أجمل ألوان طلاء الاظافر الخريفية

طلاء الاظافر يمكن ان يزيد من جاذبية اصابعك أو العكس! نعم بعض الألوان قد لا تبدو مناسبة لبعض الوان البشرة، ولاننا في منطقتنا نتميز بالبشرة الحنطية جمعنا لك أجمل الوان طلاء الاظافر لموسم الخريف.

البرغندي

اللون البرغندي أو كما نطلق عليه العنابي مناسباً إلى حد كبير لصاحبات البشرة الحنطية. ونظراً لدرجته الغامقة فهو يجعل يديكِ تبدو مشرقة.

الازرق

ولا يمكن مقارنة الجاذبية التي يمنحها لكِ اللون الأزرق بأي لون آخر. فيمكنك الاستعانة بدرجتين منه، إما الصريح أو الباستيل. وتأكدي أن كلاهما سيجعل يديكِ مميزة للغاية.

الوردي

يبدو اللون الوردي الصريح أو ذلك الخفيف مناسباً جداً لصاحبات البشرة الحنطية. ويبدو أن هذا اللون قادراً على منح اليد لمسة من الحيوية على عكس الألوان الغامقة.

الخوخي

من المعروف أن اللون الخوخي يناسب كثيراً صاحبات البشرة الحنطية سواء كان بالملابس أو المكياج. لذلك كان من الطبيعي أن يناسبهن أيضاً في طلاء الأظافر.