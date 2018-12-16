طلاء الأظافر الميتالك سر الطلة المتلألئة

يمنح الميتاليك بدرجاته اللونية المختلفة الأظافر طابع الفخامة (shutterstock.com)

الميتاليك بدرجاته اللونية المختلفة، سواء في الفضي أو الذهبي أو النحاسي، يمنح الأظافر طابع الفخامة.

يتألق طلاء الأظافر هذا العام بالألوان الميتالك ليمنح المرأة إطلالة متلألئة في الحفلات. وأوضح فنان التجميل الألماني بيتر شميدينجر أن طلاء الأظافر يتلألأ هذا الموسم ببريق اللون الذهبي أو الفضي أو النحاسي ليمنح المرأة إطلالة براقة تخطف الأنظار، خصوصا في السهرات والحفلات حيث تسعى كل امرأة لتكون جذابة وطلتها مميزة في أدق التفاصيل.

وأضاف شميدينجر أن طلاء الأظافر يتألق أيضا بألوان الباستيل الحالمة، التي تتلألأ بمظهر ميتالك براق، مثل الوردي والأخضر النعناعي والأزرق الثلجي.

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ولتجنب حدوث تصبغات لونية ينصح شميدينجر بوضع طبقة من طلاء الأساس (Base Coat) أولا، ثم وضع اللون المرغوب، ثم وضع طبقة من طلاء الأظافر النهائي (Top Coat)، كي يدوم اللون طويلا.

ويمنح الميتاليك بدرجاته اللونية المختلفة، سواء في الفضي أو الذهبي أو النحاسي، الأظافر طابع الفخامة. وعند تنسيقه مع لون لباس الحفلات فإنه يُظهر أناقة المراة ويكسبها طلة فخمة وراقية.