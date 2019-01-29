ظهور الحب في اللسان: الأسباب، العلاج طبياً وطبيعياً

التدخين من أكثر الأسباب المؤدية لظهور الحبوب في اللسان

يتعرض اللسان في بعض الأحيان للإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، وتُعد الحبوب من أبرز هذه المشكل وأكثرها شيوعاً، حيث تظهر حبة أو أكثر على اللسان أو تحت اللسان، وقد تسبب هذه الحبوب للشخص المصاب الحكة والجفاف والأوجاع في المناطق التي تظهر فيها، إضافةً إلى شعوره بالتعب، والإرهاق، والزكام، والرشح، مما يؤثر بشكلٍ سلبي في حياته الطبيعية اليومية.

الأسباب الشائعة لظهور الحب في اللسان:

1- التدخين: يعد التدخين من أكثر الأسباب المؤدية لظهور الحبوب في اللسان، بحيث تنتشر على اللسان أو بالقرب منه، ويكون لونها أبيض.

2- تهيج اللسان: يتهيج اللسان نتيجةً لتناول بعض الأطعمة كالتوابل، والطعام الساخن أو المالح أو الحامض.

3- استخدام غسول الفم غير المناسب: تحتوي بعض غسولات الفم على مواد كيميائية قوية تساهم في ظهور حب اللسان.

4- الأورام الليفية: تظهر الأورام الحميدة على اللسان نتيجة إصابته أو عضه.

5- اضطراب الجهاز الهضمي: الإصابة باضطرابات الهضم، أو تشنج القولون، أو النفخة في ظهور الحبوب على اللسان.

6- الحالة النفسية: التعرض للضغوطات والقلق والخوف يسبب في كثيرٍ من الأحيان لظهور الحبوب في الوجه كما تظهر أيضاً على اللسان.

7- التهاب براعم التذوق: إهمال تنظيف الفم بشكل عام واللسان بشكل خاص يؤدي إلى التهاب وتهيج براعم التذوق وظهور حبوب مؤلمة.

الأسباب الأكثر خطورة لظهور الحب في اللسان:

1- فقر الدم: عندما ينخفض عدد كريات الدم الحمراء الصحيحة إلى مستوى معين يحدث فقر الدم، وتصبح الكريات غير قادرة على توصيل الأكسجين إلى مختلف أعضاء الجسم بالشكل المطلوب، وقد تظهر حبوب اللسان نتيجة الإصابة بفقر الدم.

2- جدري الماء: يمكن للجدري أن يصيب الإنسان في مختلف مراحل عمره إلا أنّه ينتشر عند الأطفال، حيث تظهر حبوب حمراء في مختلف أنحاء الجسم بما في ذلك الفم، وتحتوي هذه الحبوب على مادة سائلة وترافقها حكة شديدة.

3- الحساسية تجاه الغذاء: ينتشر هذا النوع من الحساسية بكثرة عند الأطفال، وتحدث بسبب تفاعل الجهاز المناعي بطريقة غير طبيعية تجاه بعض أنواع الشراب أو الطعام.

4- الحساسية من الأدوية: قد يصيب هذا النوع من الحساسية الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي أو الجلد، وتحدث نتيجةً لتناول بعض الأدوية أو المخدرات.

5- التهاب الفم: يسبب التهاب الفم الفيروسي ظهور الحبوب والتقرحات في الفم بما في ذلك اللسان، ويرافق هذه الحبوب الشعور بالألم وعدم القدرة على تناول الطعام وفقدان الراحة.

6- سرطان الفم: تعتبر حبوب الفم واللسان أمراً طبيعياً إلا إذا طال بقاؤها لأكثر من خمسة عشر يوماً، وفي حال ظهورها على شكل كتل يجب استشارة الطبيب المختص حتى وإن لم يرافقها أي شعور بالألم.

علاج حبوب اللسان:

علاج حبوب اللسان طبياً:

- يجب على الشخص المصاب الذهاب إلى الطبيب المختص لتشخيص حبوب اللسان جيداً وبشكلٍ سليم، حيث يأخذ الطبيب خزعة أو مسحة من الحبوب للتأكد من سبب الإصابة وما إذا كانت هذه الحبوب عابرة أو تدل على وجود مرضٍ ما في الجسم، وبناءً على النتيجة تتم المعالجة.

علاج حبوب اللسان طبيعياً:

- الماء البارد والثلج: توضع قطعة صغيرة من الثلج في الفم، حيث يخفف الثلج الألم واختفائه بشكلٍ سريع، ومع تكرار العلاج ستزول الحبوب نهائياً، كما يمكن المضمضة بالماء البارد للتخلص من حبوب اللسان.

- بيكربونات الصوديوم: تخلط ملعقة من بيكربونات الصوديوم وكوب من الماء الدافئ، ويُستخدم هذا المزيج كغرغرة للفم، ويجب تكرار هذه الوصفة لعدة مرات في اليوم حتى يتم التخلص من حبوب اللسان.

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