضير هذه الحلوى الشهية بسهولة في منزلك باستخدام المكونات الأساسية والنوتيلا، ويمكن ذلك من خلال اتباع النقاط التالية:

المقادير

كوب دقيق

نصف كوب حليب

بيضة

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة صغيرة مسحوق الخبز

رشه ملح

3 ملعقة كبيرة من النوتيلا

زيت للدهن

طريقة التحضير

1- في وعاء، اخلطي الدقيق، السكر، مسحوق الخبز، والملح حتى تمتزج المكونات.

2- أضيفي الحليب والبيض للخليط وامزجيهما جيدًا.

3- قومي بإضافة النوتيلا للعجينة وامزجيه جيدًا.

4- سخني مقلاة على نار متوسطة وضعي القليل من الزيت فيها.

5- اسكبي ملعقة كبيرة من العجينة في المقلاة واتركيها مدة دقيقتين تقريبًا حتى تظهر الفقاعات على الوجه العلوي للبان كيك.

6- بعد ذلك، قومي بقلب البان كيك للجهة الأخرى واتركيها لفترة قصيرة حتى تنضج.

7- اسكبي بعض النوتيلا على كل بان كيك وتوزيعها بالتساوي.

طريقة عمل ميني بان كيك ناديه السيد

نادية السيد واحدة من أشهر الطباخات اللاتي يتمتعن بموهبة فريدة في الطهي، وهي شخصية رائدة في عالم الطهي حيث تقوم بطرح العديد من وصفات الأطباق الشهية واللذيذة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي من بينها طريقة صنع ميني بان كيك بمكونات وخطوات سهلة التحضير في المنزل وهي كما يلي:

المقادير

كوب من الدقيق

3 ملاعق صغيرة من السكر

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا

نصف ملعقة صغيرة من الملح

كوب من الحليب

بيضة واحدة

3 ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا

طريقة تحضير ميني بان كيك

1- في وعاء، امزجي الدقيق والسكر والبيكنج باودر والبيكنج صودا والملح جيدًا.

2- ثم أضيفي الحليب والبيض والزبدة المذابة والفانيليا إلى الخليط السابق.

3- قومي بتغطية الوعاء واتركي العجينة ترتاح لمدة 10 دقائق.

4- سخني مقلاة على نار متوسطة الحرارة، ثم ضعي ملعقة كبيرة من العجينة في المقلاة.

5- حركي العجينة حتى تتكون دائرة صغيرة، يُقلب البان كيك عندما يبدأ الجانب العلوي بالتفتح وظهور الفقاعات.

6- اطهي الجانب الآخر لمدة 30 ثانية أو حتى يصبح بلون ذهبي.

7- قدمي البان كيك الساخنة مع شراب أو العسل والفاكهة المفضلة لديك.

طريقة عمل ميني بان كيك منال العالم

منال العالم هي إحدى أشهر الطباخات في العالم العربي، حيث تشتهر بتقديم العديد من الوصفات الشهية والفريدة، وبوصفها أحد رواد المطبخ العربي، فإنها تحظى بمتابعة واسعة من قبل العديد من محبي الطبخ، وعبر ما يلي نقدم لكم طريقة عمل البان كيك ميني الخاصة بها وهي كالتالي:

المقادير

كوب دقيق ابيض

2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض

2 ملعقة صغيرة من بكنيج بودر

رشة ملح

كوب من الحليب العادي

بيضة

2 ملعقة كبيرة من زبدة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة صغيرة من الزيت للدهن

طريقة عمل الميني بان كيك

1- في وعاء، يجب أن تضيفي الدقيق، السكر، بيكينج بودر، والملح، وتخلطي بالشوكة جيدًا حتى يتم توزيع جميع المكونات بشكل جيد.

2- قومي بإضافة كوب من الحليب إلى الخليط السابق.

3- أضيفي البيض والزبدة المذابة والفانيليا إلى العجينة الناتجة، وامزجي المكونات جيدًا حتى يتم تكوين عجينة متجانسة.

4- نسخن مقلاة على نار متوسطة ثم نضع بعض الزيت في قاع المقلاة لتجنب الاحتراق.

5- باستخدام ملعقة، خذي من العجينة وضعيها في المقلاة، واتركيها لمدة دقيقة واحدة حتى تظهر على الجانب العلوي من العجينة الفقاعات، ثم اقلبي البان كيك حتى ينضج الجانب الآخر.

6- قدمي البان كيك الساخنة مع إضافة قطع الفواكه المفضلة لديك.

تحظى طريقة عمل ميني بان كيك بشعبية كبيرة، وذلك لأنها تحتوي على فوائد عديدة، إذ يتيح لك حجمها الصغير الاستمتاع بمختلف النكهات والملمس الهش والسهولة في تحضيرها وتقديمها، كما أنها تحتوي على مكونات غذائية صحية، مثل الحليب والبيض والدقيق، وبالتالي تمد الجسم بالطاقة والمغذيات الضرورية، ويعتبر ميني بان كيك خيارًا رائعًا لوجبة الإفطار أو العشاء أو الوجبة الخفيفة بين الوجبات الرئيسية، ويمكن بحشوات مختلفة.